Der SSV Oberhochstatt war der große Sieger

In der Kreisklasse West schüttelte der Spitzenreiter die DJK Dollnstein ab und profitierte vom Stopfenheimer Sieg in Ochsenfeld - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Ta­bellenführer der Fußball-Kreisklasse West, der SSV Oberhochstatt hatte am jüngsten Spieltag doppelten Grund zur Freude.

Sorgte für den zweiten Treffer: Dominik Schweinesbein (in Weiß) erzielte kurz vor der Pause den späteren 2:0-Endstand für den SSV Oberhochstatt im Spitzenspiel der Kreisklasse West gegen die DJK Dollnstein. © Klaus Katheder



Sorgte für den zweiten Treffer: Dominik Schweinesbein (in Weiß) erzielte kurz vor der Pause den späteren 2:0-Endstand für den SSV Oberhochstatt im Spitzenspiel der Kreisklasse West gegen die DJK Dollnstein. Foto: Klaus Katheder



Die Mannschaft von Tainer Stephan Bauer besiegte mit der DJK Dollnstein nicht nur einen ihrer direkten Konkurrenten, sondern konnte sich zudem die Hände reiben, weil die DJK Stopfenheim das Verfolgerduell beim bisherigen Zweiten SV Ochsenfeld mit 2:1 für sich entschied. Oberhochstatt (36 Punkte) liegt nun fünf Zähler vor dem neuen Tabellenzweiten DJK Stopfenheim (31). Beide Teams waren zugleich die großen Gewinner beim Spitzenspiel-Doppelpack am Sonntag.

Mit Heimsiegen untermauerten zudem die Eintracht Kattetnhochstatt und die U23 des TSV 1860 Weißenburg ihre Mittelfeldpositionen: Die Eintracht setzte sich mit 4:2 gegen Schlusslicht VfL Treucht­lingen durch und die TSV-Zweite mit 4:1 gegen den Tabellennachbarn aus Gnotzheim (wir berichteten bereits). Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasste der SV Alesheim. Im Kellerduell beim Tabellenvorletzten FC Gunzenhausen verlor die Ferstl-Elf mit 1:2 unnötig.

FC Gunzenhausen – SV Alesheim 2:1

Absolut unnötig war die Niederlage des SV Alesheim beim Vorletzten FC Gunzenhausen. Mit einem Sieg hätten sich die Gäste wohl aller Abstiegssorgen entledigt. Schon nach fünf Minuten stand Youngster Jan Konrad nach Pass von Hans-Jürgen Gramlich alleine vor dem FC-Tor und vergab die frühe Führung. Es zeigte sich im weiteren Verlauf, dass die SVA-Elf nicht ihren besten Tag erwischt hatte, denn sie agierte zu behäbig. Die Altmühlstädter kamen dann in der 20. Minute bei einer Standardsituation durch Haris Bakic zur 1:0-Führung. Marc Baumgärtner und erneut Konrad auf Alesheimer Seite besaßen Topchancen zum Ausgleich, waren aber zu unentschlossen. In der 38. Minute gelang den Gästen das verdiente 1:1 durch Dominik Baumgärtner. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ziemlich ausgeglichen, doch Gunzenhausen kam in der 70. Minute durch Christian Zapke zur erneuten Führung (2:1). Hier beschwerten sich die Alesheimer bitter, denn der Ball war zuvor deutlich im Aus. Schiedsrichter Böhmer gab jedoch den – aus SVA-Sicht – irregulären Treffer. In der Schlussphase setzten die Gäste alles auf eine Karte, und der Ausgleich hätte durchaus gelingen können. Die letzte Möglichkeit des Spiels hatte Matthias Schuler mit einem Kopfball in der 90. Minute, der aber nicht den erhoffen Ausgleich einbrachte.

SV Alesheim: Stützer, Alexander Herzog, Andreas Herzog, Wagner, Dominik Baumgärtner, Gramlich, Zweigert, Marc Baumgärtner, Hegner, Konrad, Lechner (eingewechselt: Lyrhammer, Schuler, Kolysnik).

Reserven: 0:0.

SSV Oberhochstatt – DJK Dollnstein 2:0

Der SSV Oberhochstatt zeigte sich im Topspiel gegen den Totopokal-Finalisten DJK Dollnstein sehr diszipliniert und ließ nur sehr wenig anbrennen. Bastian Walcher hatte die erste gute Chance, zielte jedoch frei stehend am DJK-Tor vorbei. In der elften Minute kam der SSV zur Führung, als Andreas Auernhammer auf Tillmann Schäfer ablegte und dessen Schuss aus 20 Metern noch entscheidend abgefälscht zum 1:0 im Dollnsteiner Tor landete. Auf der Gegenseite besaß Stefan Eder frei vor SSV-Keeper Michael Hammer die Ausgleichschance, zielte aber vorbei. Die Heimelf hätte anschließend die Führung ausbauen können, doch DJK-Torwart Michael Mayr parierte einen Volleyschuss von Andreas Auernhammer mit Bravour. Das 2:0 kurz vor der Pause erzielte SSV-Youngster Dominik Schweinesbein durch ener­gisches Nachsetzen (41.) bei einer turbulenten Strafraumszene. Nach dem Wechsel war das Match recht ausgeglichen. Dollnstein wurde bei Offen­sivaktionen stets von der SSV-Abwehr entscheidend gestört. Dies blieb bis zum Schlusspfiff so, und deshalb gab es auch nur wenig klare Chancen. Oberhochstatt vergab bei schnellen Vorstößen noch Möglichkeiten Chancen durch Johann Harbatschek und Stefan Auernhammer. Ein Sonderlob verdiente sich Tillmann Schäfer, der Dollnsteins Angreifer Manuel Bittlmayer abmeldete und mit dafür sorg­te, dass die SSV-Truppe von Trainer Stephan Bauer ohne Gegentreffer blieb. In der 90. Minute sah Oberhochstatts Fabian Danzer noch Gelb-Rot.

SSV Oberhochstatt: Hammer, Harba­tschek, Wiedemann, Frankl, Mühlöder, Schäfer, Danzer, Stefan Auernhammer, Walcher, Schweinesbein, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Hager, Karez, Kriegl).

Reserven: SG Oberhochstatt/Fiegenstall II – DJK Dollnstein II 1:0; Tor durch Sharif Mohammadi.

SV Ochsenfeld – DJK Stopfenheim 1:2

Die frühe Führung für die DJK Stopfenheim beim Tabellenzweiten und heimstarken SV Ochsenfeld war natürlich ideal für die Gäste: Nach einem langen Ball von Julian Wachter in den Strafraum fälschte Ochsenfelds Christian Kulzer das Leder unglück­lich ins eigene Netz ab. Anschließend war das Gäste-Team von Trainer Tobias Weickmann das aktivere Team, und Torjäger Johannes Börlein belohnte die Bemühungen der Stopfenheimer in der 22. Minute mit dem 0:1. Nach einem Ballgewinn überwand er den Ochsenfelder Keeper aus über 30 Metern. Sebastian Pfahler hatte gar alleine vor dem SV-Torwart die Topchance zum dritten Treffer, vergab aber. Ochsenfeld machte es nach dem Seitenwechsel besser und verkürzte durch Marco Schiebel auf 1:2 (52.). Der DJK bot sich im weiteren Verlauf noch die eine oder andere Möglichkeit. Diese konnten aber nicht vollendet werden, sodass die Begegnung bis zum Schluss spannend blieb. Allerdings behielt die Abwehr um Schlussmann Dominik Monatzetter stets einen klaren Kopf, und so verbuchte Stopfenheim den wichtigen Auswärtsserfolg bei den Oberbayern.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Renner, Lemmermeier, Link, Danner, Julian Wachter, Bittner, Berns, Schlund, Börlein, Pfahler (eingewechselt: Eichner, Sichert).

Reserven: 4:1 für Ochsenfeld; DJK-Tor durch Michael Hackenberg.

TSV 1860 Weißenburg II – DJK Gnotzheim 4:1

Handgestoppte 51 Sekunden lief die Partie am Samstagabend zwischen dem TSV 1860 Weißenburg II (U23) und der DJK Gnotzheim und schon stand es 1:0 für die Gastgeber: Marco Jäger war der Torschütze, der es mit einer Einzelaktion eiskalt ausnutzte, dass die Gäste noch nicht so recht im Bilde waren. Danach kontrollierten die jungen Weißenburger das Spiel, das dann gegen Ende der ersten Hälfte richtig Fahrt aufnahm: In der 36. Minute erzielte zunächst Robin Renner das 2:0. Fünf Minuten später verkürzte Marco Engelhardt für Gnotzheim auf 2:1, doch mit seinem zweiten Tor stellte Marco Jäger den alten Abstand und zugleich den 3:1-Pausenstand wieder her. Die glänzende Vorarbeit dazu leistete Max Stoll. In der zweiten Halbzeit komplettierte auch Robin Renner seinen Doppelpack mit dem 4:1 in der 56. Minute. Das Zuspiel kam – wie schon bei Renners ers­tem Treffer – von Jonas Bürlein. Mit dem klaren Vorsprung war die Partie eigentlich zugunsten der Weißenburger entschieden. Spannend hätte es noch einmal werden können, als die Gäste Mitte der zweiten Hälfte einen Elfmeter bekamen. Engelhardt traf allerdings nur den Pfosten. Den Anschlusstreffer verhinderte zudem TSV-1860-Keeper Dominik Rogner mit einer wirklich tollen Parade bei einem starken Freistoß von Tobias Kamm. So blieb es beim 4:1 für die Mannschaft von Trainer Thomas Schneider, die mit diesem Erfolg in der Tabelle an den von Udo Janocha gecoachten Gnotzheimern vorbeizog.

TSV 1860 Weißenburg II (U23): Rogner, Forster, Stoll, Herrmann, Loy, Mühling, Jonas Bürlein, Wittmann, Renner, Wnendt, Jäger (eingewechselt: Kraft, Lucas Bürlein, Hedwig).

Klaus Katheder