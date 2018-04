Die Chasing Pavements erobern die Welt

WEISSENBURG - „We lived through scars this time – But I‘ve made up my mind – We can‘t leave us behind anymore“. Wir beginnen mit James Bay und seinem Song „Scars“, weil Chasing Pavements das bei ihren Auftritten auch immer machen. Zum Runterkommen und Reinkommen.

Die Chasing Pavements erobern die Welt.



Chasing Pavements? Das klingt schon sehr nach Adele. Ihre Songs spielen sie auch häufig. Aber nicht nur und auch nicht immer. Denn Chasing Pavements wollen sich nicht festlegen. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen, die eigenen „Gehwege verfolgen“ sozusagen, wie die Band ihren Namen übersetzt.

Die Band, das ist eine sechsköpfige Akustik-Combo aus der Weißenburger Umgebung. Gegründet vor etwas mehr als zwei Jahren bei einem gemeinsamen Musikprojekt mit dem Künstler Michael Gabler, ist sie mittlerweile ein wilder Kulturenmix. Da sind die Philippina Louie, der irakische Flüchtling Nabaz, der Halbindonese Domy und die Deutschen Thomas und Tristan.

Matze kam erst vor Kurzem dazu, weil „der richtige Bass noch gefehlt hat“. Und den brauchen Chasing Pavements. Sie covern hauptsächlich Lieder, die in Richtung Akustik-Pop-Rock gehen. Und Funk. Mit Gitarren, E-Piano, Violine, diversen Trommeln, Saxofon oder mehrstimmigem Gesang interpretieren sie bekannte Songs, aber auch mal philippinische Lieder. Begabt sind sie – keine Frage. Neben Chasing Pavements musizieren alle Mitglieder mehr oder weniger regelmäßig auch in anderen Bands oder alleine.

Chasing Pavements ist aber für alle eine Herzensangelegenheit. „Wir sind eine Musikfamilie“, sagt Thomas. Neben den Bandproben dürfen aber auch gemeinsame Bowlingabende nicht fehlen.

Zwischen dem Kegeln hatten sie auch gerade erst wieder einen Gig. Solche Auftritte machen den Hobbymusikern auch am meisten Spaß. Der kleine persönliche Rahmen mache den Unterschied. Wie auf Gartenfeiern. Weil es da einfach persönlicher ist. Wobei Louie doch ein wenig in Hochzeitsauftritte verliebt ist.

Das anfängliche Ziel von einem Auftritt pro Monat haben sie bereits locker erreicht. Wobei der wohl spektakulärste Auftritt von Chasing Pavements Louie und Thomas in Louies Heimat auf die Philippinen geführt hat. Dort spielten sie für einen guten Zweck und wurden gleich mit riesigen Bannern empfangen. „Das war echt emotional“, meint Thomas. Mit emotionalen, aber auch rockigen Songs werden Chasing Pavements mit ihrer eigenen Interpretation in diesem Jahr noch mehrfach in der Region auftreten. Denn sie haben sich bereits einen Namen gemacht. So tourt die Band diesen Sommer durch die Umgebung und ist unter anderem bei der Kulttour in Treuchtlingen dabei. Auch beim SeenLandMarkt werden Chasing Pavements für Stimmung sorgen und bei Kunst vor Ort in Markt Berolzheim performen. Außer dem ersten Lied lassen sie aber auch da erst mal alles einfach auf sich zukommen.

Kulttour Treuchtlingen, Samstag, 21. April, 19.30 Uhr, Restaurant Delphi, Treuchtlingen; SeenLandMarkt, Samstag, 2. Juni, 18 Uhr, Badehalbinsel, Absberg; Kunst vor Ort, Samstag, 26. Mai, 19 Uhr, Kunstscheune,

Markt Berolzheim.





HANNA GRETA SCHMIDT Carpe diem