Der "Vize" stoppte den Meister der A-Mitte

Laibstadt beendete die Erfolgsserie des TSV 1860 Weißenburg II und geht in die Relegation - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Nach 13 Siegen in Folge hat sich der TSV 1860 Weißenburg II erstmals wieder geschlagen geben müssen. Der Tabellenführer und seit Wochen feststehende Meister der Fußball-A-Klasse Mitte unterlag knapp mit 0:1 bei der DJK Laibstadt, die sich damit Rang zwei und die Relegationsteilnahme sicherte.

Meisterehrung: Nach dem Spiel in Laibstadt übergab Gruppenspielleiter Markus Hutflesz den Meisterwimpel der A-Klasse Mitte samt Urkunde an Kapitän Stefan Müller (beide vorne in der Mitte) und die Mannschaft des TSV 1860 Weißenburg II. © Uwe Mühling



Trotz der Niederlage am letzten Spieltag geht die Weißenburger „U23“ mit 17 Punkten Vorsprung durchs Ziel, hat die meisten Treffer erzielt (96), die wenigsten Gegentore kassiert (24) und konnte nach Spielschluss in Laibstadt auch das Lob und die Gratulation von Gruppenspielleiter Markus Hutflesz entgegennehmen. Er stellte die Leis­tung und den souveränen Titelgewinn der Weißenburger heraus und überreichte an TSV-1860-Kapitän Stefan Müller den Meisterwimpel samt Urkunde.

Die Laibstädter freuten sich derweil über Platz zwei und die Relegationsteilnahme. Selbige knapp verpasst hat der TV Thalmässing trotz des abschließenden 4:1-Erfolges gegen den TV Hilpoltstein II – die Thalmässinger bleiben einen Zähler hinter Laibstadt. Der Vizetitel war die einzige noch offene Frage vor dem Saisonabschluss in der A-Mitte. Die Eintracht Kattenhochstatt II stand als Absteiger schon länger fest und verabschiedete sich nun mit einem 2:1-Sieg gegen Rothaurach in Richtung B-Klasse.

Gerettet ist der Vorletzte TSG Ellingen II, weil die Liga-Konkurrenten TSV Eysölden und TV Thalmässing zusammengehen und dadurch ein zusätzlicher Platz frei wird (wir berichteten). Die Ellinger gehören zwar zum Pool der Relegationsteilnehmer, haben hier aber genügend Punkte, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Zum Abschluss verlor Ellingen II mit 1:2 beim TSV Heideck II, der sich damit Rang vier holte. Fünfter ist der SV Nennslingen, der ebenso 2:2 beim FC Pleinfeld (10.) spielte wie der SC Ettenstatt (7.) daheim gegen den TSV Georgensgmünd (9.). Auf Rang sechs kletterte der FC/DJK Weißenburg II dank seines 2:1-Auswärtssieges in Eysölden.

Laibstadt – TSV 1860 WUG II 1:0

Gerne hätten die Weißenburger ihre Serie von zuletzt 13 Siegen ausgebaut, doch beim Tabellenzweiten Laibstadt musste der Meister auf viele Stammspieler verzichten und verlor zum Saisonabschluss erstmals seit Monaten wieder ein Spiel. Die bunt zusammengewürfelte Truppe (unter anderem vier U19-Akteure) fand denn auch selten zu ihrer gewohnten spielerischen Linie und tat sich schwer gegen das kampfbetonte Spiel der Laibstädter. Die beste Chance der Gäste hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit Benedikt Auernhammer, der aber frei vor dem DJK-Keeper vergab. Auf der Gegenseite entschied ein höchst umstrittener Handelfmeter die Partie: Manfred Regensburger nahm das „Geschenk“ des Schiedsrichters an und erzielte in der 77. Minute das 1:0. Das Tor des Tages bescherte Laibstadt zugleich den Einzug in die Relegation. Für den TSV 1860 II bedeutete es die zweite Saisonniederlage.

Remis zum Saisonabschluss: Der FC Pleinfeld und der SV Nennslingen trennten sich in der A-Mitte mit einem 2:2. © Mühling



SC Ettenstatt – Georgensgmünd 2:2

Im letzten Spiel der Saison wollte der SC Ettenstatt gegen den TSV Georgensgmünd einen Heimsieg einfahren, begann auch recht forsch und erzielte das frühe 1:0: In der sechsten Minute flankte Christian Link auf das Tor der Gmünder und zum Erstaunen aller senkte sich der Ball zum 1:0 in die Maschen. Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. In der zwölften Minute flankte wiederum Link herein und Gästespieler Rene Häußler konnte den Ball nur noch ins eigene Tor lenken. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Ettenstatter den Gegner im Griff. Dann aber war die SCE-Abwehr beim 2:1 zu weit weg von ihren Gegenspielern, und Sebastian Lehnhardt brauchte eine Hereingabe nur noch einzuschieben (21.). In der 29. Minute fiel bereits der Ausgleich: Diesmal stand Simon Pertlwieser frei an der Strafraumgrenze und sein Schuss ging unhaltbar für Johannes Naß ins lange Eck. In der ersten Hälfte hatte Sebas­tian Uhl noch eine Riesenchance für die Gastgeber, doch sein Kopfball ging daneben. In der zweiten Halbzeit fand das Spielgeschehen meist im Mittelfeld statt. Beide Teams wollten zwar den Sieg, doch letztlich blieb es bei der gerechten Punkteteilung im Duell der beiden letztjährigen Kreisklassen-Absteiger.

Eysölden – FC/DJK WUG II 1:2

Ein Doppelpack von Manuel Tiringer in der 71. und 77. Minute brachte den FC/DJK Weißenburg II beim TSV Eysölden auf die Siegerstraße. Die Gastgeber konnten kurz vor Schluss durch Michael Schuster zwar noch auf 1:2 verkürzen, doch am „Dreier“ für die FC/DJK-Zweite war nicht mehr

zu rütteln. Mit dem zehnten Saisonsieg konnte sich die Truppe von Coach Patrick Bengel noch auf den sechsten Rang der Abschlusstabelle verbessern.

FC Pleinfeld – SV Nennslingen 2:2

Nach Treffern von Benjamin Weichselbaum (14.) und Dominik Braun (39.) führte der SV Nennslingen im Auswärtsspiel beim FC Pleinfeld zur Pau­se mit 2:0. Allerdings wollte sich der FCP keineswegs geschlagen geben und blies nach dem Seitenwechsel zur Aufholjagd. Durch ein Nennslinger Eigentor von Christopher Kirchdorffer begünstigt fiel in der 72. Minute der 1:2-Anschlusstreffer für die Pleinfelder, ehe Rene Teubel in der 80. Minute den 2:2-Endstand herstellte – ein Ergebnis, mit dem beide Seiten am Ende ganz gut leben konnten. Für den FCP war es am Mittwochabend nach einer Saison mit vielen Ausfällen (vor allem in der Rückrunde) ein versöhnlicher Abschluss.

TSV Heideck II – TSG Ellingen II 2:1

Glück und Pech für die TSG Ellingen II: Durch ein spätes Gegentor unterlag sie mit 1:2 beim TSV Heideck II. Die Gastgeber erzielten durch Tassilo Schneider das 1:0 (15.), Anton Luli sorgte in der zweiten Hälfte für den Ausgleich (63.). Als es schon auf ein Remis hinauszulaufen schien, traf Michael Albrecht in der 87. Minute noch zum 2:1 für Heideck.

Kattenhochstatt II – Rothaurach 2:1

Obwohl die Partie alles andere als optimal begann – Marian Svec-Mihal erzielte nach drei Minuten das 1:0 für den TSV Rothaurach –, bewies die Kattenhochstatter Zweite eine gute Moral und schaffte noch einen Sieg. Für die Wende sorgten in der zweiten Halbzeit Stefan Kraft (59.) und Chris­tian Hüttinger (72.) mit ihren Treffern zum 1:1 und 2:1. Damit gelang der Eintracht-Reserve zugleich ein ordentlicher Abschied aus der A-Klasse.

Uwe Mühling