Der FC/DJK ließ es gegen Cronheim erneut krachen

Weißenburger legten nach dem 7:1 im Pokal nun in der Kreisliga mit einem 6:1 nach – Pleiten für Ramsberg und Oberhochstatt - vor 35 Minuten

WEISSENBURG - Diese Ergebnis-Extreme muss den Fußballern des FC/DJK erst einmal jemand nachmachen: Vor gut zwei Wochen ein 7:1 im Totopokal gegen Cronheim, dann ein 2:7 in der Kreisliga gegen Hilpoltstein und jetzt wieder ein 6:1-Erfolg – und zwar just im Punktspiel beim SV Cronheim.

Trumpfte nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter auf: Benedikt Auernhammer hatte maßgeblichen Anteil am klaren 6:1-Sieg des FC/DJK Weißenburg in der Kreisliga-Partie beim SV Cronheim. © Uwe Mühling



Mit dem Kantersieg behauptete die Truppe von Trainer Alexander Rottler Rang vier mit sieben Punkten. Ganz oben steht jetzt die DJK Pollenfeld, die den vierten Sieg feierte (2:1 gegen Röttenbach) und als einziges Team noch eine weiße Weste hat. Die Oberbayern profitierten vom 2:2 des bisherigen Spitzenreiters TV Hilpoltstein gegen Büchenbach. Am Tabellenende wartet neben Schlusslicht Ochsenfeld auch der SSV Oberhochstatt (1:5 bei der DJK Limes) noch auf den ersten Punktgewinn. Arg gebeutelt wurde auch die SG Ramsberg/St. Veit mit einer 2:6-Pleite beim Neuling Göggelsbuch.

SV Cronheim – FC/DJK Weißenburg 1:6

„Da haben wir etwas gutzumachen“, hatte der Cronheimer Trainer Werner Rank im Vorfeld gesagt und nach der 1:7-Pleite im Totopokal vor gut zwei Wochen ein „ganz anderes Auftreten“ seiner Mannschaft gefordert. Doch aus den Vorsätzen wurde nichts, vielmehr kassierte der SV ge­gen Ranks Ex-Verein, den FC/DJK Weißenburg, nun auch in der Kreisliga eine herbe 1:6-Pleite. Schon früh versuchten die Weißenburger das Spiel an sich zu reißen, daraufhin folgte schon in der 17. Minute der Führungstreffer für den FC/DJK durch Benedikt Auernhammer, der sich bei einer Ecke im Kopfballduell durchsetzte. Bereits vier Minuten später erzielten die Weißenburger einen weiteren Treffer durch Andreas Pfefferlein, der vom Elfmeterpunkt zum 0:2 traf. Der FC/DJK spielte weiterhin nach vorne: Nach guter Vorarbeit von Auernhammer markierte Jochen Schwenk das 0:3 (29.). Gleich darauf verkürzte der SV Cronheim durch einen Freistoß von Simon Schlicker aus knapp 20 Metern zum 1:3-Pausenstand.

Nach der Halbzeit verflachte die Begegnung – bis zur 67. Minute, in der Auernhammer durch einen gezielten Schuss auf 4:1 für Weißenburg erhöh­te. Es war bereits der fünfte Saisontreffer für den FC/DJK-Torjäger, der auch als Vorbereiter glänzte. In der 75. Minute traf Pfefferlein nämlich nach schöner Vorarbeit von Auernhammer zum 5:1 für die FCler, und mit dem 6:1 durch Kacper Paluszkiewicz ertönte auch schon der Schlusspfiff der Partie.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Huber, Daniel Funer, Rill, Daniel Heckel, Lehmeyer, Muska, Schwenk, Auernhammer, Pfefferlein, Matthias Dollinger (eingewechselt: Rausch, Christian Funer, Paluszkiewicz).

Reserve (B-Klasse Süd): DJK Dollnstein II – FC/DJK Weißenburg II 1:2; beide FC-Treffer durch Patrick Bukovski.

DJK Göggelsbuch – SG Ramsberg/St. Veit 6:2

Die SG Ramsberg/St. Veit ist beim Aufsteiger DJK Göggelsbuch mit ei­nem 2:6 heftig unter die Räder gekommen. Es war allerdings in den ersten 15 Minuten gut losgegangen für die Gäste. Sie hatten Ballkontrolle und verschoben gut, jedoch hatte Göggelsbuch die erste Torchance. Dabei hielt SG-Keeper Johannes Naß glänzend gegen DJK-Spielertrainer Stephan Handl. Kurz darauf markierte Roma Antidze die Führung für die SG. Er ließ seinen Gegenspieler aussteigen und traf aus spitzem Winkel zum 0:1 (17. Minute). Die SG-Elf von Trainer Stefan Birngruber verlor nun jedoch völlig den Faden. Ein lasches Zweikampfverhalten sorgte dafür, dass Alexander Schlierf eine Flanke nach innen schlug, die durch Freund und Feind hindurch zum 1:1 ins Tor der SG ging (28.). Wenig später musste Dominik Seitz in höchster Not auf der Linie klären. Dann drehte Göggelsbuch endgültig die Partie, als Christian Haas unbedrängt zum 2:1 abzog. Noch schlimmer kam es nach 40 Minuten, als Handl im dritten Anlauf auf 3:1 erhöhte, nachdem zuvor Johannes Naß zweimal fantastisch auf der Linie geklärt hatte, im Nachschuss aber chancenlos blieb.

Nach der Pause nahm sich die SG viel vor und wollte unbedingt wieder zurückkommen. Es entwickelte sich zuerst ein ausgeglichenes Spiel, in dem aber wieder Göggelsbuch die weitaus besseren Chancen hatte: Zuerst parierte Naß hervorragend gegen Dominik Fleischmann; wenig später musste Moritz Halmheu für die SG auf der Linie retten, nachdem Schlierf abgezogen hatte. Die SG kam aber zurück, als Mohammed Riahi sich stark über außen durchsetzte und auf Antidze flankte, der zum 3:2 einköpfte. Der Genickbruch für Ramsberg/Veit folgte nach 78. Minuten: Völlig frei köpfte Andreas Muschawek für Göggelsbuch zum 4:2 ein, ehe sein Bruder Peter Muschawek nur drei Minuten später das 5:2 folgen ließ. Den Schlusspunkt zum 6:2 setzte Dominik Fleischmann, der fulminant in den Winkel traf.

SG Ramsberg/St. Veit: Naß, Löffler, Aga, Patrick Fuchs, Seitz, Tobias Fuchs, Riahi, Böhm, Antidze, Toth, Schwarzer (eingewechselt: Halmheu, Gruber, Jobst).

DJK Limes – SSV Oberhochstatt 5:1

Erneut stark ersatzgeschwächt, konnte der SSV Oberhochstatt diesmal nicht an die engagierten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und musste bei der DJK Limes aufgrund einer desaströsen ersten Hälfte eine heftige Klatsche hinnehmen. In den Anfangsminuten schien es so, als könnte der SSV in Titting etwas mitnehmen, doch in der neunten Minute wurden diese Hoffnungen jäh zerstört. Die DJK ging durch einen unhaltbaren Fernschuss von Manuel Laumeyer in Führung, wobei man auf SSV-Seite vergeblich das vorangegangene Handspiel von Waldemar Paul reklamierte. Letzterer köpfte kurz darauf eine Freistoßflanke zum 2:0 ein (13.). Der SSV war nun komplett von der Rolle und kassierte durch einen Doppelpack von Klaus Kirschner (15./22.) zwei weitere Treffer zum 4:0. Oberhochstatt fing sich etwas, verpasste aber den Anschlusstreffer durch Dominik Wiedemann. Kurz vor der Pause bekam dann SSV-Kapitän Johann Harba­tschek zu allem Überfluss noch die Rote Karte (40.).

Nach dem Wechsel war der SSV auf Schadensbegrenzung aus, doch nach einem weiteren Blackout in der Defensive kam die DJK per Elfmeter zum 5:0 durch Waldemar Paul (49.). Oberhochstatts Ersatzkeeper Simon Kriegl verhinderte in der Folgezeit eine höhere Niederlage, während Max Jarling verletzt rausmusste. In der Schlussphase ergaben sich ein paar Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur für den SSV durch Andreas Auernhammer. Schließlich war es dann Dominik Wiedemann, der mit dem schönsten Tor des Tages aus gut 20 Metern den 5:1-Ehrentreffer erzielte (85. Minute). Am kommenden Sonntag erwartet Oberhochstatt am Sportplatz in Niederhofen den Spitzenreiter aus Pollenfeld.

SSV Oberhochstatt: Kriegl, Jarling, Lehner, Wiedemann, Huck, Hager, Lux, Harbatschek, Frankl, Walcher, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Laux, Neubauer, Almohamad.

Reserven (B-Klasse Süd): SG Forchheim/Sulzkirchen – SG Oberhochstatt/Fiegenstall 7:1; Gäste-Tor durch Stefan Karez.

Uwe Mühling