Der Zündfunk kommt nach Weißenburg

Am Samstag in die Buchhandlung Meyer - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Bayern-2-Zündfunk kommt am Samstag um 11.00 Uhr nach Weißenburg. Und zwar mit einem klaren Auftrag: „Wir müssen reden“, ist der Zündfunk-Frühschoppen überschrieben, der Politiker, Bürger und Künstler an einen Tisch bringen soll. Das Konzept ist spannend und jeder kann mitmachen. Dazu fährt der Bayerische Rundfunk (BR) noch ein kostenloses Kulturprogramm auf. Der frischgebackene Bayerische Kabarettpreisträger Michael Altinger wird am Samstag im Rahmen des Frühschoppens auftreten.

Freut sich auf das neue Format: „Zündfunk“-Moderator Achim Bogdan, der am kommenden Samstag den Frühschoppen in der Buchhandlung Meyer moderiert. Ausschnitte daraus werden im Programm von Bayern 2 gesendet. © Archiv



Freut sich auf das neue Format: „Zündfunk“-Moderator Achim Bogdan, der am kommenden Samstag den Frühschoppen in der Buchhandlung Meyer moderiert. Ausschnitte daraus werden im Programm von Bayern 2 gesendet. Foto: Archiv



Die Idee ist spannend: Rechtzeitig vor der Bundestagswahl im September wollen die Radiomacher aus München wissen, wo dem Land eigentlich so der Schuh drückt, was man zwischen Wirtshaus und Kirchturm für Sorgen und Nöte hat und was man dort eigentlich von der Politik hält. Zu diesem Zweck tourt der Zündfunk gerade durch den Freistaat. Vier Termine gibt es mit diesem Format in vier verschiedenen Regierungsbezirken. Weißenburg darf am Samstag nun stellvertretend für das mittelfränkische Land ran.

Dort sollen die Bürger zwischen Museumscafé und Kirchturm Platz nehmen und den Politikern mal sagen, wie sie die Welt so sehen. Und das in einem lockeren Frühschoppen-Geplauder in Wirtshausatmosphäre. Alle 15 Minuten wechseln die Politiker die Plätze und setzen sich zur nächsten Bürgerrunde dazu, um die nächsten Meinungen aufzuschnappen. Die Chancen, seine Ansichten mal an den Mann und die Frau zu bekommen, waren selten besser als am Samstag. Nur kommen muss man und Platz nehmen. Der Zündfunk mit Moderator Achim Bogdahn begleitet das große Palaver mit vereinzelten Mitschnitten und wird Auszüge daraus im Radio senden.

Franzobel und Ritzer dabei

Die Liste derer, die am Samstag in offiziellem Auftrag an den Biertischen Platz nehmen, ist interessant. Sie hat politische Lokalprominenz zu bieten. So steigen Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD), Landrat Gerhard Wägemann (CSU) und der Oberhochstatter Bundestagsabgeordnete Artur Auernhammer (CSU) in den Frühschoppen-Ring. Zudem nimmt als Repräsentant der Region auch der Weißenburger SZ-Journalist Uwe Ritzer auf der Bierbank Platz. Als mindestens halblokal ist auch Franzobel zu werten, der österreichische Autor ist derzeit Stadtschreiber in Weißenburg und vertritt Kunst und Kultur am Zündfunk-Tisch. Die überregionale Politik bekommt in Person von Thomas Händel, Europaparlamentarier der Linken, und Verena Osgyan, Landtagsabgeordnete der Grünen, Stimme und Gesicht.

„Bei mehreren Zündfunk-Besuchen auf dem Land trafen wir auf wahn­sinnig nette Menschen, die aber die Zeitläufe skeptisch betrachten und sich vergessen fühlen“, erklärt der Zündfunk die Idee des Formats in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Frühschoppens wird Moderator Achim Bogdahn auch einige spannende Projekte und Personen aus der Region vorstellen. Bereits am Donnerstag oder am Freitag wird in der täglichen Zündfunk-Sendung Weißenburg in einem kleinen Porträt vorgestellt.

An die Diskussion schließt sich ein Auftritt von Michael Altinger an, der diese Woche gerade frisch den Bayerischen Kabarettpreis verliehen bekommen hat. Außerdem spielt die Band Strabande, und der Frühschoppen soll so nahtlos in eine Party übergehen, die der BR versprochen hat.

Jan Stephan