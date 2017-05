Derby in Wettelsheim, Gipfeltreffen in Ellingen

WEISSENBURG - Der Fußball-Spielplan nimmt auch heuer keine Rücksicht auf den Muttertag: An diesem Wochenende – und speziell am Sonntag – stehen in den Ligen und Klassen der Juraregion zahlreiche wichtige Partien im Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt auf dem Plan. So kommt es unter anderem zum Gipfeltreffer der Kreisklasse West zwischen Absberg und Ellingen sowie zu den Derbys Wettelsheim gegen Stopfenheim (Kreisliga) und Pappenheim gegen Bieswang (A-Süd).

Abflug zum Gipfeltreffen: Beim Hinspiel in Absberg verbuchten die Ellinger (in Hellblau) einen 3:2-Sieg. Morgen kommt es zur Neuauflage. © Bastian Mühling



Bereits am Samstag stehen in der Kreisliga Süd zwei Partien auf dem Programm: Pollenfeld erwartet Forchheim/Sulzkirchen und die TSG Solnhofen den TV Hilpoltstein. Für die TSG (29 Punkte) geht es dabei nach arg durchwachsener Rückrunde darum, weitere Punkte für den Klassenerhalt einzufahren und die Distanz zur Abstiegszone zu wahren.

Vorigen Sonntag verloren die Solnhofener beim FC/DJK Weißenburg, der mit 35 Zählern im gesicherten Mittelfeld steht. Bei einem Sieg in Spalt könnten die FCler vielleicht sogar noch mal nach oben schielen.

Gleiches gilt für die SG Ramsberg/ St. Veit (36 Punkte), die den Tabellenzweiten TSV Heideck zu Gast hat. Sollte ausgerechnet in diesem Match der erste Punktspiel-Heimsieg im Jahr 2017 gelingen, dann wären die Seedörfler im Kampf um Platz zwei sogar bis auf drei Zähler dran. Auch Freystadt (40) und Hilpoltstein (36) könnten hier noch weiter mitmischen.

Was Platz eins angeht, so hat es der SV Wettelsheim trotz der jüngsten Punktverluste – unter anderem die Niederlage vorigen Sonntag in Freystadt – nach wie vor selbst in der Hand die Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg perfekt zu machen. Gegen das Schlusslicht DJK Stopfenheim ist ein Sieg für den Tabellenführer Pflicht. Allerdings kam der SVW in der Vorrunde gegen die DJK nicht über ein 0:0 hinaus. Stopfenheim selbst hat sechs Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze und klammert sich nach wie vor an den Strohhalm. Die Gäste sind auswärts nach wie vor sieglos, die Wettelsheimer sind zu Hause noch ungeschlagen.

Der SC Stirn steckt in der Kreisklasse Nord voll im Abstiegskampf. Momentan teilt sich der Sportclub den Relegationsplatz mit dem FC Franken Schwabach (je 18) und hat bereits am heutigen Samstag ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SV Kammerstein. Spitzenreiter TSV Röttenbach will am Sonntag bei der SpVgg Roth einen weiteren Schritt in Richtung Titel machen.

In der Kreisklasse West richten sich alle Blicke nach Ellingen. Bei der TSG steigt das Topspiel des Tages zwischen dem gastgebenden Tabellenzweiten und dem Spitzenreiter TSV Absberg. Die Gäste haben derzeit drei Punkte Vorsprung. Sollten sie gewinnen, wäre das eine große Vorentscheidung im Titelrennen, ein Remis wäre eine kleine Vorentscheidung. Sollte allerdings die TSG Ellingen siegen, würde sie nach Punkten gleich und aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vorbeiziehen. Das Hinspiel nämlich hatte die TSG in Absberg mit 3:2 für sich verbucht. Auswärts sind die Ellinger ohnehin noch ungeschlagen. Ihre bisherigen drei Niederlagen haben sie alle-samt zu Hause kassiert.

Unterschiedliche Tendenzen: Beim FC/DJK Weißenburg (in Rot) ging es zuletzt aufwärts, bei der TSG Solnhofen abwärts, wie auch der 4:1-Sieg des FC letzten Sonntag im Südderby zeigt. In dem Match mussten die Gäste in ihren Aufwärm-T-Shirts spielen. Sie hatten schwarze Trikots dabei, der Schiedsrichter – ebenfalls in Schwarz – konnte aber nicht ausweichen. So kickten die TSGler ohne Rückennummern, was es dem Referee auch nicht leichter machte. © Uwe Mühling



Neben dem Zweikampf um den Titel bietet auch der Abstiegskampf das volle Paket an Spannung. Die Gefahr geht mindestens hoch bis Rang sechs, wo die Eintracht Kattenhochstatt mit 30 Punkten steht und ihre Schäfchen möglichst schnell ins Trockene bringen möchte – vielleicht schon im Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Ochsenfeld. Absetzen wollen sich auch Dollnstein (28) und Gunzenhausen (26) im direkten Vergleich sowie Alesheim (27) in Westheim (35). Der Tabellendritte SSV Oberhochstatt (35) hat mit Pfofeld (22) einen weiteren Abstiegskandidaten zu Gast. Zudem gibt es ein Schlüsselspiel und DJK-Duell zwischen Schlusslicht Gnotzheim (20) und dem Drittletzten Raitenbuch (23).

In der A-Klasse Mitte erwartet der frischgebackene Meister TSV 1860 Weißenburg II am Sonntag um 14.00 Uhr den FC Pleinfeld und will seine Serie von zuletzt neun „Dreiern“ am Stück fortsetzen. Die Gäste hoffen auf eine Überraschung, denn sie brauchen noch Punkte im Abstiegskampf.

Den Kampf um Platz zwei führen vor allem Thalmässing, Laibstadt (beide 42) und Heideck II (39). Danach folgen Nennslingen (36) und Ettenstatt (34). Nennslingen (gegen Thalmässing) hat ebenso Heimrecht wie Ettenstatt (gegen Heideck II), sodass noch mal Bewegung reinkommen könnte. Dazu könnte auch der FC/DJK Weißenburg II beitragen, der sich hinten ein wenig weggepirscht hat und morgen in Laibstadt weiter punkten möchte. Für Schlusslicht und Absteiger Kattenhochstatt II (8) geht die Reise nach Georgens-gmünd, während die Ellinger Zweite (17) schon unter der Woche gespielt hat und nach der Niederlage gegen Eysölden (27) wohl nur noch den Relegationsplatz erreichen kann.

Vorne und hinten ist in der A-Klasse Süd viel Spannung angesagt: Der VfL Treuchtlingen hat an der Spitze nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Workerszell und muss deshalb gegen Limes II unbedingt gewinnen, um seine Tabellenführung zu untermauern. Workerszell empfängt zugleich im Verfolgerduell den FC Nagelberg. Ansonsten steht natürlich weiter der Abstiegskampf im Fokus, zumal es hier zwischen Pappenheim und Bieswang zu einem brisanten Duell kommt. Der ESV Treuchtlingen (gegen Obereichstätt) und die SG Auernheim/Möhren (gegen Marienstein II) hängen ebenfalls voll drin und brauchen in ihren Heimspielen Zählbares.

In den B-Klassen steht nach dem SV Unterwurmbach (B-West 2) auch der SV Burgsalach (B-West) kurz vor dem Titelgewinn und kann diesen vielleicht schon am Sonntag beim SV Ochsenfeld II perfekt machen. Große Spannung bietet derweil der Dreikampf an der Spitze der B-Mitte zwischen Langenaltheim, Pappenheim III (beide 48 Punkte) und Schernfeld (46).

Uwe Mühling