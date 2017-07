Der Fahrplan für den Totopokal steht

Spiele laufen von Juli 2017 bis zum Finale am 1. Mai 2018 – TSV 1860 ist Titelverteidiger - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Fahrplan für den Fußball-Totopokalwettbewerb 2017/2018 im Kreis Neumarkt/Jura steht. Start ist am Sonntag, 23. Juli, mit dem ersten Spieltag der Gruppenrunde, Abschluss ist am Dienstag, 1. Mai, mit dem Finale. Als Titelverteidiger geht der TSV 1860 Weißenburg ins Rennen.

Das Pokalfinale der vergangenen Saison: Der TSV 1860 Weißenburg (rechts Benedikt Auernhammer) setzte sich im Mai knapp mit 1:0 bei der SG Ramsberg/St. Veit (links Sebastian Zottmann) durch und ist nunmehr Titelverteidiger. © Uwe Mühling



Zwei Begegnungen des ersten Spieltags wurden bislang auf Freitag, 21. Juli, vorgezogen. Ansonsten wird die Gruppenrunde innerhalb einer englischen Woche am 23., 26. und 30. Juli mit 116 Mannschaften ausgespielt. Die erste Kreishauptrunde (ab hier gilt das K.-o.-System) folgt am Mittwoch, 2. August, um 18.30 Uhr mit 32 Mannschaften. Aus der Gruppenrunde qualifizieren sich die 29 Sieger sowie der beste Zweite der 29 Vierergruppen. Hinzu kommen die Gewinner des Pokalturniers in Trautmannshofen und des Gemeindepokals Burgthann.

Die zweite Kreishauptrunde am Mittwoch, 9. August, um 18.30 Uhr wird anschließend mit 16 Mannschaften ausgetragen. Im folgenden Achtelfinale am Mittwoch, 23. August, greifen dann erstmals die acht Bezirksligisten (TSV 1860 Weißenburg, FV Dittenheim, SC Großschwarzenlohe, SV Marienstein, SV Pölling, TSG 08 Roth, TSV Freystadt und TV Büchenbach) ins Geschehen ein. Letzter Pokalspieltag in diesem Kalenderjahr ist am Mittwoch, 30. August, um 18.00 Uhr das Viertelfinale mit acht Mannschaften. Das Halbfinale am Ostermontag, 2. April 2018, um 16.00 Uhr und das Endspiel am Dienstag, 1. Mai, um 17.00 Uhr folgen dann im kommenden Jahr.

Der klassniedrigere Verein hat in allen Spielrunden, mit Ausnahme des Endspiels, automatisch Heimrecht. Der Endspielort wird erst nach Feststehen der Endspielpaarung festgelegt. Bei klassengleichen Vereinen bleibt die Partie stehen wie gesetzt bzw. gelost. Die Begegnungen von der Gruppenrunde bis zum Achtelfinale werden laut Kreisspielleiter Thomas Jäger grundsätzlich gesetzt, um zu weite Fahrtstrecken zu vermeiden. Ab dem Viertelfinale werden die jeweiligen Paarungen ausgelost.

Die gemeldeten Bezirksliga-Vereine – mit Ausnahme des FC Holzheim, des SV Wettelsheim und des TSV Greding – greifen erst im Achtelfinale ein. Die genannten drei Vereine spielen bereits in der Gruppenphase mit und werden mit der Liga ihrer zweiten Mannschaft eingeteilt. Alle Totopokalspiele ab der ersten Hauptrunde werden bis zur Entscheidung gespielt. Sollte es nach 2 x 45 Minuten unentschieden stehen, erfolgt sofort Elfmeterschießen (keine Verlängerung). In der Gruppenrunde gibt es kein Elfmeterschießen.

Gruppe 1

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

TSV Wolkersdorf – TV 48 Schwabach

Sonntag, 23. Juli, 17.30 Uhr

SG Mühlhof/Schwabach – DJK Schwabach

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

TV 48 Schwabach – SG Mühlhof/Schwabach

TSV Wolkersdorf – DJK Schwabach

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

TV 48 Schwabach – DJK Schwabach

TSV Wolkersdorf – SG Mühlhof/Schwabach

Gruppe 2

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

DJK Veitsaurach – TSV Katzwang

TSV Rohr – SV Unterreichenbach

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SV Unterreichenbach – DJK Veitsaurach

TSV Rohr – TSV Katzwang

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SV Unterreichenbach – TSV Katzwang

TSV Rohr – DJK Veitsaurach

Gruppe 3

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

1. FC Schwand – SV Penzendorf

SV Leerstetten – TSV Kleinschwarzenlohe

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

TSV Kleinschwarzenlohe – 1. FC Schwand

SV Leerstetten – SV Penzendorf

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

TSV Kleinschwarzenlohe – SV Penzendorf

SV Leerstetten – 1. FC Schwand

Gruppe 13

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

TSV Mörsdorf – TSV Meckenhausen

TürkSpor Freystadt – Thalmässing/Eysölden

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SG Thalmässing/Eysölden – TSV Mörsdorf

TürkSpor Freystadt – TSV Meckenhausen

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

Thalmässing/Eysölden – TSV Meckenhausen

TürkSpor Freystadt – TSV Mörsdorf

Gruppe 14

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

DJK Göggelsbuch – TV Hilpoltstein

SV Heuberg – DJK Laibstadt

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

DJK Laibstadt – DJK Göggelsbuch

SV Heuberg – TV Hilpoltstein

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

DJK Laibstadt – TV Hilpoltstein

SV Heuberg – DJK Göggelsbuch

Gruppe 15

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SF Hofstetten – TSV Heideck

DJK Zell – SC Ettenstatt

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SC Ettenstatt – SF Hofstetten

DJK Zell – TSV Heideck

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SC Ettenstatt – TSV Heideck

DJK Zell – SF Hofstetten

Gruppe 16

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SG Nennslingen/Bergen – DJK Grafenberg

DJK Preith – DJK Raitenbuch

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

DJK Raitenbuch – SG Nennslingen/Bergen

DJK Preith – DJK Grafenberg

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

DJK Raitenbuch – DJK Grafenberg

DJK Preith – SG Nennslingen/Bergen

Gruppe 17

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

DJK Workerszell – DJK Pollenfeld

FC Türk Gücü Eichstätt – SV Burgsalach-Ind.

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SV Burgsalach-Ind. – DJK Workerszell

FC Türk Gücü Eichstätt – DJK Pollenfeld

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SV Burgsalach-Ind. – DJK Pollenfeld

FC Türk Gücü Eichstätt – DJK Workerszell

Gruppe 18

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – TSG Solnhofen

ESV Treuchtlingen – SF Bieswang

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SF Bieswang – VfL Treuchtlingen

ESV Treuchtlingen – TSG Solnhofen

Samstag, 29. Juli, 16.00 Uhr

ESV Treuchtlingen – VfL Treuchtlingen

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SF Bieswang – TSG Solnhofen

Gruppe 19

Sonntag, 23. Juli, 13.00 Uhr

SV Wettelsheim – TSG Pappenheim

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

FC Nagelberg – SC Polsingen

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

TSG Pappenheim – FC Nagelberg

SC Polsingen – SV Wettelsheim

Sonntag, 30. Juli, 13.00 Uhr

SV Wettelsheim – FC Nagelberg

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

TSG Pappenheim – SC Polsingen

Gruppe 20

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SG Heidenheim – TSV Absberg

SC Langlau – 1. FC Berolzheim-Meinheim

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

1. FC Berolzheim-Meinheim – SG Heidenheim

SC Langlau – TSV Absberg

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

1. FC Berolzheim-Meinheim – TSV Absberg

SC Langlau – SG Heidenheim

Gruppe 21

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SpVgg Kattenhochstatt – FC/DJK Weißenburg

TFC Weißenburg – SSV Oberhochstatt

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SSV Oberhochstatt – SpVgg Kattenhochstatt

TFC Weißenburg – FC/DJK Weißenburg

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SSV Oberhochstatt – FC/DJK Weißenburg

TFC Weißenburg – SpVgg Kattenhochstatt

Gruppe 22

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

DJK Stopfenheim – TSG Ellingen

FC Frickenfelden – 1. FC-VfL Pleinfeld

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

1. FC-VfL Pleinfeld – DJK Stopfenheim

FC Frickenfelden – TSG Ellingen

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

1. FC-VfL Pleinfeld – TSG Ellingen

FC Frickenfelden – DJK Stopfenheim

Gruppe 23

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SV Alesheim – SG Ramsberg/St. Veit

FC Kalbensteinberg – SG Pfofeld/Theilenhofen

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SG Pfofeld/Theilenhofen – SV Alesheim

FC Kalbensteinberg – SG Ramsberg/St. Veit

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SG Pfofeld/Theilenhofen – SG Ramsberg/St. Veit

FC Kalbensteinberg – SV Alesheim

Gruppe 24

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SV Westheim – 1. FC Gunzenhausen

SV Lellenfeld – 1. FC Altenmuhr

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

1. FC Altenmuhr – SV Westheim

SV Lellenfeld – 1. FC Gunzenhausen

Freitag, 28. Juli, 19.00 Uhr

SV Westheim – SV Lellenfeld

Samstag, 29. Juli, 15.30 Uhr

1. FC Altenmuhr – 1. FC Gunzenhausen

Gruppe 25

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

DJK Dollnstein – TSV Röttenbach

TSV Mühlstetten – DJK Abenberg

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

DJK Abenberg – TSV Röttenbach

TSV Mühlstetten – DJK Dollnstein

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

DJK Abenberg – DJK Dollnstein

TSV Mühlstetten – TSV Röttenbach

Gruppe 26

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SG Wassermungenau/Wernfels – TSV Spalt

TSV Rittersbach – SV Großweingarten

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SV Großweingarten – SG Wassermungenau/Wernfels

TSV Rittersbach – TSV Spalt

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SV Großweingarten – TSV Spalt

TSV Rittersbach – SG Wassermungenau/Wernfels

Gruppe 27

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

TV Eckersmühlen – SpVgg Roth

TSV Rothaurach – SV Pfaffenhofen

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SV Pfaffenhofen – TV Eckersmühlen

TSV Rothaurach – SpVgg Roth

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

SV Pfaffenhofen – SpVgg Roth

TSV Rothaurach – TV Eckersmühlen

Gruppe 28

Sonntag, 23. Juli, 15.00 Uhr

SC Stirn – SV Rednitzhembach

TSV Georgensgmünd – SV Kammerstein

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

SV Kammerstein – SV Rednitzhembach

TSV Georgensgmünd – SC Stirn

Samstag, 29. Juli, 14.30 Uhr

SV Kammerstein – SC Stirn

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

TSV Georgensgmünd – SV Rednitzhembach

Gruppe 29

Freitag, 21. Juli, 19.00 Uhr

1. FC Aha – SV Cronheim

DJK Obererlbach – DJK Gnotzheim

Mittwoch, 26. Juli, 19.00 Uhr

1. FC Aha – DJK Gnotzheim

DJK Obererlbach – SV Cronheim

Sonntag, 30. Juli, 15.00 Uhr

DJK Gnotzheim – SV Cronheim

1. FC Aha – DJK Obererlbach

Uwe Mühling