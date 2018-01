Die Bergwaldtheatersaison läuft stark an

Bislang 4400 Tickets verkauft - vor 2 Stunden

WEISSENBURG - Die Bergwaldtheatersaison 2018 hat Rückenwind. Zumindest startete der Vorverkauf im Weihnachtsgeschäft besser als im Jahr zuvor. Nach einem Monat sind bereits mehr als 4400 Tickets an den Mann und die Frau gegangen. Spitzenreiter ist einmal mehr das Heimspiel Festival, gefolgt von LaBrass- Banda und dem Brandner Kaspar.

Je mehr Besucher, desto hübscher die hübsche Kulisse: Im vergangenen Jahr gab es erstmals nach mehreren Jahren mit deutlichem Plus wieder ein leichtes Minus bei den Besucherzahlen. In diesem Jahr lässt sich der Vorverkauf wieder besser an. Foto: Ralph Goppelt



Der Sommer ist noch weit, aber das Bergwaldtheater hat bereits ein rundes Drittel der Karten verkauft, die es 2017 in der gesamten Saison losgeworden war. Das Weihnachtsgeschäft lief damit stärker als noch 2016, als man nur etwa 4000 Karten an den Mann bekam. Der leichte Aufschwung liegt vor allem an einem starken Quartett im Spielplan. Tradition an der Spitze der Vorverkaufsstatistik hat das von unserem Kulturmagazin Carpe diem präsentierte Heimspiel Festival, das in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen stattfindet (11./12. Mai) und mit Culcha Candela, Mono & Nikitaman, Django 3000 und den Mighty Oaks als Haedliner an den Start geht.

Die bislang 923 verkauften Tickets bedeuten allerdings einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Dafür sind rund 700 der 923 verkauften Karten Zwei-Tages-Tickets für Freitag und Samstag. Auch konnten bereits mehr als 100 Campingtickets für den Festivalzeltplatz im Weißenburger Freibad verkauft werden.

Der Kaspar und LaBrassBanda

Fast im Gleichschritt marschierten zwei weitere Veranstaltung auf die Plätze zwei und drei der Vorverkaufsstatistik. Zum einen das Konzert mit der bayerischen Formation LaBrass- Banda, das am 5. August mit einem Paukenschlag die Bergwaldtheatersaison beendet. LaBrassBanda erschien vor rund zehn Jahren auf der Bühne und machte bayerische Blasmusik mit einem Schlag cool. Die Chiemgauer gelten als Miterfinder des seitdem so populären Genres der Neuen Volksmusik. Nach Weißenburg bringen LaBrassBanda die Mundart-Hip-Hopper von Dicht & Ergreifend sowie die österreichische Band Granada mit.

Fast genauso stark wie die berühmte Popband ist ein alter Bekannter aus Weißenburg: das Theaterstück „Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies“ der Weißenburger Bühne. Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten bringt die Amateurtheatergruppe das Volksstück in einer beeindruckenden Inszenierung auf die Bühne, und die Zuschauer werden nicht weniger. Mit bereits 710 Karten liegt man auch in diesem Jahr wieder auf Rang drei der Vorverkaufsstatistik.

Auf dem vierten Platz folgen ebenfalls gute Bekannte: das A-cappella-Ensemble Viva Voce aus Ansbach, das in Weißenburg im Rahmen ihres Jubiläumsprogramms gastiert, war in diesem Jahrzehnt Stammgast in der Naturbühne. Auch diesmal dürfen die Vox-Popper sich wieder auf gut gefüllte Besucherreihen freuen, denn mit 547 Karten im Vorverkauf liegt man weit vorne in der Gunst des Publikums.

Nach dem starken Veranstaltungsquartett im vorderen Drittel sinkt das Interesse etwas. Wobei sich das Klassik Open Air der Weißenburger Volkshochschule mit 251 verkauften Karten mehr als ordentlich schlägt. Das Kinderstück „Heidi“ der Luna Bühne bringt es bislang auf 426 Karten, die sich aber auf drei Vorstellungen verteilen. Das weitere Kinderstück der Weißenburger Bühne im Programm („Das Dschungelbuch“) liegt bei knapp 320 Karten bei zwei Vorstellungen.

Schlagerstar Beatrice Egli, die am 26. Mai ins Bergwaldtheater kommt, dürfte mit 200 Tickets noch ein wenig hinter den Erwartungen zurückbleiben. Der prominente Musikkabarettist Bodo Wartke bringt es derzeit auf 204 Tickets und die Tribute-Show „Michael Jackson Forever“ kommt auf 131.

Ganz nebenbei verkündet das Weißenburger Kulturamt in einer Pressemitteilung noch eine kleine Premiere. 2018 wird es erstmals vier Führungen durch das Weißenburger Bergwaldtheater geben. Jeweils vor den Vorstellungen der beiden Kinderstücke sind rund 30-minütige Führungen angesetzt. Dabei gibt es nicht nur Zahlen und Fakten zum Weißenburger Bergwaldtheater, Informationen zum anstehenden Stück und zur Bühne sondern es werden auch allerlei Kuriositäten und Anekdoten aus der langen Geschichte des Bergwaldtheaters erzählt.

Jan Stephan