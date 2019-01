Die 17. Auflage des Läufer-Cups hat erneut 18 Stationen

Ralph Edelhäußer „kann es selbst kaum glauben“, dass heuer bereits die 17. Auflage des Läufer-Cups im südlichen Mittelfranken stattfindet. Der Leichtathletik-Kreisvorsitzende fühlt sich aber auch bestätigt: „Die Laufszene im Gebiet Roth-Weißenburg braucht sich nicht zu verstecken. Vielmehr hat sie mit ihren rund 5000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen alljährlich Vorbildcharakter im Breiten- und ambitionierten Wettkampfsport“.

Die Titelverteidiger: Mit Annika und Sven Ehrhardt hat zuletzt erstmals ein Geschwis­terpaar den Läufer-Cup gewonnen. © Uwe Mühling



Vom Anfänger bis hin zum Teilnehmer an einer Deutschen Meisterschaft, von kleinen Kindern bis hin zu flotten Senioren ist alles vertreten. Und das gilt auch wieder für die Rennserie im Jahr 2019. Der Raiffeisen-Läufer-Cup umfasst die 18 gleichen Veranstaltungen wie im Vorjahr, parallel läuft wieder der Memmert-Schüler-Cup mit fünf Wettbewerben.

Novum bei den Erwachsenen ist in diesem Jahr, dass man maximal zehn Platzierungen in die Gesamtwertung einbringen kann (bislang acht). Neu sind auch zwei zusätzliche Altersklassen: Mit der Aufstockung der W60 und älter bei den Frauen sowie der W70 und älter bei den Männern, tragen die Verantwortlichen um Cup-Koordinator Edelhäußer letztlich auch der Entwicklung in der Altersstruktur Rechnung.

Los geht es wie gewohnt mit dem Rothseelauf, der heuer am Samstag, 9. März, die erste Station markiert. Nur eine Woche später kommt der Cup bereits zum ersten Mal in den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, wenn am 16. März der Treuchtlinger Frühjahrslauf seine 25. Auflage erlebt und damit ein schönes Jubiläum feiert. Im weiteren Verlauf zählen auch der 29. Weißenburger Altstadtlauf des TSV 1860 (26. Mai) sowie der 34. Altmühlseelauf des SV Unterwurmbach (20. Juli) zu der Serie. Großer Abschluss mit Ehrung der Gesamtsieger und Altersklassengewinner ist zum zwölften Mal in Folge beim Pleinfelder Silvesterlauf, den Arriba Göppersdorf ausrichtet.

Fünf Stationen beim Schüler-Cup

Beim Schüler-Cup geht es 2019 neben Treuchtlingen und Weißenburg auch beim Aurauer Klosterweglauf (21. Juli), beim Hilpoltsteiner Burgfestlauf (4. August) sowie beim Büchenbacher Waldlauf (9. November) um Punkte. Büchenbach ist mit der 85. (!) Auflage die traditionsreichste Laufveranstaltung der Region und wird in diesem Jahr zugleich Schauplatz für die Siegerehrung beim Nachwuchs sein.

In den einzelnen Orten warten unterschiedliche Distanzen. Bei den Erwachsenen geht es zwar häufig auf die klassische Strecke von rund 10000 Metern, aber auch 15 Kilometer (neu in Katzwang) und mehrere Halbmarathon-Rennen (unter anderem in Unterwurmbach) sind dabei. Für Abwechslung ist also gesorgt . . .

. . . und sicherlich auch für Spannung. Titelverteidiger ist das Geschwischterpaar Annika und Sven Ehrhardt, die sich vergangene Saison jeweils Platz eins in der Gesamtwertung der Frauen und Männer sicherten. Beide stammen aus Roth und gehören zum Team Memmert. In dessen Trikot startet ab sofort auch Christine Ramsauer, die mit acht Gesamtsiegen die erfolgreichste Teilnehmerin überhaupt ist. Einmal teilte sich die Allersbergerin Platz eins mit Annika Ehrhardt (2010).

Der Blick in die Siegerlisten zeigt auch, dass Christine Schwarz (LG Heideck) mit drei Erfolgen an zweiter Stelle rangiert. Je einmal gewannen zudem Stephanie Hirschmann, Susanne Meyer (beide Geh-Punkt Weißenburg), Larissa Korn (LG Erlangen) und Stephanie Pummer (TriTeam Rothsee), die inzwischen Somann mit Nachnamen heißt und Organisationsleiterin beim Seenlandmarathon ist. Ja, und die bereits erwähnte Annika Ehrhardt bringt es auf zwei Gesamtsiege.

Bei den Männern gab es in den bisherigen 16 Jahren elf verschiedene Gesamtsieger. Die Nummer eins ist Vierfach-Gewinner Andreas Straßner, der 2005, 2008, 2009 und 2011 im Trikot des SC Roth, der TSG Roth beziehungsweise des ESV Treuchtlingen vorne lag. Je zweimal waren Roland Rigotti (TSV Neuburg) und Stefan Böllet (TSV Pavelsbach) erfolgreich und je einmal durften Hans Weich (DJK Laibstadt), Ralf Kosmann (SC Roth), Kai Reißinger, Erwin Zachmann, Andy Meyer (alle M.O.N), Thomas Link (Arriba Göppersdorf), Tobias Häckl (TSG Roth) und zuletzt Sven Ehrhardt (Team Memmert) feiern.

Läufer-Cup 2019

9. März: 26. Rothseelauf (Birkach)

16. März: 25. Treuchtlinger Frühjahrslauf

7. April: 22. Wendelsteiner Panoramalauf

13. April: 9. HiRo-Run Hilpoltstein

4. Mai: 6. Eckersmühlener Dorflauf

11. Mai: 9. Thalmässinger Marktlauf

26. Mai: 29. Weißenburger Altstadtlauf

9. Juni: 37. Katzwanger Volkslauf

20. Juli: 34. Altmühlseelauf Unterwurmbach

21. Juli: 22. Aurauer Klosterweglauf

27. Juli: 31. Allersberger Kirchweihlauf

4. August: 19. Hilpoltsteiner Burgfestlauf

11. August: 19. Rother Kirchweihlauf

6. Oktober: 27. Schwabacher Citylauf

19. Oktober: Altmühl-Jura in Greding

9. November: 85. Büchenbacher Waldlauf

16. Novenber: 15. Kunstweglauf Rednitzhembach

31. Dezember: 12. Pleinfelder Silvesterlauf

Für den 7. Schüler-Cup werden heuer die Rennen in Treuchtlingen (16. März), Weißenburg (26. Mai), Aurau (21. Juli), Hilpoltstein (4. August) und Büchenbach (9. November) gewertet.

Uwe Mühling