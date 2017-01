Der neue Weißenburger Stadtschreiber kommt zu Besuch

Franzobel liest aus "Das Floß der Medusa" - vor 25 Minuten

WEISSENBURG - Am Freitag dieser Woche ist es so weit: Weißenburgs neuer Stadtschreiber schaut zu einem ersten öffentlichen Besuch vorbei (Gotisches Rathaus, 20.00 Uhr). Er bringt seinen erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Roman „Das Floß der Medusa“ mit. Franzobel wird von Ende Mai bis August für 100 Tage in Weißenburg leben und ein Theaterstück für das Bergwaldtheater schreiben. Er ist einer der wichtigsten österreichischen Autoren der Gegenwart und hat unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen.

Bisher nur zu einer Stippvisite in Weißenburg, jetzt kommt Franzobel zu einem ersten öffentlichen Auftritt: Der österreichische Starautor stellt im Söller sein neues Buch vor und will sich mit der Stadt vertraut machen, die ab Ende Mai für 100 Tage sein vorübergehendes Zuhause wird. Franzobel soll ein Stück für das Bergwaldtheater schreiben. © Theisen



Nach langen Arbeiten hinter den Kulissen nahm die Stadtschreiber-Idee Ende vergangenen Jahres gehörig Fahrt auf. Der Kulturausschuss gab im November grünes Licht, und im Dezember stand Franzobel auf der Matte, unterschrieb im Rathaus den Vertrag und machte sich mit der Stadt vertraut, die für einen Sommer sein Zuhause sein wird. Der erste Eindruck verschreckte ihn nicht. „Eine funktionierende Stadt mit intakter Infrastruktur, noch nicht von einem großen Einkaufszentrum leer gefegt, wie ich das von Österreich kenne“, stellte der Schriftsteller und Dramatiker in ei­nem Gespräch mit unserer Zeitung fest. „Ansprechende Gebäude, herrliches Bier und gute Vibrationen, die Römer wussten schon, wo sie sich niederließen.“

Dass er sein Engagement in Weißenburg ernst nimmt, zeigt seine aktuelle Lesereise. Am heutigen Montag findet die offizielle Vorstellung von „Das Floß der Medusa“ im Parlament in Wien statt, Weißenburg ist dann am Freitag schon die zweite Station. Von dort bricht er zu einer Lesereise quer durch die Republik auf. Marburg, Berlin, Leipzig, Köln, Frankfurt, Düsseldorf . . .

In Weißenburg wird Franzobel nicht nur aus seinem Roman lesen, sondern auch über das Stadtschreiber-Projekt sprechen. Er ist schon auf der Suche nach einem lokalen Stoff, der sich für ein Stück im Bergwaldtheater eignet. „Ich möchte ein zeitgeschichtliches Thema finden, mit Menschen ins Gespräch kommen, mir ihre Lebensgeschichten anhören“, erzählt der Österreicher. „Momentan denke ich, dass die Nachkriegszeit mit den vielen Flüchtlingen sehr spannend sein könnte, aber ich bin da noch nicht endgültig festgelegt.“ Auch der Lesungs-Besuch soll Anregungen bringen, die im Sommer vertieft werden können.

Ein Stück für das Bergwaldtheater

Die Idee des Weißenburger Stadtschreibers ist es, einen prominenten Autor mit der Region vertraut zu machen, mit ihren Eigenheiten, ihrer Geschichte, ihrem Charakter. Daraus soll ein Theaterstück entstehen, das nicht nur diesen Lokalkolorit aufgreift, sondern auch direkt in die einzigartige Kulisse des Bergwaldtheaters hineingeschrieben wird. Das Stück soll 2018 mit Amateurtheatergruppen aus der Region – und eventuell auch prominenten Schauspielern – aufgeführt werden. Die Wilhelm und Christine Hirschmann Stiftung aus Treuchtlingen finanziert den Aufenthalt des Stadtschreibers, die Stadt selbst stellt eine Wohnung zur Verfügung und hat die Trägerschaft übernommen.

Die Idee der Initiatoren – Dr. Karl-Friedrich Ossberger, Mathias Meyer und Jan Stephan – war es, auf diese Weise wieder eine Theatertradition im Bergwaldtheaters zu etablieren, das zu Recht als eine der schönsten Naturbühnen Süddeutschlands gilt. Und zwar eine Theatertradition, die nicht von oben oder außerhalb kommt, sondern aus den Geschichten der Region entwickelt und von den Schauspielern vor Ort getragen wird.

Das berühmte Bild einer monströsen Geschichte: Théodore Géricaults „Das Floß der Medusa“ hängt heute im Louvre und erinnert an jene historische Tragödie, der sich nun auch Franzobel angenommen hat. © Wikipedia



Zumindest Franzobel und der Kulturausschuss der Stadt fanden diese Idee ziemlich spannend. „Prinzipiell sind mir begeisterte Laien lieber als verbeamtete Stadttheaterschauspieler“, freut sich der Autor über die Umsetzung mit den Laien aus der Region. „Sie haben andere Gesichter, bewegen sich anders und sprechen auch erdiger. Ich mag das, gerade wenn es eine regionale Geschichte für die Region ist, passt das wunderbar.“

Als ziemlich wunderbar ist in den ersten Besprechungen im Übrigen auch Franzobels Roman „Das Floß der Medusa“ gefeiert worden. „Franzobels mit Abstand bester Roman“, urteilte etwa der SWR. Die Geschichte an sich ist ebenso monströs wie grundlegend und auch noch tatsächlich passiert. 1816 strandet ein französisches Schiff auf dem Weg in den Senegal auf einer Sandbank. Die über 400 Passagiere versuchen mit Rettungsbooten und einem eilig zusammengezimmerten Floß die 100 Seemeilen entfernte Küs­te zu erreichen. Es gelingt nicht. Das Floß treibt hilflos aufs Meer.

Eine monströse Tragödie

147 Menschen stehen in der prallen Sonne des Südens knietief und eng gedrängt im Salzwasser. Schon in der ersten Nacht gehen die ersten über Bord und sie tun das nicht freiwillig. Mit jedem Menschen weniger hebt sich das Floß ein Stück aus dem Wasser, steigt die Chance für den Rest, zu überleben. Nach einigen Tagen werden die Leichen nicht mehr über Bord geworfen, sondern in Streifen geschnitten und gegessen. „Wo es kein Brot gib, gibt es kein Gesetz mehr“, hat Franzobel in großen Lettern auf die Rückseite seines Romans schreiben lassen. Und das ist dann auch die ebenso einfache wie in ihrer Radikalität erschreckende Wahrheit dieses Buchs. Der Firnis der Zivilisation ist dünn, und was darunter liegt, ist die blanke Angst um die eigene Existenz.

Nach 13 Tagen sind noch 15 Überlebende übrig. Nackt, abgemagert, von Sonne und Hitze verrückt. Sie werden von einem Schiff zufällig entdeckt und gerettet. Der überlebende Schiffsarzt hat einen Bericht über seine Tage auf dem Floß verfasst. Franzobel hat aus diesen und zahlreichen anderen Quellen geschöpft, um eine tief recherchierte und satt erzählte Geschichte zu schreiben. Über das Meer, die See, den Menschen und das Ende aller Tage.

Karten für die Lesung im Söller gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Meyer sowie nach Verfügbarkeit auch noch an der Abendkasse.

Jan Stephan