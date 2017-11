Der Jura-Klassiker: Weißenburg gegen Roth

WEISSENBURG - TSV 1860 Weißenburg gegen TSG 08 Roth – das ist nicht nur ein Derby, sondern auch eine Art Klassiker im Fußballgebiet Jura. Am Samstag steht das Duell wieder einmal auf dem Spielplan der Fußball-Bezirksliga Süd. Anstoß ist um 14.30 Uhr im Sportpark Rezataue. Nicht nur Weißenburgs Trainer Markus Vierke erwartet ein „enges und heißes Derby und Prestigeduell“.

Mit Elan nach vorne: Der TSV 1860 Weißenburg (im Vordergrund ist Jonas Ochsenkiel am Ball) will gegen die TSG Roth seine Chancen besser nutzen als zuletzt bei der 0:2-Niederlage in Greding. © Uwe Mühling



In der Hinrunde war es ebenfalls eine knappe Sache, die mit einem 1:0 für den TSV 1860 endete und gut zum nahezu perfekten Weißenburger Saisonstart passte. Die Rother – auch aufgrund ihrer hochkarätigen Neuzugänge – anfangs als Titelkandidat gehandelt, brauchten etwas länger, um in Schwung zu kommen, sind inzwischen aber auf Rang sieben hochgeklettert (25 Punkte). Die TSV-Sechziger sind Fünfter und haben vier Zähler mehr auf dem Konto.

Sollte Roth gewinnen, wäre man am alten Rivalen dran, und das ist auch das Ziel der Gäste, bei denen der Weißenburger Ex-Trainer Oliver Wellert die Aufgabe des sportlichen Leiters übernommen hat und nun ein Wiedersehen an der Rezataue feiert. Trainer der TSG ist allerdings Taner Koc, der zuletzt bei einem sozialen Projekt in Sao Paulo (Brasilien) aktiv war, und mit Schulkindern in den Favelas Fußball trainierte. Seine Rother Mannschaft gewann die jüngsten Spiele mit 1:0 gegen Büchenbach und 2:0 gegen Wettelsheim.

Der Weißenburger Trainer Markus Vierke weiß um die Qualitäten des Gegners („spielerisch eine sehr gute Mannschaft“), will aber vor allem auf sein eigenes Team schauen. „Wenn wir so spielen, wie zuletzt am Sonntag und Dienstag, dann werden wir wieder unsere Chancen kriegen – diesmal müssen wir sie aber effektiver verwerten.“ Beim 4:2 in Freystadt klappte es noch recht gut, beim 0:2 in Greding weniger. „Wir haben das Wichtigste nicht gemacht“, sagt Vierke, und meint damit die Tore. Und weiter: „Das Abgeklärte vor dem Tor muss sich noch entwickeln.“

Der TSV-Trainer will dem aber nicht „hinterherheulen“ und den Blick vielmehr nach vorne richten: „In den verbleibenden Spielen wollen wir uns weitere Punkte und Selbstvertrauen holen“, sagt der Coach. Am besten schon gegen die „sehr breit aufgestellte Mannschaft“ der TSG Roth, gegen die es für Weißenburg auch gilt, die Heimbilanz (Rang zehn der Heimtabelle) aufzupolieren. Immerhin: In der Auswärtstabelle führt der TSV 1860 und hat obendrein die drittmeis­ten Tore nach den beiden Topteams Aufkirchen und Ornbau erzielt – trotz der zuletzt ausgelassenen Chancen und der mangelnden Konstanz.

Personell bleibt es bei den Weißenburgern beim Kader der laufenden ­englischen Woche: Uhl, Lehner, Blob, Schwenke, Weglöhner, Leibhard, Strobel, Ochsenkiel, Eco, Swierkot, Hofer, Böhm, Wnendt, Lotter, Weichselbaum, Rogner. Dieses Aufgebot ermöglicht es angesichts der aktuellen Belastungen auch mal, den einen oder anderen Spieler zu schonen.

