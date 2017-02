Deutlich mehr Grippefälle im Weißenburger Land

Ausgedünnte Klasse, volle Arztpraxen - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Die Zahl der Influenza-Fälle ist auch in Altmühlfranken derzeit so hoch, wie seit Jahren nicht mehr. Allgemeinärzte, Kliniken und Schulen können unisono bestätigen: die Grippewelle grassiert. In manchen Klassen sitzen teilweise nur noch eine Handvoll Schüler. Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht.

Hatschi! Wer unter der echten Grippe leidet, ist schnell furchtbar schlapp und sollte sich deshalb viel Ruhe gönnen und nicht krank auf die Arbeit schleppen. Die Influenza-Welle ist heuer deutlich stärker als in den Vorjahren. © Stefan Hippel, NN



Dr. Carl-Heinrich Hinterleitner, seines Zeichens Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes am Landratsamt, bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Grippewelle steigt immer noch an und wird vermutlich noch zwei bis drei Wochen dauern.“ Auch bei ihm gehen ständig Meldungen von Ärzten und aus den beiden Kreiskliniken ein, die seine Aussage untermauern. Hinterleitner ist sich sicher: „Das ist viel heftiger als die Jahre zuvor.“

Seit Dezember gingen im Gesundheitsamt 53 Influenza-Meldungen ein. Die Dunkelziffer ist freilich höher. Denn die wenigsten Ärzte machen Hinterleitner zufolge einen Rachenabstrich. Erst der kann aber das sichere Ergebnis liefern, ob es sich wirklich um die Influenza, also die echte Grippe, und nicht nur um einen grippalen Infekt handelt. Für die niedergelassenen Ärzte ist die Frage ohnehin nicht relevant, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes. Denn Virustatika wie Zanamivir und Oseltamivir würden ohnehin kaum mehr verschrieben. Denn diese Medikamente sind nur dann gegen Grippe hilfreich, wenn die Behandlung so schnell wie möglich nach Ausbruch der Virusgrippe beginnt. Nachdem die meisten Ärzte aber nur Medikamente gegen die Symptome verschreiben, wie Fiebersenker oder Schmerzmittel, mache auch der Influenzatest keinen Sinn.

Aufnahmestopp im Klinikum

„Am besten ist, wenn das eigene Immunsystem mit der Grippe fertig wird“, sagt Hinterleitner. Und rät eigentlich davon ab, sich bei grippalen Infekten ins Klinikum einweisen zu lassen. Denn dort müssen Influenza-Patienten in einem Isolierzimmer untergebracht werden. Was vor zwei Wochen sogar dazu geführt hat, dass am Klinikum in Gunzenhausen ein Aufnahmestopp verhängt werden musste und die Rettungsleitstelle keine Patienten mehr an das Klinikum der Altmühlstadt verweisen durfte.

Die Recherche macht schnell klar: Die Grippewelle ist heuer wesentlich aggressiver als in den Vorjahren. Das bestätigt auch die Umfrage an einigen Schulen in Weißenburg. „Es ist noch ziemlich heftig zurzeit“, bestätigt auch Susanne Satzinger, die als Sekretärin am Werner-von-Siemens-Gymnasium die Krankmeldungen verwaltet. Zwischen 25 bis 30 gehen derzeit täglich bei ihr ein. Üblich sind sonst maximal 15. Vor Weihnachten war es sogar noch krasser: Da habe es Tage gegeben, an denen sich bis zu 70 Schüler krank gemeldet haben.

Die Lehrer scheinen gegen die Grippeviren offenbar immuner zu sein als ihre Schüler. „Unsere Lehrer schlagen sich recht wacker“, weiß Sekretärin Monika Pasek vom Werner-von-Siemens-Gymnasium. Ihr zufolge schlage die Grippewelle bei den Lehrern (noch) nicht so krass zu wie bei ihren Schützlingen. Wer bislang ebenfalls noch glimpflich davongekommen ist: die Mittelschule in Weißenburg. Von insgesamt 60 Lehrern sind derzeit gerade einmal zwei krank. Auch die Schüler erweisen sich laut Auskunft der Verwaltung als überaus robust.

Das scheint dagegen auf die jüngeren Jahrgänge nicht zuzutreffen. An der Grundschule in Weißenburg waren in den vergangenen zwei Wochen überdurchschnittlich viele Kinder und Lehrer krank, wird auf Anfrage bestätigt. Eine Lehrkraft ist bereits seit vier Wochen an Grippe erkrankt. Vor kurzem waren rund 50 Kinder auf einmal zu Hause. Wenn Lehrer ausfallen, dann ist es derzeit fast unmöglich, über mobile Reserven, die das Staatliche Schulamt vermittelt, an Aushilfslehrkräfte zu kommen. Und so müssen teilweise Stunden einfach ersatzlos ausfallen.

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen wurden in der laufenden Grippe-Saison schon mehr als 5500 Influenza-Erkrankungen in ganz Bayern gemeldet. Wie es aussieht, wird dieser Zustand wohl noch einige Zeit andauern. Auch die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) glaubt: „Der Höhepunkt der Grippewelle ist noch nicht erreicht.“

Dr. Stephan Limmer, Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum Altmühlfranken in Weißenburg bestätigt, dass die Grippewelle seit Weihnachten für kontinuierlichen Patientennachschub sorgt. Seitdem waren es rund 50 Fälle mit bestätigter Influenza.

Das Isolieren der Grippe-Patienten im Krankenhaus sprenge relativ schnell die Bettenkapazitäten. Deshalb rät auch Dr. Limmer dazu, zur genauen Abklärung erst einmal den Hausarzt aufzusuchen. Bei jungen Patienten sei in der Regel kein stationärer Aufenthalt notwendig. Abwehrgeschwächten und älteren Menschen empfiehlt Limmer dagegen zur Sicherheit die Einweisung ins Klinikum.

ste/lhz