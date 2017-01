Die Erfolgsserie des VfL geht weiter

Treuchtlinger verteidigten Tabellenführung mit 72:62-Sieg im Topspiel gegen Bad Aibling - vor 42 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die VfL-Baskets haben auch das Topspiel gegen den TuS Bad Aibling gewonnen. Vor über 700 Zuschauern in der Senefelder Turnhalle setzten sich die Treuchtlinger Korbjäger am Samstagabend nach einigem Auf und Ab letztlich mit 72:62 durch und verteidigten damit Platz eins in der 1. Regionalliga Südost. Die kommenden Wochen versprechen ein packendes Kopf-an-Kopf um den Titel mit dem punktgleichen Zweiten BBC Coburg.

24 Punkte beim 72:62-Erfolg gegen Bad Aibling: Florian Beierlein (am Ball) hatte maßgeblichen Anteil am erneuten Sieg der VfL-Baskets Treuchtlingen, die weiterhin an der Spitze der 1. Regionalliga bleiben. © Uwe Mühling



Gegen den Tabellendritten aus Bad Aibling kamen die Treuchtlinger schlecht ins Spiel. Sie lagen schnell mit 2:8 und 4:12 im Hintertreffen. Da musste schon ein 9:0-Lauf her, um nach gut sechs Minuten im ersten Viertel erstmals mit 13:12 in Führung zu gehen. Am Ende des ersten Durchganges lag das Team von 22:20 vorn und gewann dann auch das punktarme zweite Viertel (13:10), so dass es mit 35:30 Punkten in die Kabinen gingen.

Obwohl es auch in der zweiten Hälfte nicht wirklich rund lief bei VfL-Baskets schienen sie im dritten Abschnitt mit zwischenzeitlich 13 Punkten Vorsprung doch noch einem sicheren Sieg entgegenzusteuern: Florian Beierlein – mit insgesamt 24 Punkten der Topscorer der Partie – traf in der 25. Minute per Korbleger zum 50:37. Bis zum Beginn des letzten Viertels schmolz das Polster allerdings auf sechs Zähler (54:49).

Im letzten Abschnitt wurde es dann richtig eng und das Match wurde zu einem packenden Fight. Bad Aibling gab nicht auf und glich zum 56:56 aus. Der starke Beierlein konterte mit einem Dreipunktewurf zum 59:56. Drei Minuten und 40 Sekunden vor Schluss war es dann der beste Werfer der Gäste, Miljan Grujic (insgesamt 16 Punkte), der die Oberbayern mit 60:59 nach langem wieder in Front brachte. Doch wieder war es Beierlein, der zum 61:60 traf. In der Schlussphase sollten den „Fireballs“ aus Bad Aibling nur noch zwei Punkte gelingen, während die Gastgeber noch einen relativ klaren 72:62-Endstand herauswarfen und von den heimischen Fans gefeiert wurden.

Bereits am Samstag, 4. Februar, um 19.00 Uhr folgt das nächste Heimspiel gegen den Sportbund DJK Rosenheim. Dann wollen Kapitän Stefan Schmoll und Co. zu Hause weiter ungeschlagen bleiben.

Uwe Mühling