Der Freistaat will den Weißenburger Klosterflügel

WEISSENBURG - Überraschung beim Staatsempfang: Die Landesstelle für nichtstaatliche Museen soll ihren Sitz im Klosterflügel der Karmeliterkirche bekommen. Das war die Wunsch­lösung der Politik vor Ort. Der Ministerpräsident gab beim Staatsempfang in Weißenburg von der Bühne weg grünes Licht dafür. Die Zusage könnte für die Stadt Millionen wert sein.

Noch ordentlich was zu tun, aber reizvoll: Der Klosterflügel des ehemaligen Karmeliterklosters steht seit rund 30 Jahren leer. Jetzt könnte eine Nutzung gefunden sein. © Jan Stephan



Bei Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) und Landrat Gerhard Wägemann war die Laune gestern gegen 19.00 Uhr ausgelassen. Beide trugen ein zufriedenes Grinsen zur Schau. Kein Wunder, hatten sie dem Ministerpräsidenten doch gerade die Zusage abgeschwatzt, ein halbes leerstehendes Kloster zu kaufen. Man musste ein bisschen Vorwissen mitbringen, um die Dimension der Zusage zu verstehen, die Seehofer da in Weißenburg von der Bühne herab gab. Aber: sie war erheblich!

Im Inneren viel zu tun

Die Landesstelle für nichtstaatliche Museen war im Zuge der Behördenverlagerung nach Weißenburg verschickt worden. Eine Erstbesatzung arbeitet bereits vor Ort und hat Büros in der Bortenmachergasse bezogen (wir berichteten). Die allerdings sind nur eine Interimslösung, bis der Freistaat ein dauerhaftes Quartier ge-

funden hat und die Behörde in ein paar Jahren in der Sollstärke von gut 20 Mann umgezogen ist. Klar war auch, dass der Freistaat den dauer-

haften Sitz nicht mieten, sondern kaufen oder langfristig, etwa in Erbpacht, übernehmen will.

Das rief eine ganze Reihe von Besitzern leerstehender Immobilien auf

den Plan. Die Sparkasse brachte ihre Hauptgeschäftsstelle ins Gespräch, die Baufirma Kilinc preiste ihr frisch erworbenes Anselm-Gebäude am Bahnhof an und die Stadt machte sich für den Klosterflügel stark. Und das offenbar mit Erfolg. Zwar prüft das Staatliche Bauamt in Ansbach noch die Eignung des Gebäudes, aber nach der klaren Zusage des Ministerpräsidenten werden die Beamten schon einen Weg finden, das Gebäude für tauglich zu erklären.

Ministerpräsident Horst Seehofer sagte beim Staatsempfang zu, dass man die Landesstelle für nichtstaatliche Museen dort unterbringen könnte. Das würde die Stadt von der Baulast befreien. © Jan Stephan



Zumal nicht allzuviele Argumente gegen einen Einzug der Landesstelle sprechen. Das Gebäude ist zentral gelegen, wie gewünscht denkmalgeschützt, ausreichend repräsentativ, das Dach ist saniert und die Immobilie sollte über genügend Platz verfügen, um auch einer möglichen weiteren Ausdehnung der Behörde Raum zu bieten. Zumal die Stadt ein gegenüberliegendes Gebäude mitangeboten hat. Was vor allem gegen den Klosterflügel sprechen dürfte, ist der Preis einer Sanierung. Das Gebäude steht seit mehr als 25 Jahren leer und viele Räume befinden sich sogar noch in dem Zustand, in dem vor rund 100 Jahren ein Altenheim dort untergebracht war.

„Ich habe immer gesagt, dass die Kosten da nicht nur das Argument sein können“, stellte Landrat Wägemann gestern im Gespräch mit unserer Zeitung fest. Immerhin gehe es um eine Außenstelle des Landesamts für Denkmalpflege. Dass es teuer sein kann, historische Gebäude denkmalgerecht zu sanieren, das aber durchaus wert ist, ist sowas wie die Arbeitsgrundlage dieser Behörde.

Gelungener Vorstoß

Finanziell wäre die Übernahme des Klosterflügels durch den Freistaat für die Stadt ein Coup. „Wir werden keinen Reibach mit dem Verkauf

machen“, stellte Oberbürgermeister Schröppel zwar fest, aber dass die Baulast eines ungenutzten, sanierungsbedürftigen Hauses an den Freistaat übergeht, dürfte der Stadt Millionen an Euro sparen. Zumindest auf die nächsten Jahrzehnte gerechnet.

Schröppel und Wägemann hatten in ihren Grußworten beim Staatsempfang um eine schnelle Lösung in der Raumfrage für die Landesstelle gebeten. Das war nicht forsch, aber doch immerhin recht selbstbewusst. „Abgesprochen war das nicht“, versicherte Oberbürgermeister Schröppel, der lediglich Landrat Wägemann ins Vertrauen gezogen hatte. „Wie der Minis­terpräsident reagierte, wusste ich auch nicht.“

Der Vorstoß stellte sich im Nachhinein als geschick­ter Schachzug heraus, denn Seehofers Zusage steht nun im Raum. Und die wird der Ministerpräsident nur schwer wieder zurücknehmen können. Für die Stadt würde das bedeuten, eine his­torische Immobilie im Herzen der Stadt einer Nutzung zuzuführen und sie ohne eigene Kosten saniert zu bekommen. Das klingt nach einem guten Geschäft.

