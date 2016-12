Der neunte Silvesterlauf der Arriba

Start ist am Samstag, 31. Dezember, ab 10.00 Uhr an der Pleinfelder Brombachhalle – Läufer-Cup-Abschluss - 16.12.2016 08:33 Uhr

PLEINFELD - Mit dem Hueber-Silvesterlauf in Pleinfeld steht die letzte Laufveranstaltung des Jahres 2016 in den Startlöchern. Beim Abschluss des Läufer-Cups im südli­chen Mittelfranken fallen die letzten Entscheidungen. Es werden die Sieger des Silvesterlaufs und die Gesamtsieger der Serie sowie des Schüler-Cups gekürt.

Letztes Rennen des Jahres: Der Pleinfelder Silvesterlauf unter Regie von Arriba Göppersdorf (hier der Start 2015) markiert auch heuer wieder den sportlichen Abschluss. Foto: Uwe Mühling



Der Veranstalter Arriba Göppersdorf wird am Samstag, 31. Dezember, bereits zum neunten Mal alle Läufer und Nordic Walker zum Silvesterlauf in Pleinfeld willkommen heißen. Start und Ziel ist an der Brombachhalle. Für alle Interessierten, die die bewährten Strecken vorab kennenlernen möchten, bietet die Arriba an diesem Samstag, 17. Dezember, eine Streckenbesichtigung an. Start ist um 15.00 Uhr am Sportgelände in Pleinfeld.

Eine Voranmeldung (bis zum 30. Dezember) kann unter arriba-goeppersdorf.de per Online-Anmeldung oder per E-Mail an Silvesterlauf-Pleinfeld@gmx.de sowie telefonisch unter der Nummer 0 91 48 / 12 78 erfolgen. Die Startnummernausgabe findet am Silvestertag ab 8.30 Uhr in der Brombachhalle statt. Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor dem Start möglich. Die Siegerehrungen mit der Übergabe zahlreicher Sachpreise finden ab ca. 12.30 Uhr in der Brombachhalle statt. Für Verpflegung mit Essen und Trinken wird dort bestens gesorgt sein.

Die Gesamtgewinner im Raiffeisen-Läufer-Cup mit seinen 16 Wettbewerben im Jahr 2016 stehen mit Christine Ramsauer und Stefan Böllet bereits fest (wir berichteten). Spannung gibt es aber noch auf den weiteren Plätzen, in den Altersklassen sowie beim Memmert-Schüler-Cup, für den Pleinfeld erstmals die Schlussstation markiert.

Die Startzeiten: 10.00 Uhr: Bambinilauf (bis Jahrgang 2009) 400 Meter; 10.10 Uhr: Schülerlauf U10 und U12 (Jahrgang 2005 bis 2008) 900 Meter; 10.20 Uhr: Schülerlauf U14 und U16 (Jahrgang 2001 bis 2004) 1 800 Meter; 10.40 Uhr: gemeinsamer Start für Jugend U18 und U20 (Jahrgang 1997 bis 2000) 5 100 Meter, Hobbylauf (ab Jahrgang 1996) 5 100 Meter, Nordic Walking 5 100 Meter und Hauptlauf (ab Jahrgang 1996) 9 500 Meter.

Diese und alle weiteren Informationen rund um den Pleinfelder Silvesterlauf finden sich auch auf der Homepage des Vereins unter www.arriba-goeppersdorf.de wieder.

Uwe Mühling