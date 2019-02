Der Weißenburger OB gehörte zu den ersten Unterzeichnern

Volksbegehren für die Artenvielfalt - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Vertreter des Landkreisbündnisses zum Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen!“ haben sich gestern gleich zu Beginn der Eintragungsfrist im Weißenburger Rathaus in die Listen für das Volksbegehren eingetragen. Einer der ersten Unterzeichner war zudem Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel. Auch in Treuchtlingen luden das Bündnis zu einer Erstunterzeichner-Aktion ein.

Donnerstag fiel der Startschuss: Wer das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen!“ unter­stützen will, muss im Rathaus seiner Gemeinde unterschreiben, so wie hier OB Jürgen Schröppel. © Robert Renner



Seit Donnerstag und bis Mittwoch, 13. Februar, können sich Bürger, die das Volksbegehren unterstützen wollen, im Rathaus ihrer jeweiligen Gemeinde einschrieben. Das lokale Aktionsbündnis wird an den beiden Samstag, 2. und 9. Februar, in Weißenburg am Ludwigsbrunnen auch Infostände aufbauen. In Pleinfeld ist ein Stand für Samstag, 9. Februar, geplant.

An den Infoständen kann man sich aber nicht eintragen, denn dies ist nur in der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung und unter Vorlage des Personalausweises möglich. Wichtig: Auch jene Bürger, die bereits schon für die Zulassung des Volksbegehrens un­terschrieben haben, müssen erneut im Rathaus unterschreiben, wenn sie dem Volksbegehren zum Erfolg verhelfen wollen.

„Rettet die Bienen“ ist nur erfolgreich, wenn sich während der 14-Ta­ges-Frist landesweit zehn Prozent der Wahlberechtigten beteiligen. Es wird in Altmühlfranken von einem breiten Bündnis von Verbänden (Imkerkreisverband, Landesbund für Vogelschutz, Bund Naturschutz) und Parteien (SPD, Bündnis 90/Grüne, ÖDP, Linke, Piraten) unterstützt.

Mehr Ökolandschaft

Ziel ist es nach Auskunft des lokalen Aktionsbündnisses, in Bayern das wirksamste Naturschutzgesetz Deutschlands zu erreichen. Das Ausbringen von Pestiziden soll eingedämmt werden, um nicht nur Bienen, Schmetterlingen und Vögeln, sondern dem gesamten Artenreichtum bessere Überlebenschancen zu verschaffen. An den Gewässern sollen Uferrandstreifen verpflichtend geschützt werden und in der landwirtschaftlichen Ausbildung sollen die Gründe des dramatischen Artenschwunds zum Lehr­inhalt gemacht werden.

Außerdem soll der Anteil der Ökolandwirtschaft im Freistaat von bisher rund zehn Prozent bis 2030 auf 30 Prozent ausgebaut werden. Grünland soll nicht mehr in Ackerflächen umgewandelt werden dürfen und Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft sollen besser erhalten werden.

Großen Wert legt das lokale Aktionsbündnis darauf, „dass es sich nicht um eine Initiative gegen die Landwirtschaft handelt“. Die bäuerlich arbeitenden Familienbetriebe seien vielmehr die Leidtragenden einer verfehlten Agrarpolitik, die sie in ein System des „Wachsen oder Weichen“ dränge und zu einem gigantischen Höfesterben geführt habe. „Das Volksbegehren wird einen gesetzlichen Rahmen schaffen, der zu einem Investitionsprogramm für die Landwirtschaft führen wird“, ist das Aktionsbündnis überzeugt. Bauern, die Leistungen für das Gemeinwohl brächten, würden in Zukunft noch stärker gefördert und die Umstellung auf ökologischen Landbau werde intensiver unterstützt.

Die Forderungen des Volksbegehrens seien somit eine Chance für Bayerns Landwirte. Dies bezweifelt hingegen der Bayerische Bauernverband (BBV), aber auch CSU-Bundestagsabgeordneter Artur Auernhammer, von Beruf bekanntlich Landwirtschaftsmeister, und CSU-Landtagsabgeordneter Manuel Westphal sind skeptisch. Sie kritisieren, dass die Ziele des Volksbegehrens einseitig zulasten der Bauern gehen. „Die Gefahr ist, dass insbesondere die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe langfristig aufgeben könnten“, sagt Auernhammer. Gerade sie würden sich aber um den Naturschutz kümmern.

Und Westphal hält einen „ganzheitlichen Ansatz“ für notwendig, um das Fortbestehen der Kulturlandschaft zu sichern. Die durch das Volksbegehren angestrebten Regelungen hält er „für einen enormen Eingriff in das Eigentumsrecht der Landwirte“. Außerdem würde gerade auch von den Landwirten schon viel für den Erhalt der Artenvielfalt getan, sagen die beiden Abgeordneten.

Doch die bisherigen freiwilligen Leistungen im Vertragsnaturschutz- und im Kulturlandschaftsprogramm hätten den Artenrückgang nicht aufhalten können, obwohl die bayerischen Landwirte dafür circa 250 Mil­lionen Euro pro Jahr erhielten. Dies zeige, dass mehr und wirksamere Maßnahmen notwendig seien, sagen die Initiatoren des Volksbegehrens. Dessen Ausgangspunkt sei schließlich „das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier“. Es finde vor allem im Acker- und Grünland statt und sei eine vielfach in Studien nachgewiesene Tatsache.

In Deutschland sind knapp 50 Prozent aller Bienenarten bestandsbedroht oder bereits ausgestorben, über 75 Prozent aller Fluginsekten sind nicht mehr da und die Bestände an Schmetterlingen vielfach sogar noch stärker zurückgegangen. Unter anderem in Folge des Insektenschwundes leben in Bayern nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren.

Robert Renner