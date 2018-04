Die Auswärtstour des TSV 1860 führt nach Aufkirchen

Weißenburger gastieren am Mittwoch, 4. April, zum Verfolgerduell beim Tabellendritten - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Die aktuelle Serie von Auswärtsspielen geht für den TSV 1860 Weißenburg am Mittwoch, 4. April, nahtlos weiter. Und zwar in der Fußball-Bezirksliga Süd mit dem Verfolgerduell beim SC Aufkirchen. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Derzeit in Topform und sehr treffsicher: Jonas Ochsenkiel sorgte mit seinem Hattrick in Rednitzhembach für den 5:5-Ausgleich des TSV 1860 nach 2:5-Rückstand. Auch beim anschließenden Elfmeterschießen traf der Weißenburger. © Uwe Mühling



Derzeit in Topform und sehr treffsicher: Jonas Ochsenkiel sorgte mit seinem Hattrick in Rednitzhembach für den 5:5-Ausgleich des TSV 1860 nach 2:5-Rückstand. Auch beim anschließenden Elfmeterschießen traf der Weißenburger. Foto: Uwe Mühling



„Dritter gegen Vierter“, lautet das Motto bei dem Spiel in dem Gerolfinger Ortsteil im Landkreis Ansbach. Punktemäßig sind beide Teams jedoch deutlich weiter voneinander entfernt: Aufkirchen hat 44 Zähler, Weißenburg deren 39. Für TSV-1860-Trainer Markus Vierke und seine Jungs ist klar, dass sie gewinnen müssen, wenn sie vorne noch einmal ranschnuppern möchten. Denn: Am Osterwochenende ist das Führungstrio sehr eng zusam­mengerückt. Der SC Großschwarzenlohe war am Ostermontag spielfrei und blieb bei 47 Punkten, der SV Ornbau schloss mit zwei Siegen gegen Aufkirchen und Greding und nunmehr 45 Punkten auf. Aufkirchen folgt knapp dahinter und ließ der 4:6-Niederlage beim Verfolgerduell in Ornbau einen knappen 1:0-Sieg in Holzheim folgen.

Für Markus Vierke war schon vor ein paar Wochen klar, dass er und seine Weißenburger vor „zwei richtungsweisenden Spielen“ stehen. Da­mit meinte er zum einen das Match beim Spitzenreiter in Großschwarzenlohe, das die TSV-Sechziger mit einem 3:1 hervorragend gemeistert haben. Zum anderen meinte er die anstehende Partie in Aufkirchen. Dort wartet eine knifflige Aufgabe, denn der SC hat zu Hause in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren (acht Siege, zwei Remis und erst sechs Gegentore) und verfügt obendrein über die zweiterfolgreichste Offensive der Liga. Zu­dem hat der Frankenhöhe-Klub heute Abend die große Chance, bei einem Sieg mit Groß’lohe gleichzuziehen.

Die Weißenburger gehen die He­rausforderung dennoch optimistisch an. Zuletzt haben sie am Ostermontag beim Pokal-Krimi in Rednitzhembach ordentlich Selbstvertrauen getankt. Selbst ein 1:4- und ein 2:5-Rückstand konnte den Titelverteidiger nicht bremsen. Zwei Tore steuerte Tobias Reile bei, dann kam beim erwähnten 2:5-Rückstand der große Auftritt des eingewechselten Jonas Ochsenkiel: In der 84., 85. und 93. Minute erzielte der 23-Jährige einen lupenreinen Hattrick zum 5:5-Ausgleich. Im Elfmeterschießen avancierte dann Johannes Uhl zum zweiten „Helden des Tages“ neben Ochsenkiel: Der 21 Jahre alte Weißenburger Torhüter parierte die ersten drei (!) Elfer der Hembacher. Gleichzeitig verwandelten Yannik Strobel, erneut Jonas Ochsenkiel und Andre Hofer vom Punkt, sodass der TSV 1860 nach einer schon verloren geglaubten Partie noch mit 8:5 als Sieger vom Feld ging.

Im Halbfinale treffen die Weißenburger nun am nächsten Mittwoch, 11. April, erneut auswärts auf den FC Wendelstein und damit auf eine weitere Spitzenmannschaft aus der Kreisliga Nord. Der Sieger der Partie Wendelstein/Weißenburg wird es im Endspiel am 1. Mai mit der DJK Dollnstein zu tun haben, die sich im ersten Halbfinale mit 4:2 in Heidenheim durchgesetzt hat.

In Rednitzhembach standen Johannes Uhl, Markus Lehner, Lukas Siol, Patrick Weglöhner, Christian Leibhard, Yannik Strobel, Daniel Blob, Michael Böhm, Mario Swierkot, Tobias Reile und Andre Hofer in der Weißenburger Startelf. Zijad Eco, Benjamin Weichselbaum und der dreifache Torschütze Jonas Ochsenkiel wurden eingewechselt.

Uwe Mühling