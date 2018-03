Der TSV 1860 gastiert beim Tabellenführer

Weißenburger am Samstag, 24. März, um 15 Uhr beim SC Großschwarzenlohe - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Drei komplette Spieltage mit insgesamt 24 Partien waren heuer schon in der Fußball-Bezirksliga Süd angesetzt. Letztlich gingen gerade mal fünf dieser Begegnungen tatsächlich über die Bühne. Das Wetter hat bislang vielfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch an diesem Wochenende steht wieder ein dickes Fragezeichen hinter den acht geplanten Spielen. Dem SV Wettelsheim kann’s egal sein, denn er ist spielfrei. Der TSV 1860 Weißenburg hingegen muss abwarten wie der Heimverein und Tabellenführer SC Großschwarzenlohe entscheidet. Das Duell Erster gegen Vierter ist für den Samstag um 15 Uhr angesetzt.

Guter Einstand: Winter-Neuzugang Max Pfann (am Ball) vom SV Alesheim feierte beim TSV 1860 zuletzt gegen Herrieden sein Bezirksliga-Debüt und gehört in Großschwarzenlohe erneut zum Weißenburger Kader. Foto: Uwe Mühling



SC-Spielertrainer Florian Bauer hat allerdings klar signalisiert, dass es auf dem Platz in Großschwarzenlohe gehen müsste – es sei denn es kommt eine gravierende Wetteränderung wie letztes Wochenende. Beide Teams haben bislang 20 Spiele absolviert. Groß’lohe hat dabei 44 Punkte geholt, Weißenburg deren 36. Insofern ist klar, dass der TSV 1860 gewinnen muss, wenn er nach vorne noch eine Chance haben will. Nicht nur das heutige Spiel ist aus Sicht von Trainer Markus Vierke richtungsweisend, sondern auch die Nachholpartie am Mittwoch, 4. April, um 18 Uhr beim Tabellenzweiten SC Aufkirchen. Dazwischen liegt für Weißenburg am Osterwochenende der Totopokal-Wettbewerb.

Dichter Zeitplan

Sowohl der SCG als auch der TSV hoffen mit Blick auf den ohnehin schon sehr dichten Zeitplan, dass das Match heute Nachmittag durchgezogen werden kann. Saisonende in der Bezirksliga Süd ist bereits am Pfingstsamstag, 19. Mai. Bis dahin hat der TSV 1860 innerhalb von acht Wochen auf jeden Fall noch zwölf Punkt­spiele zu bestreiten. Hinzu kommt mindestens ein Pokalspiel (am 29. März in Ellingen). Sollten es die Weißenburger als Titelverteidiger bis ins Endspiel schaffen, dann könnten es sogar vier zusätzliche Pokalspiele werden.

Das alles bedeutet eine Vielzahl an englischen Wochen, denen sich der TSV 1860 stellen muss, auch wenn es eine „brutale Nummer“ wird, wie Trainer Markus Vierke befürchtet. Er hat zwar grundsätzlich die eigene U23 in der Hinterhand, doch auch diese Mannschaft ist in der Kreisklasse West voll gefordert und man muss obendrein auf die geltenden Einsatz-Regelungen zwischen erster und zweiter Mannschaft achten.

Aufgrund der äußeren Bedingungen haben es die TSV-Sechziger vorgezogen, ihr Abschlusstraining am Donnerstagabend in der Halle durchzuführen. Ungeachtet dessen sind Vierke und Co. voll darauf vorbereitet, heute Nachmittag in Großschwarzenlohe anzutreten. Dort erwartet der TSV-1860-Coach einen „technisch guten und spielerisch starken Gegner“, der mit Spielertrainer Florian Bauer und Torhüter Dominik Brunnhübner sogar über Regionalliga-Erfahrung verfügt. „Sie sind qualitativ stark aufgestellt“, betont Markus Vierke.

Das Hinspiel hatte der TSV 1860 zu Hause knapp mit 1:2 verloren. In letzter Minute erzielte Großschwarzenlohe damals bei einem Konter das Siegtor, nachdem die Weißenburger zuvor beste Möglichkeiten zum eigenen Sieg ausgelassen hatten. Sollte man ein zweites Mal gegen den Tabellenführer verlieren, wäre die Distanz nach vorne zu groß. Vierke baut deshalb auf den guten Start mit dem 3:1-Heimerfolg am vergangenen Samstag bei Eiseskälte gegen Herrieden. Der Kader der Vorwoche steht auch diesmal wieder zur Verfügung.

TSV 1860 Weißenburg: Uhl, Lehner, Schwenke, Siol, Leibhard, Ochsenkiel, Blob, Eco, Weichselbaum, Pfann, Hofer, Böhm, Strobel, Weglöhner.

Uwe Mühling