Der ESV und seine Antwort auf das "Skandalspiel"

Treuchtlinger meldeten sich mit 7:4-Sieg in der A-Süd zurück – FCN verlor dsa Topspiel - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Im Topspiel der A-Klasse Süd hat der FC Nagelberg Federn lassen müssen: Der FCN unterlag in Schambach Türk Gücü Eichstätt mit 2:4 Toren. Die Eichstätter bilden nun zusammen mit dem VfL Treuchtlingen (2:1 bei der DJK Workerszell) das Spitzenduo – beide haben optimale zwölf Punkte geholt.

Strafraum-Aktion: Die SF Bieswang (in Blau) setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 gegen die SG Auernheim/Möhren durch und feierten damit den zweiten Sieg binnen drei Tagen. © Katheder



Einen gewaltigen Schritt ins Mittelfeld haben die Sportfreunde Bieswang gemacht: Das gelang mit zwei Siegen innerhalb von drei Tagen – dem 3:0-Erfolg gegen die DJK Limes II folgte ein hochverdienter Heimsieg gegen den Aufsteiger von der SG Auernheim/Möhren.

Die TSG Pappenheim, deren Saisonstart mit drei Niederlagen eine Katastrophe war, hat den ersten Punkt eingefahren. Beim SV Wettelsheim II gelang der Elf von Spielertrainer Michael Thomas ein 2:2-Unentschieden. Und auch der ESV Treuchtlingen punktete erstmals – aber gleich mit einem „Dreier“. Die Pollenfelder DJK- Reserve wurde auf der Sportanlage Am Brühl mit 7:4 bezwungen.

Bieswang – Auernheim/Möhren 4:1

Die Partie begann für die Sportfreunde denkbar schlecht, denn bereits nach sieben Minuten ging die SG durch Holger Löffler in Führung. Doch nur wenig später gelang Bieswang der Ausgleich: Julian Seegmüller bediente Ferenz Fuchs, der zum 1:1 einschob. Die Sportfreunde agierten nun überlegen. Nach Vorlage von Florian Schwenk zeigte Fuchs seine Torjäger-Qualitäten und erzielte die verdiente 2:1-Pausenführung (43.). Auch nach dem Wechsel blieb Bieswang offensiv, und dem eingewechselten Markus Henle gelang mit dem 3:1 die Vorentscheidung. Die Gäste hatten lediglich eine Möglichkeit durch einen Fernschuss von Daniel Humpf, den Keeper Johannes Straßner entschärfte. Kurz vor dem Ende machte der Bieswanger Neuzugang Fuchs seinen Dreier-Pack mit dem 4:1 perfekt. Für SF-Coach Matthias Blischke war es ein Sieg gegen seinen Ex-Verein.

Reserven: 4:0; Tore für Bieswang durch Matthias Blischke (3) und Bernd Gronauer.

ESV Treuchtlingen – Pollenfeld II 7:4

Nach dem Skandalspiel in Auernheim (vier Platzverweise gegen den ESV) zeigte die auf acht Positionen veränderte Treuchtlinger Elf die richtige Reaktion und siegte in einem torreichen Spiel. Claus „Wasa“ Meyer brachte den ESV nach vier Minuten in Führung, und wenig später traf Selman per Elfmeter (nach Foul an Langner) zum 2:0. Die lauffreudige und junge Gästemannschaft verkürzte durch Ivan Blazevic wenig später auf 2:1, ehe abermals Meyer den alten Abstand wieder herstellte.

Kurz vor der Pause brachte ein berechtigter Strafstoß durch Andreas Taugenbeck für die DJK das 3:2, und in der 47. Minute sogar den Ausgleich, als ein Schuss von Löffler an den Pfosten und dann unglücklich vom Rücken des ESV-Keepers Sezair ins Netz kullerte. Die ESVler ließen sich nicht beeindrucken und spielten guten Konterfußball. Zunächst erhöhte Meyer mit seinem dritten Treffer auf 4:3. Wenig später tankte sich Bashkim Selimay durch, passte auf Adnan Semsi, der das 5:3 markierte. Mehmet Selman erzielte nach feiner Einzelleistung das 6:3 und Daniel Langner schob anschließend zum 7:3 ein. Den Schlusspunkt setze in der 85. Minute dann DJK-Stürmer Taugenbeck mit dem elften Tor des Spieles.

Workerszell – VfL Treuchtlingen 1:2

Anfangs fand der VfL nicht richtig ins Spiel und DJK-Stürmer Andreas Koessler brachte seine Mannschaft schon in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Nach 20 Minuten übernahm der VfL die Oberhand und dominierte das Geschehen. Die daraus resultierenden Torchancen wurden aber nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit erhöhten die „Grabener“ das Tempo und erspielten sich viele weitere Torchancen. In der 66. Minute gelang der Ausgleich durch Philipp Gloeckl, der aus 20 Metern traf. Der VfL machte weiterhin Druck, und Thomas Neumann nutze in der 78. Minute seine Chance zum 1:2. Kurz vor dem Schlusspfiff musste der Spieler Michael Olschewski aus Workerszell den Platz nach einer Gelb-Roten Karte verlassen. Die wenigen Torchancen der DJK in der zweiten Halbzeit machte der in der 15. Minute eingewechselte Ersatztorwart Julian Erdinger zunichte.

Reserven: 3:0.

Wettelsheim II – Pappenheim 2:2

Endlich hat es geklappt mit dem ersten Punkt für die TSG Pappenheim, die gut begann und schon in der siebten Minute durch Mert Babasan in Führung ging. Die Wettelsheimer Reserve schlug aber nach 20 Minuten zurück, als Viktor Vöhringer den 1:1-Ausgleich markierte. Kurz nach der Pause gelang dann Stürmer Simon Renner sogar das 2:1 – und wieder schienen der TSG die Felle davonzuschwimmen. Doch die Einwechslungen von Enes Karaca, Lukas Kralik und Daniel Botos zeigten Wirkung. Botos war es dann auch in der 77. Minute, der den verdienten 2:2-Ausgleich erzielte.

FC Nagelberg – Türk Eichstätt 2:4

Im Spitzenspiel der beiden bislang ungeschlagenen Mannschaften gingen die Gäste in der 13. Minute durch Ramazan Kayapinar mit 0:1 in Führung. Die Nagelberger mühten sich auf dem Platz in Schambach redlich, doch erst in der 50. Minute gelang Peter Jahne der 1:1-Ausgleich. Der Jubel bei Spielern und Fans war noch nicht verhallt, da zappelte das Leder schon wieder im Nagelberger Netz. Muhammed Gümüs hatte zum 1:2 getroffen. Doch es kam noch dicker für den FCN: Vier Minuten später markierte Aytac Mendaci das 1:3 und damit eine kleine Vorentscheidung. Zwar brachte Peter Jahne die Nagelberger mit dem 2:3-Anschlusstreffer in der 80. Minute wieder zurück ins Spiel, doch statt den Ausgleich zu erzielen, kassierten die Platzherren in der 91. Spielminute das 2:4 durch Metin Durmish.

Rainer Heubeck