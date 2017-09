Der KJR in Altmühlfranken will die Kandidaten grillen

Podiumsdiskussion mit jungen Themen am 12. September - vor 1 Stunde

WEISSENBURG/ANSBACH - Unter dem Motto „Roasted – Das große Kandidaten-Grillen“ veranstalten der Stadtjugendring Ansbach, der Kreisjugendring (KJR) Ansbach, die Bildungsregion Landkreis Ansbach und der Kreisjugendring Weißenburg-Gunzenhausen eine interaktive Podiums­diskussion mit den Bundestagskandidaten aus dem hiesigen Wahlkreis. Am Dienstag, 12. September, ab 16.00 Uhr diskutieren die Bewerber live in den Kammerspielen Ansbach. Zeitgleich wird die Veranstaltung in den Sitzungssaal des Weißenburger Landratsamtes übertragen.

Wollen Farbe bekennen für ein buntes Altmühlfranken: Die Organisatoren des Kreisjugendrings Weißenburg-Gunzenhausen veranstalten am Dienstag, 12. September, eine Podiumsdiskussion mit allen Bundestagskandidaten, die auch live im Internet übertragen wird. Jugendliche können mitdiskutieren. Foto: Markus Steiner



Mit „Roasted“ will auch der Kreisjugendring Weißenburg-Gunzenhausen beim Thema politische Bildung neue Wege gehen und setzt dabei vor allem auf die sozialen Medien. Per Handy, Facebook und Twitter können die Jugendlichen Fragen an die Politiker stellen. Kreisjugendring-Vorsitzender Frank Schleicher weiß aus langer Erfahrung, dass man die Jugend heute leichter mit neuen Medien als mit althergebrachten Mitteln erreichen kann. Bewusst setzen die Veranstalter deshalb auf provokante Thesen und haben den sechs Diskussionsteilnehmern Zitate in den Mund gelegt, die Interesse wecken wollen.

„Holt er die Kohlen aus dem Feuer?“, steht unter dem Konterfei von SPD-Bewerber Lutz Egerer. Die Frage „Ist er Dein Filetsteak?“ wurde unter Artur Auernhammers (CSU) Kopf montiert. Und auch für Marco Meier (Freie Wähler), Harald Weinberg (Linke), Johannes Dallheimer (FDP) und Dr. Herbert Sirois (Bündnis 90/Die Grünen) haben sich die Veranstalter witzige Thesen einfallen lassen, die die Kandidaten so nicht wirklich gesagt haben, aber die gut geeignet sind, um eine Diskussion in Gang zu bringen. Denn die Aktion soll vor allem ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit setzen.

„Wir haben Verantwortung und müssen unsere Gesellschaft auch mitgestalten“, ist Schleicher überzeugt, der sich wünscht, dass möglichst viele Jugendliche mitmachen. „Wir müssen Farbe bekennen für ein buntes Altmühlfranken“, sagt der KJR-Vorsitzende, der bei der Aktion auf die Unterstützung aller Mitgliedsverbände hofft.

Genau hinschauen

Mit seinem Stellvertreter Peter Stengel hat er einen weiteren Kämpfer für Demokratie und Gemeinsinn gefunden. Der Weißenburger ist seit Langem Mitglied im DLRG-Ortsverein und ehrenamtlicher Rettungssanitäter. Er beobachtet seit einiger Zeit, dass es immer weniger Solidarität und immer mehr Egoismus in der Gesellschaft gibt: „Das Miteinander fehlt mir.“ Auch deshalb ist es ihm wichtig, dass mit der Aktion Jugendliche und Erstwähler motiviert werden und von ihrem Wahlrecht auch wirklich Gebrauch machen.

„Wir wollen, dass sie genau hingu­cken, für welche Ziele die jeweiligen Parteien stehen“, wünscht sich Schleicher. Farbe zu bekennen für einen bunten Landkreis bedeute aus Sicht des KJR auch, sich über die Wahl hi­naus einzumischen, Gesicht zu zeigen und die Demokratie zu stärken. Hass­parolen, Fake-News und die Ausgrenzung von Minderheiten würden dagegen nicht zu einem bunten Altmühlfranken beitragen.

Kreisjugendring-Geschäftsführer Karlheinz Mößner will möglichst viele Jugendliche motivieren, sich mit den Bundestagskandidaten und ihrem Programm auseinanderzusetzen, und appelliert: „Schaut genau hin und geht am 24. September wählen.“ Ein Appell, den auch Peter Stengel voll und ganz unterschreiben kann: „In anderen Ländern sterben Menschen, weil sie für ihr Wahlrecht kämpfen, und hier geht man nicht wählen, weil ein Computerspiel wichtiger ist . . .“

Genau gegen dieses Desinteresse will der Kreisjugendring mit „Roasted – Das große Kandidaten-Grillen“ ein Zeichen setzen und Politiker und Jugendliche in direkten Dialog bringen. „Ich bin gespannt auf die Reaktionen“, freut sich Mößner schon heute, der alle Jugendlichen im Landkreis einlädt, die Diskussion im Sitzungssaal des Landratsamtes zu verfolgen. In der KJR-Geschäftsstelle gibt es während der Podiumsdiskussion auch Kaffee und Kuchen, danach wird dann auch richtig gegrillt.

Weitere Infos zu der Podiumsdis­kussion „Roasted“ gibt es im Internet unter www.kjrwug.de. Beteiligungsmöglichkeit und Fragen über Facebook & Twitter unter #roasted17.

Markus Steiner