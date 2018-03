Der Teufel trägt Parka

SOLNHOFEN - Inka Meyer ist keiner der ganz großen Namen der deutschen Kabarett- und Comedyszene, aber sie ist saukomisch. Das sollte für einen Besuch ihres Auftritts in der Alten Schule ausreichend sein. „Der Teufel trägt Parka“, heißt ihr neues Programm, das sich mit Wahnwitz und Hirnverbranntheit der Schönheitsindustrie beschäftigt.

Inka Meyer und der Kampf gegen die Schönheit © Simon Büttner



Das Thema ist nicht ganz neu, aber so erschöpfend, dass es tatsächlich noch ausreichend Pointen gibt, die nicht gemacht wurden. Auf der Bühne merkt man der gebürtigen Erlangerin Inka Meyer an, dass sie gelernte Schauspielerin ist und weiß, was sie dort oben tut. Bei den Pointen merkt man ihr möglicherweise an, dass sie mit dem Deutschen Kabarettpreisträger Philipp Weber liiert ist.

Mit großer Freude arbeitet sie sich an den so offensichtlichen Bescheuertheiten der Schönheitsindustrie ab. Dabei formuliert sie mitunter großartig, feilt die Pointen zu, um anschließend den Löffel in das Herz der Kosmetikindustrie zu rammen. Der ist stumpfer, das tut mehr weh!

Und das hat die Branche nun wirklich verdient. Immerhin lebt sie davon, Frauen zu sagen: „Ihr lauft aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare.“ Das jüngste Resultat von derlei Vermäkelung ist Superfood. Aber, fragt sich Meyer: „Warum soll ich Amaranth-Getreide essen? Wenn das Essen der Inkas so lecker gewesen wäre, würden ihre Nachfahren heute nicht in unseren Fußgängerzonen herumlungern und unschuldige Menschen mit Panflöten belästigen.“

Samstag, 7. April, 20 Uhr, Alte Schule, Solnhofen

Jan Stephan Carpe diem