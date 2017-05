Der Marathonmann der Lebenshilfe

Andreas Blob trumpfte zuletzt mit 3:08 Stunden in Zürich auf - vor 1 Stunde

WEISSENBURG/RAITENBUCH - Andreas Blob glänzt weiterhin mit Topzeiten auf der Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern: Der ambitionierte Läufer aus den Reihen der Weißenburger Lebenshilfe war jüngst beim City-Marathon in Zürich am Start und lief dort in der herausragenden Zeit von 3:08:30 Stunden ins Ziel ein.

Schnell unterwegs: Der Raitenbucher Andreas Blob beim Zürich-Marathon. © Privat



Der Lauf in der Schweizer Metropole war für Andreas ein riesiges Erlebnis. Dann war es auch vom Wetter her noch ein absolutes Highlight, die Strecke in der Innenstadt und größtenteils am Ufer des Zürichsees zu genießen. Der Raitenbucher war bis etwa Kilometer 35 sogar auf Kurs zu einer Zeit unter drei Stunden. Dann bekam er allerdings muskuläre Probleme im Oberschenkel.

Dennoch bedeuteten seine 3:08 eine „grandiose Zeit“, wie sein Betreuer Franz Staudinger befand. Andreas Blob, der offiziell für den SV Schambach startet, kam mit seiner Zeit auch auf ausgezeichnete Platzierungen: 238. im Gesamtklassement und 28. in seiner Altersklasse M20. Die Entwick­lung des jungen Läufers war bereits im vergangenen Jahr glänzend verlaufen. Nach seinen 3:14 im Frühjahr in Regensburg schaffte er im Herbst beim Dreiländermarathon am Bodensee eine neue persönliche Bestmarke von 3:05:57. Die Strecke führte von Lindau ins Casino-Stadion nach Bregenz.

Mit seinen Zeiten hat sich Andreas Blob – trotz Behinderung – inzwischen als einer der Spitzen-Marathonläufer im Landkreis etabliert. Bei seinem riesigen Ehrgeiz und Trainingsfleiß ist es beinahe schon selbstverständlich, dass er nun als Nächstes anvisiert, die magische Drei-Stunden-Marke zu kna­cken. Für Herbst plant er die Teilnahme an einem weiteren Stadtma­rathon. Bis dahin wird er bei einigen Läufen im Landkreis antreten, allen voran natürlich beim Landkreislauf am Sams­tag, 20. Mai, auf den er sich besonders freut.

Uwe Mühling