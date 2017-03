Der "TanzRaum" entführte ins Zauberland

Weißenburger Tanzschule gab drei ausverkaufte Vorstellungen in der Karmeliterkirche - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - „Der Zauberer von Oz“. Irgendwie kennt jeder diese Geschichte. Manche als Kinderbuch, viele als Film mit der unvergessenen Judy Garland und wieder andere als Musical in mehreren Varianten – beispielsweise in etwas abgewandelter Form unter dem Titel „Wicked – Die Hexen von Oz“. In die Fantasiewelt des Zauberlandes Oz entführte heuer auch der „TanzRaum“ Weißenburg – und das mit großem Erfolg.

Zahlreiche Mitwirkende: Über 300 Schülerinnen waren bei den "TanzRaum"-Aufführungen im Kulturzentrum aktiv – im Bild die Improvisationsgruppe. © Foto: Uwe Mühling



Zahlreiche Mitwirkende: Über 300 Schülerinnen waren bei den "TanzRaum"-Aufführungen im Kulturzentrum aktiv – im Bild die Improvisationsgruppe. Foto: Foto: Uwe Mühling



Bei dem alljährlichen Tanzprojekt tauchten die gut 300 Mitwirkenden ebenso wie die rund 1200 Besucher dreier ausverkaufter Vorstellungen im Kulturzentrum Karmeliterkirche ein in die Welt der Munchkins und Hexen, der Vogelscheuchen und Blechmänner. Die Tänzerinnen brachten einen Wirbelsturm auf die Bühne oder zeichneten den „Gelben Weg“ und die „Roten Schuhe“ oder die „Grüne Smaragdstadt“ nach. Bei all dem merkt man schon, dass der Kreativität kaum Grenzen gesetzt waren.

Bilderstrecke zum Thema Zauber mit dem „TanzRaum“ Weißenburger Vorstellungen entführten ins Land von Oz



Das war vor allem den beiden Tanzlehrerinnen Patricia Probst und Julia Templer zu verdanken, die einmal mehr für die Choreografien und die Kostüme verantwortlich zeichneten. Unterstützt wurden sie von einer fleißigen Technikcrew, etlichen Helferinnen und Helfern und natürlich von ihren Tanzschülern. So gelang es, die Geschichte auf kurzweilige, spannende und optisch vielfach recht beeindruckende Weise ins Kulturzentrum zu zaubern. Musikalisch war die Bandbreite ebenfalls groß und reichte von „Cirque du Soleil“-Nummern bis hin zu Rock, Hip-Hop und dem Filmmelodie-Ohrwurm „Over the Rainbow“.

Im Mittelpunkt steht Dorothy (dargestellt von Amelie Dormer), die den großen Wunsch hat, einen Blick hinter den Regenbogen zu werfen. Den bekommt sie dann auch nach einem Wirbelsturm, der sie ins Land von Oz bringt. Ihre abenteuerliche Reise nimmt Fahrt auf, und sie trifft viele neue Freunde: die Vogelscheuche (gespielt von Harald Pauler), die sich so sehr nach Verstand sehnt; den Blechmann (Josef Bräunlein), der so gerne ein Herz hätte; und den Löwen (Ralf Etzel), der sich als Feigling fühlt, und so gerne endlich mutig wäre. Ja, und Dorothy selbst möchte einfach nur wieder nach Hause. Vorher müssen die vier Freunde aber erst noch die Hexe des Westens (Melissa Gempel) vernichten.

Am Ende gehen die Wünsche alle­samt in Erfüllung, auch wenn sich

der große Zauberer von Oz (Reinhard Vulpius) als kleiner und einfacher Mann entpuppt. Am Ende aller drei Aufführungen stand stets das gro-

ße, stimmungsvolle Finale, bei dem die Mitwirkenden gerade noch genügend Platz auf der Bühne fanden und mit reichlich Beifall vom Publikum den Lohn für die monatelangen Proben und Vorbereitungen erhielten.

Uwe Mühling