Die besten SuP-Sportler der Welt kommen an den Brombachsee

Hoffen auf Olympiastützpunkt in Altmühlfranken - vor 28 Minuten

LANGLAU - Vom 14. bis 17. Juni reist die internationale Elite des Stand-Up-Paddling-Sports an den Brombachsee. Knapp 150 Paddler aus rund 25 Ländern gehen an den Start. Erstmals ist eine Delegation aus Tahiti dabei, die sich mit den Kollegen aus Europa messen will. Das Lost Mills Race gilt als eines der wichtigsten europäischen Rennen in der noch jungen Trendsportart. Inzwischen engagiert sich am Brombachsee auch der Europäische Kanuverband. Deswegen hofft man in Langlau, offizieller Olympia-Stützpunkt zu werden, wenn das SUP zu den Spielen zugelassen wird. Das allerdings ist frühestens 2024 der Fall.

Paddeln im Stehen: Das Stand-Up-Paddling ist auf dem Weg vom Exoten- zum Breitensport. Am Kleinen Brombachsee trifft sich von Mittwoch bis Samstag die Weltelite der Szene. Das dürfte auch für Zuschauer aus der Region spannend werden. Mehrere nationale Meister und erstmals ein Team aus Tahiti sind am Start. Für Interessierte gibt es zudem die Möglichkeit, das SUPen selbst auszuprobieren. © Lost Mills



Zum fünften Mal findet das Lost Mills Race bereits am Brombachsee statt. Und seitdem ist eine Menge passiert. Die Sportart für Exoten ist auf dem besten Weg dazu, Breitensport zu werden. Auf Aster, Havel und dem Brombachsee sind die Stehend-Paddler auf ihren Brettern bereits ein normales Bild geworden. Inzwischen haben auch der Deutsche und der Europäische Kanuverband ihre Zuneigung zum SUP entdeckt und reklamieren den Sport für ihre Organisation. Das ist insofern gut, weil man damit einen starken Partner hat, um das Stand-Up-Paddling olympisch werden zu lassen. Das würde viel Aufmerksamkeit und Geld für Leistungszentren und professionelle Strukturen bedeuten.

Für die Spiele 2020 in Tokio war man bereits eine der Sportarten, die als Neuzugänge vorgeschlagen waren, schaffte es aber nicht in die Endauswahl. Für 2024 gelten die Chancen als gut. Einer, der hinter den Kulissen fleißig mitnetzwerkt, dass aus dem olympischen Traum etwas wird, ist Rolf Gsänger, der im Seenland besser bekannt ist als „Surf-Sepp“. Er betreibt das SUP Center am Brombachsee und ist der Veranstalter des Lost Mills Race.

„Wir sind die Nummer eins in Europa“, stellt er selbstbewusst fest. „Und wir sind auch am nächsten dran, wenn es darum geht, wer ein Olym-

piazentrum für den Flachwasserbereich bekommt.“ Das ist einstweilen noch Zukunftsmusik, wäre für das Seenland aber ein großer Wurf. Zu danken wäre es dem umtriebigen Wassersportler, der als Surfer anfing und inzwischen SUPer mit Leib und Seele ist.

Besonders freut er sich diesmal, dass fünf Sportler aus Tahiti den Weg nach Langlau finden. „Die sind ganz heiß darauf, den Europäern mal zu zeigen, was sie können“, weiß Gsänger. Aber auch ansonsten kommt jede Menge SUP-Prominenz. Da wäre zum Beispiel Lena Guimares, die Nummer eins aus Brasilien, Petronella Van Malsen, die Nummer eins aus Australien, oder die deutsche Top-SUPerin Sonni Hönscheid, die mehrfache Deutsche Meis­terin und Europameisterin ist. Hinzu kommen etwa der Holländer James van Drunen, der als eines der stärks­ten Nachwuchstalente der Szene gilt, und mit Georges Cronsteadt der Weltranglisten-Sechste aus Tahiti. Es werden zudem Athleten aus Japan, von den Fidschi-Inseln, aus Südafrika und Neuseeland erwartet.

Es wird am Kleinen Brombachsee vier Rennen für die Profis und einige Jedermann-Wettbewerbe für Kinder und Erwachsene geben. Als die Königsdisziplin gilt das Lost Mills Race am Samstag, das 18 Kilometer über den Kleinen Brombachsee führt. Von internationalem Renommee ist aber auch der Wettbewerb „Fastest Paddler on Earth“, bei dem es eine 200-Meter-Sprint-Strecke direkt am Strand zu bewältigen gilt. Zudem findet in diesem Jahr als Premiere die erste Europameisterschaft des Europäischen Kanuverbands für aufblasbare Stand-Up-Paddling-Bretter in Langlau statt. Zudem gibt es noch ein Qualifikationsrennen für die Welt­meis­terschaften des Internationalen Stand-Up-Paddling Verbands in Dänemark.

Rund um die Rennen ist für Interessierte zudem jede Menge geboten. Hersteller zeigen ihr Material, es gibt die Möglichkeit, sich selbst auf ein Brett zu schwingen, Kinder können ihr Gleichgewicht testen und auch für Verköstigung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Außerdem wird am Donnerstag, am Freitag und am Samstag jeweils bei der Siegerehrung ein Stand-Up-Paddling-Brett im Wert von 1000 Euro verlost. Die Teilnahme-Karten für die Verlosung können ab 12.00 Uhr auf dem Eventgelände abgegeben werden.

Jan Stephan