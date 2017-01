Der Kassenwart der Weißenburger Volkshochschule

WEISSENBURG - Ein „Urgestein und Mann der ersten Stunde“, so hat Volkshochschul-Vorsitzender Dr. Andreas Palme nun Peter Bog beschrieben. Seit 1976, der Gründung der vhs, die damals noch Volksbildungswerk hieß, führt Bog die Kasse des Vereins, der sich der Erwachsenenbildung verschrieben hat, ist er Kassier – und wurde für diese vier Jahrzehnte dauernde Tätigkeit nun gebührend geehrt.

Die Säulen der Volkshochschule: Vorsitzender Dr. Andreas Palme zeigte sich dankbar für das Jahrzehnte währende Engagement von Elke Freyberg, Christa Foltis und Peter Bog (v. li.). Foto: Jürgen Leykamm



Als Mann der ersten Stunde sei Bog „Infobank und personifiziertes Archiv“ der Organisation, führte Palme beim Treffen der Kursleiter im Gasthof „Goldener Adler“ aus. Eigentlich wisse er gar nicht, „wie es ohne Dich mal weitergehen soll“, so der Chef über seinen Geldverwalter. Er sei „ungeheuer zuverlässig und engagiert“ – und das schon seit vier Jahrzehnten in einem selten aufwendigen und eher undankbaren Amt, da man sich in ihm nur mit Zahlen und nicht mit Mitmenschen beschäftige.

Bog selbst sah dies sehr viel wohlwollender. Er verwies auf die äußerst gute Zusammenarbeit im Vorstand so­wie mit dem Kulturamt, was ja sehr wohl mit Menschen zu tun habe. „Die Chemie passt, es gab persönlich nie Probleme“, bis auf eine, aber nur kleine Ausnahme. Er selbst habe die Tätigkeit immer als eine sehr große Bereicherung empfunden. Das En­gagement für die Einrichtung sei zudem bestens mit der eigenen Affinität zu Kunst und Kultur in Einklang zu bringen gewesen.

Die jetzige Ehrung berge nur einen Nachteil. Sie lasse erkennen, dass man älter werde, bekannte der frühere Sparkassen-Mitarbeiter. Peter Bog ließ in diesem Zusammenhang durchblicken, dass er den Posten nicht mehr allzu lange bekleiden werde, aber für die Zeit nach ihm habe man intern die Weichen schon gestellt.

Nicht ans Aufhören denkt indes Elke Freyberg, seit 30 Jahren Leiterin von Englisch- und Französischkursen. Seit 2004 ist sie zudem Mitglied im Vorstand und dort für die Sprachkurse an sich zuständig. Aus den Händen Palmes erhielt sie die Goldene Ehrennadel des Bayerischen Volkshochschulverbands sowie die zugehörige Dankesurkunde für „langjähriges verdienstvolles Wirken in der Erwachsenenbildung“.

Mit Christa Foltis konnte zudem eine Dame geehrt werden, die seit 1995 den Seniorentanz (laut Palme mit der erfolgreichste vhs-Kurs überhaupt) leitet, diese Aufgabe allerdings nun abgab. So musste Andreas Palme sie aus dem Reigen der Mitarbeiter verabschieden, was er natürlich nur sehr ungern tat. Ein großes Dankeschön gab es auch für ihren Ehemann Günter, der bei den Kursen von hohem Wert war, da das Ehepaar die Tanzschritte gleich zu zweit vormachen konnte.

Zwei weitere Kursleiterinnen wurden zumindest gedanklich beim Treffen verabschiedet, an dem sie allerdings nicht teilnehmen konnten: zum einen Traute Schönwälder, die 21 Jahre lang Kurse für Wirbelsäulengymnastik gab, und zum anderen Ingrid Ott, die seit 2005 verschiedene EDV-Kurse anbot, etwa zu den Themenfeldern Excel, Open Office oder Websiteerstellung.

Nach den Ehrungen war Zeit für Abendessen, geselliges Beisammensein und die Vorstellung der neuen Kursleiter. In dieser kompakten Runde sei das vor einigen Jahren eingeführte Treffen vor dem Beginn des Kursprogramms die einzige Gelegenheit für die Dozenten, sich auch über die Fachbereiche hinweg auszutauschen, so Palme am Abend. Zugleich könnten dabei den „Neuen“ einige organisatorische Infos an die Hand gegeben werden. Und nicht zuletzt sei die Einladung zum Essen einfach ein Dankeschön für das Engagement.

