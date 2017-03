Es war ein besonderer Tag für Weißenburg, das war schon an Äußerlichkeiten zu erkennen. Oberbürgermeister Jürgen Schröppel hatte seine Amtskette umgelegt, was er nur bei außergewöhnlichen Anlässen tut. Und der Söller des Gotischen Rathauses war so voll, wie seit dessen Einweihung nicht mehr. Eingefunden hatten sich dort die Gäste des Festakts zur Wiedereröffnung des Römermuseums.