Deutschordenskapelle spielte vor dem Reichstag

Artur Auernhammer dirigierte den „Frankenliedmarsch“ - vor 37 Minuten

ELLINGEN/BERLIN - Der „Frankenliedmarsch“ erklang jüngst auf der großen Wiese vor dem Berliner Reichstagsgebäude – mit dem Bundestags- abgeordneten Artur Auernhammer am Taktstock und den Mitgliedern der Deutschordens-Kapelle Ellingen an den Instrumenten.

Die Ellinger Kapelle spielte vor dem Reichstag. © Privat



Anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums hat die Deutschordens-Kapelle einen Ausflug in die Bundeshauptstadt unternommen. Besonders beeindruckend war der Besuch im Bundestag, wo die Reisegruppe von Auernhammer empfangen und geführt wurde. Am zweiten Tag wurden die Stadt erkundet und am Abend das grandiose Feuerwerkfestival „Pyronale“ (Feuerwerk-World-Championat) verfolgt. Nach einem Bummel auf dem legendären Ku’damm und dem Besuch der Gedächtniskirche machte sich die Kapelle wieder auf die Heimreise.