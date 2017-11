Der VfL und sein „Spitzenspiel“ beim Schlusslicht

Treuchtlingens Trainer Stephan Harlander fordert „vollste Aufmerksamkeit“ für das Match bei Jura II - vor 37 Minuten

TREUCHTLINGEN - Stephan Harlander kann es langsam nicht mehr hören: Das lockere Gerede vom vermeintlich leichten Match beim sieglosen Schlusslicht Science City Jena II, das für viele schon im Vorfeld abgehakt scheint. Der Trainer des VfL Treuchtlingen sieht es nämlich ganz anders: „Wer dieses Spiel unterschätzt, wird seine Ziele nicht erreichen. Wir sollten dem Spiel die vollste Aufmerksamkeit geben“.

Kaum zu bremsen: Stefan Schmoll (hier beim letzten Duell gegen Jena) hat zuletzt 33 Punkte für die VfL-Baskets in Rosenheim erzielt. Aktuell hat der Treuchtlinger Kapitän und Topscorer einen Schnitt von 22 Zählern pro Spiel. © Uwe Mühling



Beim Blick auf die derzeitige Tabelle der 1. Basketball-Regionalliga Südost scheint alles klar: Der VfL steht mit fünf Siegen (bei einer Niederlage) auf Platz vier, die Jenaer Bundesliga-Reserve steht nach sechs Niederlagen als punktloses Schlusslicht da. Die Treuchtlinger treten somit am Samstag als haushoher Favorit die weiteste Auswärtsfahrt der laufenden Saison an. Gespielt wird um 15 Uhr in der Turnhalle des GuthsMuths Gymnasiums.

Dort erwartet Harlander einen Gegner mit einer ausgeglichen besetzten Mannschaft, die mit aller Macht um den ersten Saisonsieg kämpfen wird. Der Gegner hat nach seinen Worten eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Selbige stammen aus dem Nachwuchsprogramm der Thüringer, das aus Harlanders Sicht die Nummer zwei in Ostdeutschland (nach Gotha) darstellt. Topscorer bei Jena ist Jan Heber mit durchschnittlich 15 Punkten.

Solche Dinge weiß man aus dem Scouting und auch die Videos der bisherigen Partien hat sich der VfL-Coach genau angeschaut. „Dennoch fahren wir ins unbekannte Land“, stellt Stephan Harlander fest, denn gerade bei einer Bundesliga-Reserve könne man nie wissen, wie die Reaktion auf den Fehlstart ausfällt. Da könne leicht mal auf die Schnelle ein neuer Amerikaner dazukommen. Harlander mahnt deshalb zur Vorsicht und hat klare Vorgaben: „Ohne unsere Bestleistung wird es in Jena eine Niederlage geben. Wir sollten das Spiel also hochprofessionell angehen und in der Verteidigung das Beste herauskitzeln.“

Damit spricht der Coach zugleich auf die Treuchtlinger Achillesferse in dieser Saison an. Im Schnitt rund 87 Punkte zu kassieren, spricht nicht für die VfL-Baskets. Man dürfe auch nicht erwarten, dass sich eine derart hohe Quote in der „Defense“ auf Dauer immer durch die starke „Offense“ (im Schnitt 95,3 Punkte) kompensieren lässt. Die Kunst für den Trainer und die Mannschaft ist es in den kommenden Wochen, die richtige Balance hinzukriegen. Sprich: Man arbeitet an Verbesserungen in der Verteidigung, gleichzeitig soll aber der Angriff die aktuelle Stärke erhalten.

Erschwert wird dieser Weg durch einige Verletzungssorgen: Tim Eisenberger krachte zuletzt beim 101:90-Sieg in Rosenheim bei einer Abwehraktion kurz vor Schluss auf den Rücken. „Das hat übel ausgesehen und Tim konnte sich am nächsten Tag überhaupt nicht rühren“, berichtet Harlander. Eisenberger konnte somit auch nicht seinem zweiten Hobby – dem Fußball beim Landesligisten ESV Ansbach/Eyb – nachgehen. Unter der Woche wurde es zwar Tag für Tag besser, dennoch ist der Coach skeptisch, ob es mit dem Einsatz seines Spielmachers klappt. Hinzukommen Achillessehnenprobleme bei Arne Stecher, eine heftige Migräne bei Jonas Rauch und Adduktorenbeschwerden bei Moritz Schwarz.

Aufgrund dieser Personalsorgen entschied sich auch erst beim gestrigen und entsprechend „dosierten“ Abschlusstraining das endgültige Aufgebot aus dem nachstehenden VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonas Rauch, Yannick Rapke, Luca Wörrlein, Tobias Hornn, Moritz Schwarz.

Ziel der Treuchtlinger Korbjäger ist ganz klar ein Sieg in Jena. Damit würde man auch die Ausgangsposition für ein echtes Topmatch am folgenden Samstag, 11. November, zu Hause gegen den Tabellenführer Vilsbiburg schaffen. Stephan Harlander würde am liebsten allerdings jedes Match zum „Spitzenspiel“ ausrufen und entsprechend angehen. Für Jena hat es der Coach schon mal getan – auch wenn es sich um den Tabellenletzten handelt.

Uwe Mühling