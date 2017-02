Der Wittelsbacher in Weißenburg wird zum Groß-Hotel umgebaut

WEISSENBURG - Mancher hat sich in den vergangenen Wochen gefragt, wann es am Wittelsbacher Hof in Weißenburg weitergehen soll. Schließlich steht seit geraumer Zeit ein Baukran neben dem Hotel im Herzen der Weißenburger Altstadt. Und der Kauf des Anwesens durch die Gebrüder Kilinc ist bereits vor über einem Jahr erfolgt. Nach außen hin waren bisher nur wenig Aktivitäten sichtbar. Innen aber ist in der Zwischenzeit viel geschehen. Jetzt hat der Bauausschuss des Stadtrats dem Umbau und der Erweiterung zugestimmt.

Derzeit eine große Baustelle: Der Wittelsbacher Hof wird grundlegend saniert. Es soll ein modernes Drei-Sterne-Hotel mit 33 Doppelzimmern, sechs Einzelzimmern, zwei Suiten und fünf Appartements entstehen. Dazu werden auch die Dachgeschosse genutzt, weshalb dort Gauben eingebaut werden müssen. © Robert Renner



Der Kran stehe da, aber er werde nicht bewegt. „Man war schon geneigt zu fragen, ob der mittlerweile zum Stadtbild gehört“, merkte SPD-Stadt-rat Gerhard Naß in der Diskussion um die Sanierung augenzwinkernd an. Tatsächlich habe auch er schon öfter gehört, „da passiert ja gar nichts“, pflichtete Oberbürgermeister Jürgen Schröppel bei, um aber sofort zu relativieren, dass auf der Baustelle in den vergangenen Monaten sehr wohl viel passiert sei. Jüngst sei Rechtsdirektor Heiko Stefke in dem Gebäude gewesen. „Die haben da schon ganz schön rumhantiert“, fasste das Stadtoberhaupt dessen anschließenden Bericht zusammen.

Es tut sich also was in den altehrwürdigen Mauern an der Ecke

Friedrich-Ebert-Straße/Saumarkt, die lange einen Dornröschenschlaf gehalten haben. Das einst renommierte Hotel wird zu neuem Leben erweckt. Um es auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen, sind einige Umbauten und Erweiterungen nötig. Einen entsprechenden Bauantrag haben die Eigentümer jüngst bei der Stadt gestellt. Sie wollen weitere Gästezimmer in den Dachgeschossen unterbringen, Tagungsräume in Nebengebäude einbauen und eine Sonnenterrasse einrichten. All diese Maßnahmen hat der vorberatende Bauausschuss einstimmig abgesegnet.

Es fehlt lediglich noch die Zustimmung des gesamten Stadtrats. Ein im Sinne der Bauherrn positives Votum bei der Sitzung am Donnerstag, 23. Februar, dürfte aber sicher sein, denn die meisten Redner in der Bauausschusssitzung waren sich einig, dass Weißenburg möglichst rasch ein funktionierendes Hotel dieser Größe braucht und dass sie dem Projekt „keinen Stein in den Weg legen wollen“, wie es Heinz Gruber von den Freien Wählern formulierte.

Das neue Hotelkonzept folge auch den Empfehlungen des von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachtens, heißt es in den Sitzungsunterlagen „Es soll sowohl das touristische Angebot, als auch das Angebot für die Wirtschaftsunternehmen in Weißenburg erweitert werden“, wird erläutert.

Mit der Denkmalpflege abgestimmt

Einem Faltblatt zufolge sollen in dem Drei-Sterne-Hotel künftig „harmonische Tradition und Moderne“ verbunden werden. Geplant sind 33 Doppelzimmer, sechs Einzelzimmer, zwei Suiten und fünf Appartements. Die Räume sollen „hochwertig ausgestattet“ werden, beispielsweise mit Boxspringbetten, großen Flachbildfernsehern, Safes, kostenlosem WLAN sowie Bädern mit WC und Dusche. Bisher gab es im Wittelsbacher Hof übrigens nur 25 Gästezimmer.

Die Räume sind für „Veranstaltungen vielerlei Arten“ gedacht, „von Hochzeiten und anderen Familienfes-ten bis zu Firmenevents und Tagungen“. Dazu wird das Haus, wenn es fertig ist, einen Saal für bis zu 90 Personen, einen Konferenzraum mit 14 Sitzplätzen sowie zwei Tagungsräume für jeweils 30 bis 40 Personen bieten.

Um all dies zu schaffen, sind einige Umbauten nötig. Da es sich um ein Einzeldenkmal handelt, mussten alle Maßnahmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt werden, berichtete Stadtbaumeister Thomas Schwarz. Am augenfälligsten werden die zweireihigen Dachgauben sein, die nötig werden, um in die zwei Dachgeschosse Gästezimmer einbauen zu können.

Auf der Seite zur Friedrich-Ebert-Straße werden neun Gauben entstehen. Jene vier in der oberen Reihe werden etwas kleiner ausfallen und fast waagrechte Dächer erhalten. Daher sei eine Eindeckung mit Biberschwanzziegeln wie beim übrigen Dach nicht machbar, erläuterte Schwarz. Sie müssen eingeblecht werden, was aber von der Straße aus nicht zu sehen sei.

Seine „Verwunderung“ über die Zustimmung des Landesamtes für Denkmalpflege brachte Heinz Gruber zum Ausdruck. Man sei nicht gewohnt, „dass es sich so weit öffnet“, denn die Gauben seien „schon eine gewaltige Veränderung.“ Er sei aber froh „dass der Umbau zustande kommt“. Dennoch müsse darauf geachtet werden, dass bei ähnlichen Anfragen alle Bürger gleich behandelt werden. „Ich bin froh, dass wir das so hinbekommen haben“, hielt dem OB Schröppel entgegen. Es wäre schlimm wenn der Hotelumbau an dieser Frage gescheitert wäre.

Im Innenhof des Anwesens sind ebenfalls Veränderungen und Anbauten notwendig, beispielsweise um einen höheren Standard für das Hotel zu schaffen, einen Aufzug einzubauen und die Brandschutzvorgaben zu erfüllen. Außerdem wird an dem Gebäudeflügel zum Saumarkt hofseitig das Dach etwas angehoben, um auch dort Gästezimmer im Dachgeschoss platzieren zu können.

Im Kern aus dem 18. Jahrhundert

Der Wittelsbacher Hof stammt im Kern übrigens aus dem 18. Jahrhundert, berichtet Gotthard Kießling in der Denkmaltopografie für Weißenburg. Das ehemalige Barockgebäude wurde 1819 zum Brauhaus „Zum Weißen Lamm“ umgebaut. Die Brauerei „entwickelte sich bald zu einer der größten in Weißenburg“, schreibt Kießling weiter. 1854 erfolgte eine Erweiterung, in die zwei benachbarte Häuser einbezogen wurden.

Später wurden am Saumarkt angrenzende Gebäude in den Komplex einbezogen. Gegen Ende des 19. Jahhunderts erfolgte die Namensgebung Wittelsbacher Hof. „1926 wurde das Anwesen an die Familie Sigwart verkauft, der Brauereibetrieb eingestellt und nur mehr der Gasthof mit späterem Hotelbetrieb weitergeführt“, heißt es in der Denkmaltopografie. Nach langen Jahren des Betriebs stand das Haus zuletzt einige Jahr leer, obwohl es an Hotelangeboten in Weißenburg mangelt.

