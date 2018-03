Der TSV 1860 will noch "vorne ranschnuppern"

Weißenburger starten am Sonntag, 11. März, auswärts mit dem Verfolgerduell beim SC Aufkirchen - vor 23 Minuten

WEISSENBURG - Das geht gleich munter los für den TSV 1860 Weißenburg. Der Tabellenvierte der Fußball-Bezirksliga Süd gastiert zum Punktspielauftakt des neuen Jahres am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenzweiten SC Aufkirchen. Ein klassisches Verfolgerduell. Oder wie TSV-Trainer Markus Vierke findet, „ein richtungsweisendes Spiel“.

Torreiches Hinspiel: 3:3 trennten sich der TSV 1860 Weißenburg (links Kapitän Markus Lehner) und der SC Aufkirchen Ende August 2017. © Uwe Mühling



In den vergangenen Jahren hatten die Weißenburger in der Winterpause stets andere Sorgen – jedes Mal stand das Team in der Abstiegszone und musste sich durch Erfolgsserien hinten herauskämpfen. Das gelang jeweils mit Bravour (siebter, sechster und achter Platz). In der Spielzeit 2017/2018 sieht es ganz anders aus: Vom ersten bis zum neunten sowie am zwölften Spieltag stand der TSV 1860 auf Platz eins. Dann kam ein kleiner Einbruch verbunden mit dem Abrutschen auf Rang vier. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer SC Großschwarzenlohe, sieben Zähler sind es auf den SC Auf­kirchen.

Für den Weißenburger Trainer hängt die Saison zwar nicht von dem Spiel in Aufkirchen ab, ihm ist allerdings klar, dass die Lücke nach oben im Falle einer Niederlage schon sehr groß wäre. Andererseits könnten er und seine Mannschaft im Falle eines Sieges vielleicht noch einmal „vorne ranschnuppern“. Und das ist auch das Ziel bei dem Match am Sonntag, wo­bei die Weißenburger wissen, dass in Aufkirchen nur schwer etwas zu holen ist. Das haben auch die vergangenen Jahre gezeigt.

„Super Vorbereitung“

Nach Rücksprache mit dem Frankenhöhe-Verein geht Markus Vierke davon aus, dass „zu 95 Prozent“ gespielt wird. Die endgültige Entscheidung wird zwar erst am Wochenende fallen, doch unabhängig davon sieht der Weißenburger Coach seine Truppe gut gerüstet: „Wir hatten insgesamt eine super Vorbereitung.“ Zum einen gab es trotz zwischenzeitlicher eisiger Kälte zahlreiche Trainingseinheiten, zum anderen die stolze Zahl von sechs Testspielen (zwei Siege, vier Niederlagen). „Ich denke, wir haben mit die meisten Testspiele der Liga gehabt“, sagt Vierke, der sich dabei allerdings etwas mehr personelle Konstanz gewünscht hätte.

Wie sich die Vorbereitung auswirkt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. „Der Hunger ist da, wir wollen mehr reißen“, unterstreicht der Trainer und erinnert sich gerne an die Anfangswochen der Saison, als der TSV 1860 ganz oben stand und im heimischen Sportpark Rezataue eine regelrechte Euphorie zu spüren war, die sich auch in den höheren Zuschauerzahlen niederschlug. Daran würden die „Rot-Weißen Bomber“ in ihren verbleibenden 13 Saisonspielen gerne anknüpfen.

Vorerst nicht mithelfen können die beiden verletzten Stammspieler Mario Swierkot und Tim Lotter, die sich mit muskulären Problemen herumschlagen. Letztlich sind das die Folgen der Hallensaison, die auch für Benjamin Weichselbaum, Neuzugang Max Pfann und Christian Leibhard Verletzungspausen mit sich brachte – diese drei Spieler sind jetzt aber wieder an Bord. Ungeachtet der Blessuren war die Hallenrunde (wieder einmal) sehr erfolgreich für den TSV 1860. Vizemeistermeister im Kreis Neumarkt/Jura, Dritter im Bezirk Mittelfranken, zudem Platz eins (Erste) und zwei (U23) bei der Stadtmeisterschaft. Das alles dürfte auch einen Motivationsschub für draußen gegeben haben.

Aufkirchen daheim ungeschlagen

Prognosen – auch für die anderen Teams – sind laut Vierke schwierig. Der Coach kann sich für die Restrunde durchaus auch einige Überraschungen vorstellen. Entscheidend dürfte dabei für alle Mannschaften ein guter Start sein. Dass es für die Weißenburger zum heimstarken SC Aufkirchen (zu Hause acht Siege, ein Remis und keine Niederlage) geht, ist gleich eine gute Standortbestimmung und zugleich eine echte Herausforderung. Für das Spiel in Aufkirchen stehen neben Lotter und Swierkot auch Patrick Weglöhner (Urlaub) und Sebastian Walter nicht zur Verfügung. Letzterer pausiert aus privaten Gründen bis zum Saisonende.

Der TSV-1860-Kader für das Spiel in Aufkirchen: Johannes Uhl, Markus Lehner, Marco Schwenke, Lukas Siol, Christian Leibhard, Jonas Ochsenkiel, Daniel Blob, Zijad Eco, Benjamin Weichselbaum, Max Pfann, Andre Hofer, Michael Böhm, Johannes Herrmann, Robin Renner, Yannik Strobel.

Uwe Mühling