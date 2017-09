Erster schwerer Unfall auf der neuen Dettenheimer Umgehungsstraße: Beteiligt waren auf dem Abschnitt der B 2 zwischen den Auffahrten Dettenheim und Weißenburg-Süd am Donnerstagnachmittag zwei Autos und zwei Lastzüge. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Der genaue Hergang war vor Ort allerdings nicht gleich zu klären. Das Ergebnis des Unfalls waren auf jeden Fall lange Stauungen. Vor Ort waren der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Treuchtlingen und die Straßenmeisterei. Die Dettenheimer Umfahrung ist erst vor knapp drei Wochen offiziell für den Verkehr freigegeben worden.

Begeistert und in großer Zahl haben die Weißenburger und ihre Gäste den Kirchweihausklang gefeiert. Für allerbeste Stimmung sorgten im Festzelt "Die Störzelbacher". Beim Seniorennachmittag genossen die älteren Mitbürger Festbier und Hendl. Am Festplatz drehten vor allem die jungen Kirchweihbären flotte Karussellrunden. Und das Feuerwerk war der am Nachthimmel leuchtende Schlusspunkt unter dem zehntägigen Fest, das über 80.000 Besucher zählte.