Der King of Pop ist zurück. Zumindest für einen Abend im Weißenburger Bergwaldtheater war das der Fall. Die Show „Michael Jackson Forever“ ließ die Karriere des Popstars Revue passieren. Von den Anfängen bei den Jackson Five bis hin zu Thriller, dem Album, mit dem er in den Pop-Olymp einzog. Mit drei Sängern, vier Musikern und vier Tänzern sorgte die Show für einen kurzweiligen Abend mit einigen großen Momenten. © Jan Stephan