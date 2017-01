Die drei BOL-Teams lagen bei den A-Junioren vorn

Alles mit "W": Woffenbach vor Wendelstein und Weißenburg – SG Treuchtlingen auf Rang vier - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der erste Titel beim „Sparkassen-Hallencup“ der Fußballjunioren im Kreis Neumarkt/Jura geht an den BSC Woffenbach. Die Nachwuchskicker aus dem Neumarkter Ortsteil gewannen bei der Endrunde der A-Jugend (U19) im Finale mit 2:0 gegen den Bezirksoberliga-Konkurrenten und Titelverteidiger JFG Wendelstein. Dritter wurde der TSV 1860 Weißenburg durch einen 1:0-Sieg im „kleinen Finale“ gegen die SG VfL Treuchtlingen, die sich als Vertreter aus der untersten Liga, der Kreisgruppe, hervorragend verkauft hatte.

Spielten im „kleinen Finale“: Der TSV 1860 Weißenburg (weiße Trikots) holte sich Rang drei unter 48 Teams vor der SG VfL Treuchtlingen (in Schwarz). Mit im Bild: Peter Schiebsdat (hinten, 2. v. li.) vom Hauptsponsor Sparkasse. © Uwe Mühling



Spielten im „kleinen Finale“: Der TSV 1860 Weißenburg (weiße Trikots) holte sich Rang drei unter 48 Teams vor der SG VfL Treuchtlingen (in Schwarz). Mit im Bild: Peter Schiebsdat (hinten, 2. v. li.) vom Hauptsponsor Sparkasse. Foto: Uwe Mühling



Erstmals werden heuer die Endrunden bei den Junioren mit acht Mannschaften ausgespielt. Dadurch haben zwei Teams mehr die Chance auf dieses Highlight – nicht zuletzt auch Vereine aus den unteren Spielklassen. In der Endabrechnung belegten in der Weißenburger Landkreishalle allerdings die drei favorisierten Bezirksoberligisten mit „W“ am Anfang die Medaillenplätze: Woffenbach vor Wendelstein und Weißenburg. 48 Teams waren insgesamt gestartet, im Vorjahr waren es in dieser Altersklasse noch 68 gewesen.

Die Siege in den Gruppen A und B gingen jeweils in den Jura Süden: In der Gruppe A lag der TSV 1860 Weißenburg mit sieben Punkten vor dem BSC Woffenbach, der fast schon draußen war und nur durch das bessere Torverhältnis gegenüber der SG DJK Allersberg/Pyrbaum (je 4) weiterkam. Vierter wurde die JFG Aurachtal (1). Dem späteren Meister Woffenbach hatten die Weißenburger Jungs um die Trainer Stefan Haja und Klaus Cieslik mit einem 1:0 die einzige Niederlage beigebracht.

In der Gruppe B legte die SG VfL Treuchtlingen mit einem 1:0 gegen Kreisliga-Tabellenführer SV Unterreichenbach sowie mit einem 4:1 gegen den TSV 04 Feucht (ebenfalls Kreisgruppe) bestens los. Mit einem 1:1 gegen die JFG Wendelstein war der Gruppensieg mit sieben Punkten perfekt. Wendelstein (5) reichte dieses Remis zu Rang zwei vor den „Urus“ (4) und Feucht (1).

In den spannenden Halbfinals setzten sich dann aber nicht die Gruppensieger, sondern die jeweiligen Zweitplatzierten durch: Wendelstein gewann durch ein Last-Minute-Tor mit 1:0 gegen Weißenburg, Woffenbach drehte einen 0:1-Rückstand gegen Treuchtlingen zum 2:1-Sieg. Die Platzierungen fünf bis acht wurden per Sechsmeterschießen ermittelt. Rang sieben holte sich Aurachtal (4:3 gegen Feucht), Platz fünf ging an Unterreichenbach (3:1 gegen Allersberg).

Das „kleine Finale“ wurde dann wieder ausgespielt, wobei die Weißenburger gegen Treuchtlingen ihren dritten 1:0-Sieg des Tages verbuchten und Rang drei sicherten. Die SG aus Treuchtlingen besteht übrigens aus Spielern des dortigen VfL und ESV sowie vom SV Wettelsheim und SV Auernheim. Trainer sind Tobias Grimm und Bastian Baumann, die man auch als Trainer und Spieler der ersten Mannschaft des SV Wettelsheim kennt. Mit insgesamt fünf Treffern ragte im SG-Team David Schöniger heraus.

Das ebenfalls spannende und wie die anderen Partien zuvor recht faire Finale entschied Woffenbach mit einem 2:0 in der Schlussphase gegen Wendelstein für sich und darf nun am kommenden Sonntag, 15. Januar, zur Bezirksendrunde nach Auerbach fahren. Dafür wünschten Kreisjuniorenleiter Andreas Kienlein sowie Peter Schiebsdat, Chef der Sparkasse in Weißenburg, bei der Siegerehrung alles Gute.

TSV 1860 Weißenburg: Halit Aga, Tobias Wuttke (beide Torwart), Jonas Stauffer, Kevin Rasch, Bastian Mühling, Jonas Buckel, Simon Wittmann, David Zischler (2 Treffer), Michel Kraft, Marios Katidis (2).

SG VfL Treuchtlingen: Jan Golla (Torwart), Martin Liebhardt, Fabian Riedl, Andre Eisenberger (2), Turpal Saitchadschier, Nico Klügl, Markus Müller, Jonas Junghof, Hecker Manuel, David Schöniger (5).

Uwe Mühling