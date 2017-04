Der OB war der Glücksbringer für den TSV 1860

Jürgen Schröppel und 120 weitere Zuschauer beim 5:0-Sieg der Weißenburger in der Bezirksliga gegen Ornbau - 10.04.2017 08:30 Uhr

WEISSENBURG - Nach zuletzt zwei Unentschieden hat der TSV 1860 in der Fußball-Bezirksliga 2 unter seinem neuen Trainergespann Christoph Jäger/Thomas Schneider den ersten Sieg gefeiert – und wie: Mit 5:0 bezwangen die abstiegsbedrohten Weißenburger den Tabellenvierten SV Ornbau.

Enge Szene aus einem ingesamt klaren Match: Die Weißenburger (in Rot mit Marco Schwenke und Patrick Weglöhner) siegten mit 5:0 gegen Ornbau. © Uwe Mühling



Dessen Trainer Markus Vierke wird kommende Saison bekanntlich die Weißenburger übernehmen und damit zu seinem Heimatverein zurückkehren. Das Gastspiel seiner aktuellen Mannschaft Ornbau an der Rezataue hatte er sich freilich anders vorgestellt. Vierke hatte mit großen Personalproblemen zu kämpfen, unter anderem fehlten die beiden besten Ornbauer Torjäger Aaron Lederer (18 Treffer) und Michael Gasner (11) sowie fünf weitere Stammspieler.

Vielleicht lag der klare und wichtige TSV-1860-Sieg im Abstiegskampf aber schlichtweg auch an einem besonderen Glücksbringer: Oberbürgermeister Jürgen Schröppel zählte zu den rund 120 Zuschauern und freute sich am Ende ebenfalls über den Weißenburger Sieg, bei dem fünf verschiedene Torschützen – Andre Hofer, Jonas Ochsenkiel, Michael Böhm, Tim Lotter und Tobias Reile – bei herrlichem Frühlingswetter trafen.

Als beide Teams auf den Sportplatz einliefen, wurden die 22 Männer von drei Frauen angeführt: Schiedsrichterin Magdalena Noderer (TSV Eysölden) und ihre beiden Assistentinnen Christiane Röhlin und Karin Krapfenbauer leiteten das Match, und man darf es vorwegnehmen: Sie machten ihre Sache sehr gut und kamen mit nur einer Gelben Karte (für Ornbaus Stefan Ludwig) aus. Die erste Chance hatten dann die Gäste, doch aus dem Gewühl heraus ging der Schuss knapp vorbei.

Anschließend übernahm der TSV 1860 die Initiative, Maik Wnendt scheiterte mit einem Kopfball nach Hereingabe von Mario Swierkot am SV-Torwart Julian Bischof (6.).

Wenig später traf Swierkot nur den Außenpfosten, und in der 20. Minute verpassten mehrere Mitspieler die Hereingabe von Swierkot. Der agile Ex-Regionalligaspieler war es dann auch, der das 1:0 einleitete: Swierkot spielte einen Traumpass diagonal auf Wnendt, der sofort quer auf Andre Hofer legte, und Letzterer schoss aus fünf Metern zur Führung ein. Mit dem Pausenpfiff scheiterte Ochsenkiel noch am Torhüter.

In der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams zunächst, ehe dann nach einer Stunde Jonas Ochsenkiel auf Vorarbeit von Swierkot auf 2:0 erhöhte. Das war schon eine Art Vorentscheidung, weil Ornbau kaum noch etwas zusetzen konnte und in der 75. Minute seine einzige Chance im zweiten Abschnitt vergab: Nach einer Aktion von Mokhaled Edres Saleh klärte Christian Leibhard vor der Linie.

Die Schlussphase gehörte dann klar den Hausherren. Sie bewiesen in der 79. Minute „Köpfchen“, als Marc Hedwig eine Swierkot-Ecke verlängerte und anschließend Michael Böhm ebenfalls per Kopf das 3:0 markierte. In der 86. Minute fiel nach einer kuriosen Szene das 4:0, denn Keeper Bischof trat über den Ball und Tim Lotter war der Nutznießer. Den Schlusspunkt setzte Tobias Reile, der eine Maßflanke von Böhm zum 5:0 einköpfte – beide waren in der zweiten Hälfte eingewechselt worden.

Alles in allem war es ein verdienter Weißenburger Sieg, der in der Schlussphase allerdings etwas zu hoch ausfiel. Weiter geht es für den TSV 1860 mit einem Doppelpack am Osterwochen-ende: am Samstag in Mosbach und am Montag daheim gegen den SV Seligenporten II, der gestern mit 0:3 gegen Bad Windsheim verlor.

TSV 1860 Weißenburg: Uhl, Weglöhner, Leibhard, Schwenke, Lehner, Lotter, Blob, Wnendt (57. Böhm), Swierkot (80. Reile), Ochsenkiel (70. Hedwig), Hofer.

SV Ornbau: Bischof, Rudel, Roider, Schwarzer, Ludwig, Geraani (66. Edres Saleh), Nachtrab, Lederle, Schuler, Sellinger, Beß.

Schiedsrichterin: Magdalena Noderer (TSV Eysölden); Tore: 1:0 Andre Hofer (34. Minute), 2:0 Jonas Ochsenkiel (60.), 3:0 Michael Böhm (79.), 4:0 Tim Lotter (86.), 5:0 Tobias Reile (90.).

Uwe Mühling