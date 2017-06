Eine großartige Ausstellung ist noch bis Ende Juli in der Weißenburger Kunstschranne zu sehen. Der international renommierte Bildhauer Andreas Kuhnlein zeigt dort zahlreiche Werke aus seinem Schaffen. Dem Künstler geht es in seinen schartigen, aufgebrochenen Menschendarstellungen aus dem Holz alter Bäume darum, einen Blick hinter die Kulisse des Mensch-Seins zu werfen. Ein Anspruch, den er in der Kunstschranne immer wieder einlösen kann. Am besten man überzeugt sich selbst von der Wucht und der Kraft der Kuhnlein’schen Kunst. © Jan Stephan