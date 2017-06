Der junge "Muxi" soll in Weißenburg bleiben!

WEISSENBURG - In wenigen Tagen soll der Weißenburger Mitbürger Muxijodiin („Muxi“) Cismaan nach Italien abgeschoben werden. „Muxi“, der ursprünglich aus Somalia kommt, spricht inzwischen Fränkisch, aber kein Wort Italienisch. „Er ist bestens in Weißenburg integriert“, weiß Peter Diesler von „Weißenburg hilft“. Für die Arbeitsgemeinschaft gibt es zudem keinen logischen Grund, warum der junge Mann abgeschoben werden muss. Deshalb planen die Ehrenamtlichen von „Weißenburg hilft“ am kommenden Sams­tag, 3. Juni, eine Sitzwache auf dem Weißenburger Marktplatz, die um 9.00 Uhr beginnt.

„Muxi soll bleiben“: Darüber sind sich die Mitglieder von „Weißenburg hilft“ einig. Sie wollen am Samstag gegen die geplante Abschiebung nach Italien protestieren und bewirken, dass der junge Somalier in Weißenburg bleiben darf. © Steiner



Viele Weißenburger kennen den freundlichen und groß gewachsenen 20-jährigen Somalier, der im Herbst 2014 in Weißenburg ankam. Seine dunkle Hautfarbe, seine Rastafrisur und sein inzwischen breites Fränkisch sorgen dafür, dass er in einer Kleinstadt schnell auffällt. Zuerst war „Muxi“ als minderjähriger Flüchtling auf der Wülzburg untergebracht. Seitdem er volljährig ist, wohnt er in der Flüchtlingsunterkunft am Lehenwiesenweg. Für den Bootsflüchtling aus Somalia ist Weißenburg inzwischen wie eine zweite Heimat geworden.

Sein dramatischer Fluchtweg hatte ihn über Italien nach Deutschland geführt. In Italien lebte er zumeist auf der Straße. Denn Flüchtlinge bekommen in der Regel keine Wohnung zugewiesen und haben kaum Zugang zum Arbeitsmarkt. Ohne Eltern, ohne Geld, mit nur 16 Jahren fristete er ein Leben auf der ständigen Suche nach Essbarem und nach Schlafplätzen, die er gelegentlich bei kirchlichen Einrichtungen fand.

Sein Schicksal rührte die Menschen, und so sammelten einige mitleidige Italiener etwas Geld für ein Bahnti­cket und setzten ihn in einen Zug nach München. Eva Sieland-Hirschmann, die „Patin“ des Flüchtlings und Mitglied von Weißenburg hilft, sagt rück­blickend: „Es grenzt an ein Wunder, dass er in Italien überlebt hat.“ Durch seinen Aufenthalt in Italien bekam „Muxi“ einen italienischen Pass. Deshalb greift die Drittstaatenregelung, die besagt, dass er nicht in Deutschland bleiben darf, sondern wieder nach Italien muss. „Muxi“ soll deshalb in den nächsten Tage nach Italien abgeschoben werden.

Die Ehrenamtlichen von „Weißenburg hilft“ versuchen derzeit über Kontakte nach Italien, „Muxi“ dort eine Unterkunft und Verpflegung so­wie soziale Kontakte zu verschaffen. Denn mindestens 30 Monate müsste sich der junge Mann dort erst einmal aufhalten. Absurderweise sind anerkannte Flüchtlinge in Italien schlechtergestellt als Menschen, die sich noch im Asylverfahren befinden, haben die Mitglieder von „Weißenburg hilft“ recherchiert.

So gibt es dort zum Beispiel keine Sozialhilfe und im Gegensatz zu Einheimischen können Flüchtlinge nicht auf familiäre Unterstützungsstrukturen zurückgreifen. Auch der Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt ihnen oft aufgrund der schlechten Wirtschaftslage versperrt. Viele sind dadurch trotz Schutzstatus wohnungslos und leben unterhalb des Existenzminimums.

„Kein logischer Grund“

Hier, bestätigt auch Dekanin Ingrid Gottwald-Weber, sei „Muxi“ dagegen „bestens integriert“ und habe gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz als Heizungsinstallateur. Seinen eigenen Lebensunterhalt verdient er sich hier ohnehin schon. „Warum soll er nun in diese Ungewissheit und Erwerbslosigkeit abgeschoben werden?“, fragt sich die Initiatorin von „Weißenburg hilft“: „Es gibt keinen logischen Grund, außer rechtliche Verordnungen.“

Deshalb will die Arbeitsgemeinschaft „Weißenburg hilft“ auf dem Marktplatz in Weißenburg mit einer Sitzwache und einer Unterschriftenaktion auf sein Schicksal aufmerksam machen und bittet um Unterstützung für ihr Anliegen. Die Aktion dauert bis 12.00 Uhr.

Weitere Infos über die Arbeitsgemeinschaft „Weißenburg hilft“ so­wie das Spendenkonto unter www.weissenburg-hilft.de.

