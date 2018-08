Deutscher Titel-Hattrick für Sportschützin Lisa Schnaidt

Die 19-Jährige von Diana Rothenstein war erneut mit der Pistole erfolgreich – Ab zur WM nach Südkorea - vor 43 Minuten

ROTHENSTEIN - Gelungene WM-Generalprobe für Lisa Schnaidt vom SV Diana Rothenstein: Die 19-jährige Schülerin hat bei der Deutschen Meisterschaft in München den Titel mit der Sportpistole in der Juniorinnen-Klasse gewonnen. Einen Tag zuvor hatte sie knapp Bronze mit der Luftpistole verpasst.

Strahlten um die Wette: Bundestrainerin Barbara Georgi und Goldmedaillen-Gewinnerin Lisa Schnaidt. Foto: Thilo von Hagen



Bereits die Qualifikation hatte Schnaidt als Erste beendet, ihre 566 Ringe kommentierte sie wie folgt: „Der Vorkampf war durchwachsen, das Wetter war nicht schön und die Sicht auch nicht so gut. Das Ergebnis war aber gut!“ Gut war auch der Auftritt im Finale, in dem die junge Rothensteinerin mit der fünften von zehn Fünferserien die Führung übernahm und nicht mehr abgab. Am Ende hatte sie 23 Treffer und damit drei mehr als die Zweitplatzierte. Vollauf zufrieden war sie jedoch nicht: „Das Finale war auch durchwachsen, ich war aufgeregt. Aber letztlich geht es dort nur um Treffer oder nicht Treffer.“

Auch Bundestrainerin Barbara Georgi zeigte sich mit ihrer Schützin zufrieden: „Insgesamt war das gut! Sie weiß, dass es auch noch besser geht, aber sie war auch etwas nervös. Der Titel sollte ihr etwas Selbstbewusstsein geben, sodass sie mit einem guten Gefühl zur Weltmeisterschaft fährt“, sagte die Ramsbergerin.

Bis zur WM wird nicht mehr viel gemacht, der Abflug nach Changwon erfolgt schon am Mittwoch. „Wir haben in Suhl beim Weltcup gesehen, dass die Trauben hoch hängen. Ihr Ziel muss sein, dass sie mit Selbstbewusstsein ihr Potenzial ausschöpft“, so Bärbel Georgi. Und Lisa Schnaidt selber: „Der Auftritt und Titel hier gibt mir sicherlich ein wenig Schub für die WM, zumal der Vorkampf bei nicht guten Bedingungen gepasst hat und die Trainings zuvor auch gut liefen.“

Für Lisa Schnaidt, die mit ihrer Familie am Siebenkreuzhof bei Rothenstein lebt, war es nach 2016 und 2017 bereits der dritte deutsche Meistertitel in Serie, also ein Hattrick. Auch mit ihren beiden Teamkolleginnen von Dynamit Fürth holte sie Gold und reist somit als Double-Gewinnerin zur WM.