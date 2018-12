Der "Lebkuchenmann" lässt von sich hören

Erste öffentliche Lesung aus dem Jubiläumsstück des Bergwaldtheaters - vor 45 Minuten

WEISSENBURG - Am Sonntag, 9. Dezember, gibt es eine Premiere: Erstmals werden Ausschnitte des Weißenburg-Stücks „Der Lebkuchenmann“ präsentiert. Autor Franzobel und Regisseur Georg Schmiedleitner werden mit dem Team Szenen lesen und die Hauptfiguren vorstellen. Die Schranne wird sich dazu in den Weißenburger Stadtwald verwandeln, verrät eine Pressemitteilung. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Starker interner Auftakt: Den ersten Workshop für die Aktiven hat Regisseur Georg Schmiedleitner bereits zu einem echten Fest gemacht und alle begeistert. Das möchte er nun mit der Lesung in der Schranne am Sonntag, 9. Dezember, auf den Rest der Bevölkerung übertragen. © Jan Stephan



Starker interner Auftakt: Den ersten Workshop für die Aktiven hat Regisseur Georg Schmiedleitner bereits zu einem echten Fest gemacht und alle begeistert. Das möchte er nun mit der Lesung in der Schranne am Sonntag, 9. Dezember, auf den Rest der Bevölkerung übertragen. Foto: Jan Stephan



Das Theaterprojekt „Der Lebkuchenmann“ wird immer präsenter in der Stadt. Nach dem Auftakt-Work­shop für interessierte Schauspieler vor wenigen Wochen (wir berichteten), will man nun die Öffentlichkeit be­geistern. Und zwar mit Details zu dem Stück, das die Jubiläumssaison 2019 im Bergwaldtheater prägen soll. Und auch mit einigem Aufwand, wie man hört. Die Schranne soll mit einigen Mühen eine Waldatmosphäre verpasst bekommen, damit die Besucher mitten in der Stadt Bergwald-Atmosphäre spüren können.

Nicht nur die designierten Schauspieler und die regionalen wie überregionalen Medien sind eingeladen, sondern auch die ganze Bevölkerung Weißenburgs, die sich erstmals einen Eindruck davon verschaffen kann, was da im kommenden Jahr auf sie zukommt. Franzobel, Schmiedleitner sowie sein Regieteam werden in verteilten Rollen Szenen aus dem Stück lesen. Erste Figuren werden auftauchen und Franzobel wird zwischendurch immer wieder die Entstehung einzelner Szenen erklären.

Auch über seine Zeit in Weißenburg im Sommer 2017 wird der bayerische Literatur-Preisträger einige Anekdoten erzählen. Rund 100 Tage verbrachte er in der Stadt und lernte nicht nur die Geschichte der Stadt, sondern vor allem auch die Weißenburger selbst kennen. Viele dieser Eindrücke flossen in seinen Lebkuchenmann ein, der nun nach mehreren Bearbeitungen fertig für die Bühne ist.

Männer werden noch gebraucht

War der mit rund 100 Interessierten recht erfolgreiche Workshop für Schauspieler eine Art interner Auftakt, so soll die Stück-Vorstellung der öffentliche Startschuss für das Lebkuchenmann-Projekt in der Stadt sein. Trotz der guten Resonanz sind Regisseur Georg Schmiedleitner sowie das Organisationsteam um Antje Wagner und Simon Sulk auf der Suche nach weiteren Schauspielern. Vor allem Rollen für junge Männer sowie für den Sprechchor sind noch vakant, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Für diejenigen, die sich musikalisch an dem Theaterprojekt beteiligen wollen, wird es noch im Dezember einen ei­genen Workshop geben. Der Termin wird in der Presse rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Vorverkauf für den Lebkuchenmann läuft seit dem 3. Dezember. Karten gibt es im Weißenburger Kulturamt und über die Seite www.bergwaldtheater.de. Erstmals richtet das Bergwaldtheater in diesem Jahr auch während des Weihnachtsmarktes vom 14. bis 23. Dezember eine Vorverkaufsstelle im Gotischen Rathaus ein. Dann sind dort täglich von 17 bis 20 Uhr Karten für alle Veranstaltungen der Jubiläumssaison zu haben.

Jan Stephan