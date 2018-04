Der Mann aus der Kommune 1

Dass sich die Volkshochschule um die Aufarbeitung der 68er-Bewegung kümmert, ist vielsagend. Jener bunter Haufen also, der irgendwo zwischen Dutschke, Langhans, Woodstock, Mao und Ho Chi Minh zu Hause war, wird nun in der wohlerzogenen ländlichen Bildungseinrichtung verdaut. So hatten sich die jugendlichen Helden der 68er ihren Marsch durch die Institutionen wahrscheinlich auch nicht vorgestellt. Aber bekanntermaßen kommt es ja meistens anders und zweitens als man denkt.

Der Mann aus der Kommune 1 © Mathias Wild



In Weißenburg soll Ulrich Enzensberger die Aufarbeitung der 68er-Bewegung übernehmen. Eine ziemlich herausragende Wahl, weil der Mann nun wirklich was zu erzählen hat. Und zwar ganz davon abgesehen, dass er der Bruder eines der berühmtesten deutschen Schriftsteller (Hans Magnus Enzensberger) ist und in Wassertrüdingen geboren wurde.

Ulrich Enzensberger war Gründungsmitglied der Kommune 1. Jenes Bürgerschrecks rund um Teufel, Kunzelmann, Langhans und später Uschi Obermaier, die mit mindestens so viel Abscheu wie Faszination betrachtet wurden. Zwei Jahre lebte er dort und war einer von sieben nackten Ärschen, die mit gespreizten Beinen aufgereiht an einer Wand zu einer Ikone der 68er-Bewegung wurden.

Enzensberger landete zwischenzeitlich wegen der Planung des sogenannten „Pudding-Attentats“ auf den amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey im Gefängnis und er wurde verdächtigt, bei der Planung eines Brandanschlags auf einen Münchner Richter beteiligt gewesen zu sein. 2013 wollte der Generalbundesanwalt sogar die Ermittlungen gegen ihn wiederaufnehmen.

Der gebürtiger Wassertrüdinger – schon mal als „der böse Bruder Enzensbergers“ apostrophiert – kannte jedenfalls viele der Aktivisten, die später zu Mördern und Terroristen werden sollten. Brigitte Mohnhaupt, Irmgard Möller oder Rolf Heißler.

Nach Weißenburg kommt Enzensberger mit einem klaren Auftrag: „Wir treten ab – höchste Zeit, mit der Selbstbeweihräucherung Schluss zu machen und das Interesse, das man uns und unserer Zeit noch entgegenbringt, mit dem Versuch einer Darlegung der damaligen politischen Jahre und unserer Motive zu beantworten, ohne dabei eine Armesündermiene aufzusetzen.“ Das klingt ein bisschen geläutert, ein bisschen streitbar und in jedem Fall spannend.

Einer, der damals in der ersten Reihe stand, versucht, eine Zeit zu erklären, die einem heute in ihrer Streitlustigkeit, in ihrem Willen zur Rebellion irgendwie fremd vorkommt. Da kann man im Übrigen nur hoffen, dass die derzeit für den Besuch gebuchte Weißenburger Stadtbibliothek nicht ausreicht, um all die Leute zu fassen, die kommen werden. Dieser Vortrag hat viele Zuhörer verdient.

Freitag, 20. April, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek, Weißenburg

