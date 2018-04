Der Mensch hinter der Figur

WEISSENBURG - Jetzt ist es also tatsächlich schon wieder passiert. Ein Franke ist Ministerpräsident geworden. Erkoren von der weiß-blauen CSU. Und wer schreibt die Biografie über diesen Franken? Ein Franke, genauer ein Weißenburger.

Uwe Ritzer, der mehrfach preisgekrönte Journalist der Süddeutschen Zeitung, hat mal wieder einen phänomenalen Riecher bewiesen. Seine mit dem SZ-Kollegen Roman Deininger verfasste Söder-Biografie wird am 10. April in Schloss Nymphenburg vorgestellt. Mit der Evangelischen Akademie Tutzing und dem Söder-Vorgänger Edmund Stoiber. Viel größer kann der Rahmen für die Präsentation einer Politiker-Biografie kaum ausfallen.

Das liegt am Renommee der beiden SZ-Journalisten, das liegt an diesem polarisierenden Politiker und natürlich liegt das auch an einem herausragenden Timing. Wenn Ritzer und Deininger in der ehemaligen Sommerresidenz der bayerischen Könige über Söder plaudern, dann ist der seit exakt 25 Tagen der politische Nachfolger dieser Könige. Also irgendwie zumindest.

„Er ist clever und er ist schamlos. Und er ist schamlos-clever“, beschreibt Ritzer den in Nürnberg geborenen Söder. Dieses Urteil ist Ergebnis einer zweijährigen Recherchephase. Sie sprachen in dieser Zeit mit mehr als Hundert Weggefährten. Berühmte Politiker, ehemalige Kollegen aus JU-Zeiten, Freunde, Feinde, Schulkameraden … Und sie sprachen natürlich mit ihm selbst. Roman Deininger begleitete ihn ein halbes Jahr, und während der Recherche traf man sich alle paar Monate, um ihn mit aktuellen Fragen und Vorwürfen zu konfrontieren.

Herausgekommen ist ein Buch, das den Menschen Söder zeigen soll, das den Politiker Söder erklären und das seinen Weg zur Macht nachvollziehbar machen will. „Ich denke, es gibt ein Bedürfnis, diesen Söder mal zu erklären“, stellt Ritzer fest. Was treibt ihn an, wo liegen seine Schwächen? Zweifel am Charakter des neuen Ministerpräsidenten gab es immer mal wieder.

Seehofer warf ihm „Schmutzeleien“ vor, ehemalige Weggefährten Rücksichtslosigkeit und Konkurrenten Machtbesessenheit. Ritzers Urteil fällt differenziert aus. „350 Seiten Söder-Bashing würden mich langweilen“, stellt er fest. „Kein demokratischer Politiker hat nur negative Seiten.“

Als Technokrat ist der Nürnberger offenbar auch tatsächlich Meister. „Er macht 24 Stunden am Tag Politik, sieben Tage die Woche. Er ist extrem fleißig und hat sich in allen seinen Ämtern in unglaublicher Zeit eingearbeitet“, erzählt der Weißenburger Journalist. Ein brutaler Arbeiter im Weinberg der Politik.

Sein Kollege Deininger berichtete in einem ausführlichen SZ-Porträt aus dem Jahr 2016 bereits über die menschlichen Schwächen Söders. Dass da schon mal Thermoskannen flögen und Currywürste auf Hosen landen würden, wenn sich Söder über seine Mitarbeiter ärgert. Tränen seien im Umfeld seines Stabs daher nicht ausgeschlossen.

Dafür helfe er den Mitarbeitern, die es mit ihm nicht aushalten, bei der Jobsuche. Früher soll er sich zu Grillfesten von Kleingartenvereinen selbst eingeladen haben und wenn es kein Fass zum Anstechen gab, dann brachte er es eben selbst mit. Hauptsache, es gab nachher ein schönes Foto.

Deiningers Reportage wurde im Anschluss für den Theodor-Wolff-Preis nominiert. Ritzer schätzt sich glücklich, mit diesem Kollegen zusammenzuarbeiten. Nicht nur, weil es menschlich passt, sondern weil er ihn für einen herausragenden Journalisten hält: „Das ist der beste Schreiber, den die SZ hat.“

Gemeinsam gehen Ritzer und Deininger unter anderem der Frage nach, ob bei so viel Willen zur Macht, zur Selbstdarstellung und zur Karriere noch genügend Raum für echte Überzeugungen bleibt. „Söder ist kein Visionär, der eine Idee davon hat, wie die Gesellschaft oder die Gemeinschaft in 20 Jahren aussehen soll“, antwortet Ritzer. Der neue Bayerische Ministerpräsident begreife sein Amt mehr als politischen Management-Job.

Wie groß der Ministerpräsident Söder wird, traut sich auch Ritzer noch nicht einzuschätzen. Wird er eines fernen Tages einen Platz im bayerischen Politik-Himmel neben Strauß einnehmen? Möglich, aber nicht zwangsläufig. Söder werde die CSU wieder konservativer ausrichten, sie ein Stück weit auch nach rechts rücken, „aber er wird jetzt aus der CSU keine AfD machen“, ist sich der Weißenburger sicher.

Am Ende wird alles von der Landtagswahl im Herbst abhängen. Den letzten fränkischen Ministerpräsidenten hat die CSU nach einer verlorenen Wahl vom Acker gejagt. Auch Markus Söder ist davor nicht gefeit: „Wenn er die Wahl verbockt und die CSU der Meinung ist, ihr Chef garantiert ihnen die Macht nicht mehr, dann ist er schneller weg als ein Bayern-Trainer“, sagt Ritzer. „Da ist die CSU gnadenlos.“

Donnerstag, 26. April, 19.30 Uhr, Buchhandlung Meyer, Weißenburg

