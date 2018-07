Der SV Wettelsheim ist zurück am Hirschfeldweg

Bezirksliga-Saisonpremiere gegen den STV Deutenbach am Sonntag, 29. Juli - vor 1 Stunde

WETTELSHEIM - Da hat es Sandra Hofmann besonders gut gemeint mit dem SV Wettelsheim. Zum Saisonauftakt hat die neue Bezirksspielleiterin dem südlichsten Verein der Bezirksliga Süd nämlich gleich zwei Heimspiele gegeben. Los geht’s an diesem Sonntag, 29. Juli, gegen den STV Deutenbach, eine Woche später steht das Derby gegen den FV Dittenheim am Plan.

Noch breiter aufgestellt als im Premierenjahr: Der SV Wettelsheim hat sich für seine zweite Saison in der Bezirksliga Süd weiter verstärkt. Unser Bild zeigt den Großteil des Kaders der ersten Mannschaft, einige Spieler der Zweiten sowie den Trainer- und Betreuerstab um Chefcoach Tobias Grimm (ganz links). Foto: Bastian Mühling



Das ist umso bemerkenswerter, als der SVW ein Jahr lang kein echtes Heimspiel mehr hatte. Vielmehr trat der letztjährige Aufsteiger im „Exil“ auf der Treuchtlinger Bezirkssport­anlage an, wofür man sehr dankbar war, weil der eigene A-Platz saniert wurde. Das Ergebnis ist bekannt: Die Heimbilanz war eher dürftig (nur 14 Punkte), dafür zählte Wettelsheim in der Auswärtstabelle zur Spitzengrup­pe (25 Punkte) und schaffte mit einem furiosen Endspurt gerade noch den Klassenerhalt.

Inzwischen ist die Platzsanierung komplett abgeschlossen. Bei der Einweihung gegen den TSV Nördlingen (wir berichteten) und einigen weiteren Testspielen konnten sich alle Zuschauer auch ein Bild von der neu gestalteten Anlage machen. Das Sportgelände am Hirschfeldweg bietet jetzt einen optimalen Rahmen. Die Mannschaft und das Trainerteam freuen sich, dass sie nach dem Last-Minute-Liga-Verbleib nun tatsächlich „daheim“ in Wettelsheim Bezirksliga-Fußball bieten können.

Die Vorbereitung ist nach den Worten von Trainer Tobias Grimm „absolut positiv“ gelaufen. Er zeigte sich mit den Ergebnissen, vor allem aber mit der spielerischen Entwicklung „sehr zufrieden“ und findet auch, dass die Integration der Neuzugänge bestens gelungen ist. Unter anderem schlossen sich mit Torhüter Christoph Zwahr, Florian Bunz und Manuel Werner drei bezirksliga-erfahrene Akteure von der TSG Solnhofen dem SVW an. Max Stoll kam von der U23 des TSV 1860 Weißenburg. Zudem feiern die Langzeitverletzten Bastian Baumann und Maximilian Riehl ihr Comeback.

„Wir sind in unserem Kader auf jeden Fall noch mal stärker und breiter aufgestellt“, unterstreicht Grimm. Mit Blick auf die bevorstehenden 34 Spieltage und die Intensität in der Bezirksliga ist der 32-jährige Trainer sehr froh über die personellen Möglichkeiten. Das letzte Jahr habe gezeigt, wie wichtig ein solch großer Kader in der Bezirksliga ist. Schon in der letzten Winterpause hatten die Wettelsheimer personell nachgelegt, jetzt noch einmal.

„Im Lauf der Runde sind alle wichtig“

Den Einwurf, dass inzwischen immer mehr Auswärtige beim SVW spielen und die Einheimischen weniger zum Zug kommen, kann Tobias Grimm so nicht annehmen: Zum einen handle es sich bei den „Neuen“ um Fußballer aus der Region, die ei­nen Bezug zu Wettelsheim haben. Zum anderen habe die vergangene Saison gezeigt, „dass wir in der Bezirksliga einen großen Kader brauchen. Im Lauf der Runde sind alle wichtig“. Ebenfalls sehr wichtig: Der SVW kann jetzt variabler spielen und sich flexibel auf den jeweiligen Gegner einstellen. Kurz: er ist schwerer auszurechnen.

Nach dem Aufstieg 2017 hat auch der Klassenerhalt 2018 für einen Euphorie-Schub gesorgt. Dazu trägt auch die neu gestaltete Sportanlage bei. „Da wurde von Vereinsseite sehr viel mit einer unfassbaren Eigeninitiative gemacht. Da zeigt sich das intakte Vereinsleben“, sagt der Chefcoach. Auch im Umfeld der Mannschaft sei der SVW „bestens“ aufgestellt. Tobias Grimm ist dabei sicherlich der einzige Trainer der Region, der eine Co-Trainerin an der Seite hat (seit Januar 2018): Larissa Auernhammer (29) hat bei den Frauen selbst höherklassig gespielt (1. FC Nürnberg, SV Weinberg). An ihr schätzt Grimm vor allem die hohe Fußballkompetenz. Genauso positiv ist für ihn die Unterstützung durch Torwarttrainer Joachim Kroll, Physiotherapeutin Kathrin Kaiser, Reservecoach Markus Berthold, Spartenleiter Johann Spahr und, und, und . . .

Alle zusammen haben sich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Das ist für Grimm eine realistische Vorgabe, „weil die anderen Vereine auch nicht schlafen und sich verstärkt haben“ und weil es einen verschärften Abstieg gibt. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass der Ligaverbleib im Mai letztlich glücklich war. „Wir haben damals zwar unsere Hausaufgaben gemacht und alles gewonnen. Es lag aber nicht nur an uns, sondern auch an Büchenbach, das alles verloren hat.“ So konnte der SV Wettelsheim am vorletzten Spieltag über den Strich klettern. Dort will man auch im Mai 2019 wieder stehen.

Uwe Mühling