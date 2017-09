Der SSV bleibt spitze, der VfL punktlos

Oberhochstatt in der Kreisklasse West erneut erfolgreich – Treuchtlinger unterlagen Kattenhochstatt - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der SSV Oberhochstatt hat das Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellendritten DJK Dollnstein knapp mit 2:1 gewonnen. Die DJK Gnotzheim als Zweiter musste ein wenig abreißen lassen, da gegen die Weißenburger Bezirksliga-Reserve nur ein 1:1 gelang. Allerdings bleiben die Gnotzheimer mit drei Zählern Rückstand noch in Schlagdistanz.

Harter Fight um die Punkte: Zwar führte der VfL Treuchtlingen gegen Kattenhochstatt zweimal, am Ende setzte es aber eine 2:3-Niederlage. © Rainer Heubeck



Harter Fight um die Punkte: Zwar führte der VfL Treuchtlingen gegen Kattenhochstatt zweimal, am Ende setzte es aber eine 2:3-Niederlage. Foto: Rainer Heubeck



Neuer Dritter ist die Eintracht Kattenhochstatt, die beim Schlusslicht VfL Treuchtlingen wirklich in letzter Minute die Punkte entführte. Wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist der SV Alesheim, der sein Heimspiel gegen den FC Gunzenhausen mit 5:3 gewann.

DJK Stopfenheim – Ochsenfeld 1:2

Im sechsten Saisonspiel hat die DJK Stopfenheim die erste Niederlage kassiert. Gegen den SVO kamen die Hausherren ganz gut in die Partie und hatten durch Stefan Seitz und Jakob Bittner die ersten Torchance. Nach einem zu kurz geratenen Pass von DJK-Torhüter Dominik Monatzetter musste Ochsenfelds Johannes Kundinger den Ball dann nur noch ins leere Tor einschieben – und plötzlich führten die Gäste. Nur drei Minuten später erhöhte Ochsenfeld auf 2:0. Adrian Schiebel traf per Strafstoß.

Vor der Pause gelang der DJK immerhin noch der Anschlusstreffer, als Stefan Seitz einen an Denny Kehrstephan verursachten Foulelfmeter verwandelte. Nach dem Seitenwechsel leisteten sich beide Mannschaften viele Fehler. Stopfenheim mühte sich zwar, kam durch Kevin Berns und Kehrstephan allerdings nur noch zu zwei Kopfballchancen. Ochsenfeld hätte die Partie in der Schlussphase vorzeitig entscheiden können, vergab jedoch die eine oder andere gute Konterchance.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Berns, Renner, Christian Schlund, Lemmermeier, Kehrstephan, Andreas Sichert, Seitz, Bittner, Pfahler, Benedikt Schlund (eingewechselt: Pihale, Eichner, Stefan Sichert).

Reserven: 2:4; Tore für die DJK durch Sebastian Lippolt und Michael Hackenberg.

DJK Dollnstein – Oberhochstatt 1:2

Die Oberhochstatter konzentrierten sich anfangs darauf, den Dollnsteiner Topspieler Manuel Bittlmayr sowie Spielmacher Tobias Eberle aus dem Spiel zu nehmen, was auch gelang. Bei eigenen Angriffen hatte der SSV mehrfach Pech. Ein vermeintlich frühes Tor durch Bastian Walcher wurde in der vierten Minute wegen Abseits zurückgepfiffen. Etwas später zielte Walcher haarscharf vorbei. Die Dollnsteiner hatten ihre größte Chance durch Julian Mayer, der jedoch nur das Außennetz traf.

Nach gut einer halben Stunde wieder Pech für den SSV, als ein Schuss von Walcher an die Unterkante der Latte klatschte und Stefan Auernhammer den Ball im Nachsetzen nicht im Tor unterbringen konnte. Fast mit dem Pausenpfiff köpfte SSV-Stürmer Andreas Auernhammer eine Ecke von Fabian Danzer zum 1:0 ein. Der Oberhochstatter zog sich dabei allerdings eine Rippenprellung zu und musste nach der Pause ausgewechselt werden.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend hektischer. Die DJK kam nach gut einer Stunde mit der ersten gefährlichen Aktion zum 1:1-Ausgleich, als Eder einen Abpraller aus 20 Metern sehenswert in den Winkel setzte (63. Minute). Außer Hektik war dann nicht mehr viel geboten. Als Stefan Auernhammer wieder einmal rüde von den Beinen geholt wurde, setzte SSV-Kapitän Johann Harbatschek den Freistoß in der 83. Minute durch die Mauer zum 1:2 ins Netz. Dollnstein rannte nun mit dem Mute der Verzweiflung an und bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Manuel Bittlmayr jedoch links am Tor vorbeischoss.

SSV Oberhochstatt: Kriegl, Hager, Harba­tschek, Frankl, Rudi, Schäfer, Stefan Auernhammer, Walcher, Schweinesbein, Danzer, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Wiedemann, Karez).

Reserven: 0:0.

Treuchtlingen – Kattenhochstatt 2:3

Der VfL erwischte den perfekten Start: Claudio Huhn schickte Simon Haubner mit einem Heber auf die Rei­se und der verwandelte zur frühen

1:0-Führung für Treuchtlingen. Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus, waren jedoch bei teils hochkarätigen Möglichkeiten zu unkonzentriert. Besser machte es Kattenhochstatt kurz vor der Pause: Mit der ersten gefährlichen Offensiv­aktion glich Christian Pfahler mit ei­nem sehenswerten Treffer zum glück­lichen 1:1 aus.

Nach der Pause änderte sich das Bild, und die Eintracht riss die Partie zunehmend an sich. Dennoch gelang den Hausherren die erneute Führung, als Marco Beck aus dem Gewühl heraus zum 2:1 einschob. In der Schlussphase warf die Eintracht alles nach vorne und wurde belohnt. Andreas Föttinger erzielte in der 75. Minute nach einem langen Ball den 2:2-Ausgleich. Kurz vor dem Ende scheiterte der frühere VfL-Spieler Manuel Scherer für Kattenhochstatt an der Latte. Für seinen Ex-Verein kam es dennoch bitter: Quasi mit dem Schlusspfiff köpfte Philipp Allertseder eine Ecke zum 2:3 ein und bescherte der Eintracht den Sieg.

VfL Treuchtlingen: Ruppert, Holger Milles, Edwin Milles, Löffler, Glöckl, Beck, Schübel, Hochmuth, Steinle, Haubner, Huhn (eingewechselt: Köhler, Neumann, Vogt).

Eintracht Kattenhochstatt: Hegner, Chris­tian Pfahler, Allertseder, Thalhauser, Mina, Scherer, Thomas Eckert, Zäh, Hüttinger, Kraft, Föttinger (eingewechselt: Matthias Pfahler, Ditt­rich, Reichart).

SV Alesheim – FC Gunzenhausen 5:3

In einer torreichen Partie war der Alesheimer Sieg aufgrund der guten Chancenverwertung in der ersten Halbzeit nie in Gefahr. Mit einem Doppelschlag von Andreas Hoyer und Robin Renner in der sechsten und neunten Minute gingen die Platzherren früh mit 2:0 in Führung. Renner legte dann in der 42. Minute das 3:0 nach, und kurz nach dem Wechsel erhöhte Hans-Jürgen Gramlich sogar auf 4:0. Damit war die Partie weitgehend gelaufen, auch wenn Osman Yüce in der 54. Minute das 4:1 erzielte.

Markus Lyrhammer stellte dann in der 74. Minute den alten Abstand wieder her. Durch einen von Philipp Jünger verwandelten Elfmeter verkürzten die Gunzenhausener in der 80. Minute auf 5:2 und markierten gegen die dezimierten Alesheimer (Dominik Baumgärtner hatte Gelb-Rot gesehen) in der 85. Minute durch Serkan Murad noch das 5:3, doch zu mehr reichte es nicht.

SV Alesheim: Stützer, Dümmler, Andreas Herzog, Zweigert, Stöhr, Dominik Baumgärtner, Lyrhammer, Renner, Andreas Hoyer, Gramlich, Pfann (eingewechselt: Mößner, Alexander Herzog, Mark Baumgärtner).

Gnotzheim – TSV 60 Weißenburg II 1:1

In einem guten Kreisklassenspiel trennten sich Gnotzheim und die U23 des TSV 1860 Weißenburg insgesamt leistungsgerecht 1:1. Prägende Personen in dieser Partie waren die beiden Torhüter Sven Eitel und Dominic Rogner, glänzten sie doch ein ums andere Mal mit Paraden. Zu Beginn konnte der TSV-60-Keeper gegen Tobias und Benedikt Kamm klären. Als dann die Gäste nach zehn Minuten besser in Spiel kamen, hatte Eitel zweimal seinen Auftritt. Erst war es ein Kopfball und später ein Schuss, bei dem er das 0:1 verhinderte.

Danach war wieder Gnotzheim am Zug, doch erneut scheiterte Tobias Kamm an Rogner. Kurz vor der Halbzeit entschärfte dieser noch einen Kopfball von Sebastian Eder. Nach dem Seitenwechsel war es wieder die DJK Gnotzheim durch Tobias Kamm, die für Torgefahr sorg­te. Erst hielt Rogner einen Freistoß, doch in der nächsten Szene war er machtlos. Tobias Kamm wurde im Strafraum gefoult und Benedikt Kamm vollendete sicher zum 1:0 (55.).

Das vorentscheidende 2:0 verhinderte wieder der TSV-60-Keeper, als er ge­gen Brückner und Kamm rettete. Auf der Gegenseite hatten die Weißenburger zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einer berechtigten Ampelkarte für Jonas Bürlein war sich Gnotzheim wohl zu sicher, und Weißenburg witterte noch einmal Morgenluft. Belohnt wurde dies in der 90. Minute, als eine Ecke von Jonas Ochsenkiel an die Latte prallte und Benedikt Auernhammer die Kugel artistisch zum 1:1 versenkte.

TSV 1860 Weißenburg II: Rogner, Lucas Bürlein, Junghof, Loy, Jonas Bürlein, Ochsenkiel, Jäger, Herrmann, Auernhammer, Riedel, Witmann (eingewechselt: Halmheu, Schneider).

Rainer Heubeck