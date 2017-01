Weiterhin auf Erfolgskurs: Die VfL-Baskets feierten im siebten Heimspiel der Saison den siebten Sieg. Das 81:64 gegen den TSV Oberhaching-Deisenhofen war am Ende deutlicher als der Spielverlauf, denn die Gäste waren bis zum Schlussviertel dicht dran. Mit dem Erfolg behaupteten die Treuchtlinger ihre Tabellenführung in der 1. Regionalliga Südost, wo sie am 28. Januar das nächste Heimspiel haben. Dann kommt der Tabellendritte Bad Aibling. © Uwe Mühling