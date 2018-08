Der SV Wettelsheim verspielte gegen die TSG Roth eine 3:1-Führung

WETTELSHEIM - Gut 200 Zuschauer haben am gestrigen Sonntagnachmittag am Hirschfeldweg in Wettelsheim trotz hoher Temperaturen ein munteres und packendes Bezirksliga-Spiel mit sechs Toren gesehen. Der heimische SVW und die TSG 08 Roth trennten sich schließlich nach wechselnden Führungen mit einem 3:3. Die gastgebende Elf von Trainer Tobias Grimm musste nach einer 3:1-Führung zur Pause letztlich zwei verschenkten Punkten nachtrauern.

Umkämpftes Spiel: Der SV Wettelsheim (rechts Florian Bunz, der das zwischenzeitliche 3:1 markierte) und die TSG 08 Roth trennten sich nach einem munteren und packenden Jura-Derby der Fußball-Bezirksliga Süd mit einem 3:3-Unentschieden. Foto: Uwe Mühling



Roth hatte anfangs das Heft in der Hand hatten und ging folgerichtig in Führung. Das war bereits nach zehn Minuten, als Ibrahim Hassan bei einer Hereingabe in den Fünfmeterraum völlig frei stand und zum 0:1 einschieben konnte. Die SVW-Hintermannschaft sah dabei gar nicht gut aus. Dann kamen auch die Platzherren ins Rollen: Julian Dürnbergers Schuss wurde zu Ecke geblockt (13. Minute), den folgenden Kopfball setzte Florian Bunz drüber.

Roth hatte mehr Ballbesitz und ließ das runde Leder gut laufen. Bei einer Abseitssituation wurden die Gäste zurückgepfiffen, zudem verpasste Kevin Walthier eine Vorlage und der Nachschuss ging vorbei. Wettelsheim versuchte derweil schnell umzuschalten und hatte damit Erfolg: Zunächst wurde zwar eine Flanke von Michael Halbmeyer geklärt, doch Hans-Chris­tian Döbler köpfte auf Julian Dürnberger, der den Ball annahm und aus der Drehung zum 1:1 ins lange Eck traf (24. Minute).

Die folgende Trinkpause schien dem SVW neue Kräfte verliehen zu haben, denn er spielte in den Folgeminuten furios nach vorne. Nach einem langen Ball von Tobias Krois setzte sich erneut Dürnberger stark durch und lupfte den Ball herrlich über Torwart Philipp Kellner hinweg zum 2:1 in die Maschen (36.). Zwei Minuten später eine ähnliche Szene: Diesmal ging Florian Bunz nach Pass von Kapitän Döbler auf und davon und schloss ebenfalls eiskalt ab. Mit dem 3:1 ging es in die Kabinen.

SVW verpasste Vorentscheidung

Von dort kam die Gäste-Mannschaft um Trainer Taner Koc stärker zurück und drängte auf den Anschlusstreffer. Dieser ließ allerdings noch auf sich warten, denn SV-Keeper Christoph Zwahr war gegen Philipp Spießl zweimal bes­tens auf seinem Posten. Auf der Gegenseite hatte Wettelsheim eine richtig gute Konterchance, doch nach feiner Vorarbeit von Bastian Baumann schob Halbmeyer völlig freistehend vorbei. Das wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Pech hatten die Hausherren zudem nach einer Stunde, als Bunz nach einer Ecke an den Pfos­ten köpfte.

So blieben die Rother im Spiel und kamen durch den Ex-Weißenburger Michel Böhm in der 61. Minute zum 3:2. Er traf mit einer schönen Bogenlampe – Zwahr war ohne Chance. Danach wurde ein Schuss von Roths Jonathan Hartig zur Ecke geklärt und in der 71. Minute folgte schließlich das 3:3. Dabei haderten die Wettelsheimer mit dem Schiedsrichter, der trotz harter Attacke gegen Döbler weiterlaufen ließ. Die TSG schaltete schnell um und Baumann konnte den eingewechselten Kevin Biallas nur mit Hilfe eines Fouls stoppen. Den folgenden Elfmeter verwandelte Hartig sicher zum Ausgleich.

Das Spiel blieb in der Schlussphase auf des Messers Schneide. Beide Teams versuchten, das Siegtor zu erzielen, wobei Wettelsheim durch Krois und Dürnberger bei einer Doppelchance in der 88. Minute den „Lucky Punch“ verpasste. Das Jura-Derby endete somit unentschieden.

SV Wettelsheim: Zwahr, Baumann, Tobias Krois, Michael Berthold, Stoll (64. Werner), Zischler, Döbler, Simon Hüttinger, Halbmeyer, Bunz (86. Bürlein), Dürnberger.

TSG 08 Roth: Kellner, Stan Prigoana (81. Ludwig), Hassan, Hamann, Trautner, Sejans, Coutino Diaz (68. Biallas), Böhm, Müller, Hartig, Welthier.

Schiedsrichter: Schweigert (DTV Diespeck); Zuschauer: 205; Tore: 0:1 Ibrahim Hassan (10. Minute), 1:1, 2:1 Julian Dürnberger (24. und 36.), 3:1 Florian Bunz (38.), 3:2 Michael Böhm (61.), 3:3 Jonathan Hartig (71., Foulelfmeter).

