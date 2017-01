Der Stoll-Cup – ein Stelldichein der Talente

FC Ingolstadt bezwang im Finale den 1. FC Nürnberg – Gastgeber TSV 1860 Weißenburg verpasste knapp das Halbfinale - vor 28 Minuten

WEISSENBURG – Den „Stoll-Cup“ gibt es schon seit einigen Jahren, doch so gut besetzt wie dieses Jahr war er kaum zuvor: Als Bezirksoberligist war der Gastgeber TSV 1860 Weißenburg die klassniedrigste Mannschaft. Das sagt eigentlich alles aus über das Hallenturnier für U15-Junioren. Die Weißenburger verkauften sich teuer und kamen sogar beinahe ins Halbfinale. Den Sieg holte sich letztlich der FC Ingolstadt 04 durch ein souveränes 4:0 im Finale gegen den 1. FC Nürnberg (U14). Torschützenkönig wurde ein Weißenburger, bester Spieler ein Ex-Weißenburger.

Auszeichnungen: TSV-1860-Trainer Thomas Schneider (links) und Turnier-Titelsponsor Peter Stoll (rechts) mit Umut Güler (bester Torwart), Yannic Duvenbeck (bester Torjäger) und Johannes Fiedler (bester Spieler), die für ihre Leistungen Sonderpokale erhielten (von links). © Bastian Mühling



Auszeichnungen: TSV-1860-Trainer Thomas Schneider (links) und Turnier-Titelsponsor Peter Stoll (rechts) mit Umut Güler (bester Torwart), Yannic Duvenbeck (bester Torjäger) und Johannes Fiedler (bester Spieler), die für ihre Leistungen Sonderpokale erhielten (von links). Foto: Bastian Mühling



Dass in der Halle viel möglich ist, zeigte die U15 (C-Jugend) des heimischen TSV 1860 Weißenburg. Obwohl das Team von Thomas Schneider und Harry Schwarz als Bezirksoberligist auf dem Papier die klassniedrigste Mannschaft war, hielt sie beim hochkarätig besetzten „Toranlagen Stoll Hallen-Cup“ in der Landkreishalle sehr gut mit. Die Gastgeber, die als Ausrichter viel Lob erhielten, stellten zwei Teams, die jeweils nur knapp den Einzug ins Halbfinale verpassten.

In der Gruppe A traf die „schwarze“ Mannschaft der TSV-Sechziger auf die Bayernligisten ASV Neumarkt, JFG Wendelstein und FSV Erlangen-Bruck sowie auf das Regionalliga-Team des SSV Jahn Regensburg. Erlangen-Bruck sicherte sich mit vier Siegen in vier Spielen klar Platz eins. Dahinter kamen der ASV Neumarkt mit sieben und Weißenburg mit vier Zählern. Im letzten Spiel hätte der TSV 1860 mit dem ASV gleichziehen können, kam aber nicht über ein 0:0 hinaus. Wendelstein wurde Vierter, Jahn Regensburg Letzter.

Noch umkämpfter waren die Halbfinalplätze in der Gruppe B, in der die „rote“ Mannschaft des TSV 1860 auf die Bayernligisten FC Gundelfingen und SpVgg Weiden, den Nachwuchs des FCN sowie den Regionalligisten und späteren Turniersieger aus Ingolstadt traf. Es war auch ein Wieder­sehen mit alten Bekannten: Luca Denk aus Döckingen ist Kapitän in der Nürnberger U14; Johannes Fiedler (Weißenburg) und Tobias Schnitzlein (Rothenstein) kickten bis vorigen Sommer noch beim TSV 1860 und sind jetzt in Ingolstadt aktiv.

Gleich das erste Spiel hatten die Weißenburger gegen den Partnerverein, den 1. FC Nürnberg, der mit seiner U14 zum Turnier angereist war. Das Team spielt in der Bundesliga-Förderrunde der Nachwuchsleistungszentren. In einem spannenden Match erzielte der TSV kurz vor Schluss das 3:2 und besiegte den Club. Gegen Ingolstadt folgte jedoch eine 0:2-Niederlage. Am Ende der Gruppenspiele hatten drei Teams mit je neun Punkten die Nase vorn: der Club, die Schanzer und die Sechziger (allerdings nicht die „Löwen“), die sich jeweils gegenseitig geschlagen hatten. Der Rechenschieber wurde nötig. In der Sondertabelle, in der nur die Spiele dieser drei Teams untereinander gewertet wurden, hatte der TSV 1860 das schlechtere Torverhältnis und war damit denkbar knapp raus aus dem Rennen um die Halbfinalplätze.

Die Dritt- und Viertplatzierten der Gruppen spielten im „kleinen Halbfinale“ um das Spiel um Platz fünf und sechs. Das „rote“ Team der Sechziger gewann mit 4:0 gegen Wendelstein, während die „schwarze“ Mannschaft 2:4 gegen Gundelfingen verlor. Im „großen“ Halbfinale besiegte Ingolstadt den zuvor souveränen FSV Erlangen-Bruck deutlich mit 3:0. Und auch das zweite Halbfinale war eine klare Sache: Die U14 des Club gewann mit 5:2 gegen Neumarkt.

In den Platzierungsspielen sicherte sich der Jahn Regensburg im Oberpfalz-Duell gegen Weiden Rang neun. Dann setzten sich beide Weißenburger Teams durch: „Schwarz“ holte sich den siebten Platz gegen Wendelstein (2:1), Team „rot“ wurde Fünfter gegen Gundelfingen (5:3). Im „kleinen Finale“ behaupteten sich die Brucker mit 4:1 gegen den Bayernliga-Konkurrenten Neumarkt und wurden Dritter. Im Finale der Bundesliga-Nachwuchsteams aus Nürnberg und Ingolstadt merkte man einerseits den Altersunterschied, andererseits könnte man auch sagen: Ingolstadt war einfach besser. Die „Schanzer“ zeigten sich eiskalt vor dem Tor und spielten ihre Kombinationen sauber zu Ende. Nach dem 4:0-Sieg sprach Organisator und TSV-1860-Trainer Thomas Schneider von einem „hochverdienten Turniersieg“ der Ingolstädter.

Schneider hatte die Mannschaften eingeladen und das sehr gut besetzte Turnier zusammengestellt. Er dankte zudem Unternehmer Peter Stoll für seine Unterstützung. Stoll gab den Dank zurück und sprach von einem „super Teilnehmerfeld“ und „tollen Spielen“. Als Preise gab es hochwertige Fußbälle für die U15-Jungs. Schneider und Stoll bedankten sich auch bei den Schiedsrichtern.

Zum Abschluss gab es auch noch drei besondere Auszeichnungen: Als bester Torhüter wurde Umut Güler (Erlangen-Bruck) geehrt. Mit acht Treffern holte sich Yannic Duvenbeck vom gastgebenden TSV 1860 die Torjägerkanone. Und zum besten Spieler wurde Johannes Fiedler vom FC Ingolstadt gewählt. Für den Weißenburger war dies eine besondere Anerkennung und Freude bei seinem „Heimspiel“.

Bastian Mühling