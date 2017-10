Der nächste Härtetest wartet in Rosenheim

VfL Treuchtlingen gastiert am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr, in der Gabor-Halle - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Vor zwei Wochen ging die Reise nach Oberfranken (Breitengüßbach), diesmal ist Oberbayern dran (Rosenheim), und nächste Woche geht es nach Thüringen (Jena): die VfL-Baskets sind aktuell in der 1. Basketball-Regionalliga viel unterwegs und legen Hunderte von Kilometern zurück. Zwischen diesen drei Auswärtsspielen lag noch ein ziemlich furioser Heimsieg gegen Hellenen München.

Vorwärtsdrang: Florian Beierlein (am Ball) steht mit durchschnittlich 16,2 Punkten pro Spiel exemplarisch für die erfolgreiche Offensive der VfL-Baskets. Gegen Hellenen München (unser Bild) machte er zuletzt starke 27 Punkte. © Uwe Mühling



Am Samstag nun also Rosenheim. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der dortigen Gabor-Halle. Die Stadt im Voralpenland hat nicht nur im Fußball einen Regionalligisten (nämlich den TSV 1860), sondern auch im Basketball (nämlich den Sportbund DJK). Und hier zählen die Rosenheimer aus Sicht des Treuchtlinger Trainers Stephan Harlander „zum gehobenen Regionalliga-Niveau“. Auch Kapitän und Spartenleiter Stefan Schmoll erinnert daran, „dass wir uns in Rosenheim immer schwer getan haben“.

Dennoch wollen die Mittelfranken bei den Oberbayern gewinnen. „Wir müssen wie zuletzt gegen Hellenen München wieder alles investieren, um den Rosenheimer Individualisten das Leben schwer zu machen und deren Wurfquote nach unten zu ziehen“, sagt Stephan Harlander. Er findet es irgendwie witzig, wenn der SB/DJK in seinem Vorbericht schreibt, dass alles passen muss, um den VfL zu schlagen. „Das ist ein Lob für unser Programm und unsere Truppe und zeigt den Res­pekt, den wir uns erwirtschaftet haben“.

Während die Treuchtlinger nach wie vor auf ihr Amateur- und Nachwuchskonzept bauen, haben die Rosenheimer drei ausländische Profis in ihren Reihen, die bislang auch die herausragenden Akteure sind: Zum einen die US-Boys Evans Ganapamo (Schnitt 21,8 Punkte) und Jguwon Hogges (18,6), zum anderen den Litauer Osvaldas Gaizauskas (13,6). Zuletzt siegte das Team von Trainer Mario Knezevic (ehemals FC Bayern München) mit 85:82 beim Schlusslicht Science City Jena II.

Die VfL-Baskets gewannen derweil zu Hause mit 108:94 gegen die „Griechen“ aus München und haben auch den Rosenheimern einiges entgegenzusetzen: Mit Tim Eisenberger (20,2), Stefan Schmoll (19,8), Simon Geisels­öder (18,4) und Florian Beierlein (16,2) haben sie vier Akteure, die laufend im höheren zweistelligen Bereich treffen und maßgeblich dazu beitragen, dass der VfL bislang die meisten Punkte in der Liga erzielt hat. Auch in Sachen Effizienz und Assists sind die Treuchtlinger Korbjäger Ligaspitze und bilden zusammen mit Gotha II und Breitengüßbach (alle acht Punkte) das Verfolgertrio des ungeschlagenen Spitzenreiters Vilsbiburg (zehn).

Weniger rosig sieht es für den VfL in Sachen Defensive aus – hier stehen die Altmühltaler nur auf Rang zehn: im Schnitt kassieren sie 86,2 Punkte. Dem stehen in der Offensive 94,2 Zähler gegenüber. Außer in Breitengüßbach hat diese Bilanz zwar immer für VfL-Siege gereicht. Dennoch oder gerade deshalb arbeiten Trainer und Mannschaft intensiv an Verbesserungen in der Verteidigung, die am besten schon in Rosenheim greifen sollten.

„Keine schlechte Mannschaft“

Generell kann Harlander in der 1. Regio „keine schlechte Mannschaft in der Tabelle entdecken“. Das gilt auch für die zwei kommenden Gegner Rosenheim (zwei Siege/drei Niederlagen) und Jena II (fünf Niederlagen). „Das ist alles eine Nummer. Wer gerade einen Lauf hat, wird sich nach vorne tun“, findet Harlander und verweist darauf, dass jedes einzelne Team seine Probleme zu lösen habe, die Treuchtlinger – wie erwähnt – vor allem in der „Defense“.

Das Spiel in Rosenheim werden die VfL-Baskets aller Voraussicht nach mit neun Mann angehen, denn die „Zweite“ spielt parallel in der Bayernliga Mitte beim TSV Schwandorf (19.30 Uhr, Oberpfalzhalle). Die Spieler mit Doppellizenz (Tobias Hornn, Luca Wörrlein, Yannick Rapke) werden dort dabei sein, Moritz Schwarz fällt hingegen für beide Teams verletzungsbedingt aus.

Für die VfL-Erste ergibt sich somit folgendes Aufgebot für das heutige Match: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Jonas Rauch und Kevin Vogt.

Uwe Mühling