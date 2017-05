Der große Lauftreff mit der großen Vielfalt

GEISLOHE/WEISSENBURG - Wann kommen schon mal die Grundschule Weißenburg und die Feuerwehr Geis-lohe, das Klinikum Altmühlfranken und der Kulturverein Lunkenberg oder auch die Lebenshilfe mit klassischen Sportvereinen wie der DJK Stopfenheim bei ein und derselben Veranstaltung zusammen? Der Landkreislauf machts möglich und bietet auch heuer wieder bei seiner 33. Auflage ein buntes Teilnehmerfeld. Von A (wie Arriba Göppersdorf, Alfmeier oder Alpenverein) bis W (wie Windsfeld United oder Wüst & Weigand) wird am Sams­tag so ziemlich alles am Start sein, was im Raum Weißenburg-Gunzenhausen eine Staffel mit zwölf Läufern/innen auf die Beine bringt.

Haben laufend Werbung gemacht: Die Geisloher feiern Ende Juni/Anfang Juli ihr Feuerwehrfest. Als „Angriffstrupp“ waren sie in den vergangenen Jahren stets beim Landkreislauf dabei. Motto: „FFW Geislohe rennt nicht nur wenn’s brennt“. Am Samstag ist Geislohe nun Startpunkt und zugleich Etappenort bei dem Großereignis. © Uwe Mühling



Die Mischung aus vielen Breitensportlern, ambitionierten Laufgruppen und echten Spitzenathleten ist es auch heuer wieder, die den Reiz dieser beliebten Veranstaltung ausmacht. Der Landkreislauf – inzwischen auch als Altmühlfrankenlauf tituliert – „bewegt“ die Menschen im doppelten Sinn. Einerseits, weil das Dabeisein für viele Mannschaften ein echtes Highlight im Jahr bedeutet. Andererseits, weil über 1300 Läufer sich in zwölf Etappen vom Start in Geislohe auf die gut 42 Kilometer lange Strecke nach Weißenburg machen werden.

Die Teilnehmerzahl hat sich kurz­fris­tig noch etwas reduziert. Von den gemeldeten 116 Staffeln á zwölf Sportlern mussten vier in den vergangenen Tagen zurückziehen. Die voraussichtlich 112 Mannschaften sorgen aber immer noch für einen neuen Teilnehmerrekord, der zeigt, dass Laufen und speziell der Landkreislauf absolut „in“ sind. Auf jede(n) Einzelne(n) warten machbare Distanzen von 2,8 bis 4,0 Kilometern.

Die Strecke

Vergangenes Jahr gab es insofern eine Premiere, als sich der Start und das Ziel am selben Ort befanden, nämlich in Sammenheim. Auch gab es 2016 erstmals einen Rundkurs mit nur sechs Etappen, der von den einzelnen Staffeln aber jeweils zweimal durchlaufen werden musste. Dieses Prinzip hat sich bewährt, weil dadurch der Aufwand für die Absicherung des Kurses deutlich geringer ist. Auch werden weniger Wechselstellen und Streckenposten benötigt.

Den Rundkurs gibt es am Samstag, 20. Mai, wieder, wenn auch in etwas abgewandelter Form: die ersten acht Etappen werden in und um Geislohe gelaufen, die einzelnen Staffeln müssen den dortigen Rundkurs Richtung Osterdorf und Pappenheim und zurück je zweimal durchlaufen. Danach geht es dann von Geislohe über Suffersheim, Haardt und das Bergwaldtheater zum Ziel auf der Sportanlage an der Weißenburger Wiesenstraße. Auf der dortigen 400-Meter-Bahn ist eine echte, abschließende Jubelrunde möglich.

Start und Ziel

Der Startschuss fällt dieses Jahr um 9.30 Uhr am Hirtenhaus in der Dorf-mitte von Geislohe. Hier werden die Startläufer und ihre Teams um 9.15 Uhr unter anderem von Hauptorganisator und „Mr. Landkreislauf“, Karl-Heinz Oberhuber vom Landratsamt, begrüßt. Ausrichter des Starts sind die Freiwillige Feuerwehr Geislohe um Helmut Pfister zusammen mit dem Landratsamt. Parkmöglichkeiten für die Teilnehmer und Begleiter bestehen auf dem Firmengelände der Firma Hüttinger.

Am Ziel in Weißenburg gibt es ausreichend Parkplätze im gesamten Schulzentrum. An der Sportanlage Wiesenstraße kümmert sich der Geh-Punkt Weißenburg um den Zieleinlauf, der gewohnt informativ und launig von Alex Höhn moderiert wird. Der Zieleinlauf (ab ca. 12.00 Uhr) und die anschließende Siegerehrung (ab ca. 15.00 Uhr) sind eingebettet in die 150-Jahr-Feier der FFW Weißenburg. In deren Festzelt wird Landrat Gerhard Wägemann alle Staffeln auszeichnen – vom Ersten bis zum Letzten.

Bei den Mannschaftsführern glühen die letzten Tage vor dem Altmühlfrankenlauf regelmäßig die Drähte, wenn Läufer kurzfristig ausfallen. So kommt es immer wieder vor, dass Aktive zwei Strecken oder auch für verschiedene Mannschaften laufen, um Ausfälle zu kompensieren. Kriterien für die Teilnahme sind der Wohnsitz oder die Mitgliedschaft in einem Verein, einer Gruppe oder einer Firma im Landkreis. Im Vordergrund stehen der Spaß und das Mannschaftserlebnis.

Die Wertungsklassen

In der Spitze geht es natürlich nicht nur ums Dabeisein, sondern vor allem auch um den Sieg. Titelverteidiger ist Arriba Göppersdorf. Deren Herrenteam legte im Vorjahr die schnellste Zeit hin, löste den Seriensieger der Vorjahre, die Mannschaft ohne Namen (M.O.N.), ab und holte sich den Wanderpokal der BLSV-Kreisvorsitzenden Brigitte Brand ab. Wer diesmal die Nase vorne hat, wird sich zeigen – genauso wie bei den gemischten Staffeln. Sie stellen das größte Feld, in dem die Eintracht Kattenhochstatt ihren Vorjahreserfolg verteidigen will. Neben Männern (17 Meldungen, blaue Startnummern) und „Gemischten“ (74, grün) gibt es weitere Wertungsklassen für Frauen (8, rosa), Schüler (8, gelb) und Jugend (6, weiß).

Die meisten Aktiven konnte wie in den letzten Jahren die Eintracht Kattenhochstatt mit sechs Mannschaften mobilisieren, fünf Teams starten vom Geh-Punkt Weißenburg, je vier von der DJK Stopfenheim, Arriba Göppersdorf und vom Kulturverein Lunkenberg. Neben den bekannten Laufsport-Klubs treten viele Firmen- und Hobbyteams an. Besonders zahlreich sind heuer die Feuerwehren mit zehn Staffeln (Vorjahr: sechs) vertreten. Geislohe, Gräfensteinberg und Laubenzedel bieten sogar je zwei FFW-Teams auf. Mit den „Polsinger Homerunners“ und der Lebenshilfe aus Weißenburg sind auch zwei Staffeln mit Behinderten dabei.

Die große Vielfalt

Herausheben darf man getrost auch die Dorfgemeinschaft Auernheim, die nicht nur am höchsten liegt in Mittelfranken, sondern mittlerweile auch zwei gemischte Staffeln und eine Schülermannschaft auf die Beine bringt. Die Polizeiinspektionen Treuchtlingen und Gunzenhausen bilden derweil als Fußstreife Süd-West eine Laufgemeinschaft und werden mit der Fußstreife der Polizei Weißenburg um die inoffizielle Landkreis­meisterschaft der Ordnungshüter kämpfen.

Neben den „Fußstreifen“ gibt es wieder viele weitere originelle Namen und spätestens damit wären wir wieder bei der eingangs erwähnten großen Vielfalt und beim Breitensport-Cha­rakter angelangt: „Wir tun es laufend“, „Hot Legs“, „Sandsee rennt“, „Stigglhupfer Samma“, „Läuft bei uns“, „Palmengang“, „Rennschne­cken“, „Two and a half Families“ oder auch die „Stiftung Wadentest“. Sie alle wollen und werden ihren Spaß haben und bitten an dem Tag ebenso wie Orgsanisator Karl-Heinz Oberhuber um Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer und um Verständnis für etwaige Behinderungen.

