Die ersten Bewohner sind da

In der Asylunterkunft in der Nürnberger Straße - vor 36 Minuten

WEISSENBURG - Die neue Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Barnert-Gebäude in der Nürnberger Straße ist seit Kurzem belegt. Dort sind derzeit insgesamt 30 Geflüchtete aus Äthiopien, Aserbaidschan, dem Irak, der Ukraine und Russland untergebracht. Vor ein paar Tagen fand ein erstes Treffen mit Helfern des Arbeitskreises „Weißenburg hilft“ statt.

Das Barnert-Gebäude in der Nürnberger Straße soll nicht mehr „Asylothek“, sondern „Begegnungsort Michelsgarten“ heißen: Nach dem Wunsch von „Weißenburg hilft“ soll das der neue Name für die Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße sein, die seit Kurzem belegt ist. © Markus Steiner



Das Barnert-Gebäude in der Nürnberger Straße soll nicht mehr „Asylothek“, sondern „Begegnungsort Michelsgarten“ heißen: Nach dem Wunsch von „Weißenburg hilft“ soll das der neue Name für die Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße sein, die seit Kurzem belegt ist. Foto: Markus Steiner



„Ein bisschen Aufregung, ein bisschen Unsicherheit, viele Erwartungen.“ So beschreibt ein Mitglied des Helferkreises „Weißenburg hilft“ die Atmosphäre, in der das erste offizielle Treffen des Helferkreises und der

Asylothek-Gruppe mit den Familien aus der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße in Weißenburg begonnen hat.

Die Fragen, die einigen durch den Kopf gingen: „Was erwartet man von uns? Mit wem haben wir es zu tun? Doch die Unsicherheit auf beiden Seiten legte sich schnell und das Eis war schnell gebrochen in der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße.

Schon nach wenigen Minuten wurde ganz konkret nach den Möglichkeiten einer Hausaufgabenbetreuung gefragt, ob und wann Sprachkurse stattfinden könnten und ob die Kinder wohl mit den Eltern und einer Begleitung aus dem Helferkreis zur Kinderbelus­tigung auf die Kirchweih gehen möchten“, schreibt der Helferkreis in einer Pressemitteilung.

Wie erklärt man „Kirchweih“?

„Kirchweih . . .“ – wie soll man das erklären? Awin, die nach den Ferien die 8. Klasse besuchen wird und schon sehr gut Deutsch spricht, weiß, was

gemeint ist: „Die große Party neben dem Freibad!“ Die Kinder waren

sofort Feuer und Flamme. Natürlich wolle sie dabei sein. Die Gegeneinladung lässt nicht lange auf sich warten: Wenn die Mama etwas Leckeres kocht, dann dürfen alle kommen und mitessen.

Integration wird hier nicht nur propagiert, sondern vorgelebt. Von beiden Seiten mit gleichem Enthusiasmus und mit gleicher Überzeugung. Man möchte ankommen, dabei sein und mitmachen. Und so ist der neue Name, den Helferkreis und Asylothek-Team gemeinsam für die „Asylothek“ gewählt haben auch sinnvoll: „ Begegnungsort Michelsgarten soll das Willkommenscafé künftig heißen – eine Hommage an einen der früheren Lieblings-Biergärten der Weißenburger, der genau an dieser Stelle stand. Eine Wandmalerei in den Räumen des künftigen Cafés soll später an die ursprüngliche Gaststätte mit Biergarten und Karussell erinnern.

Die Asylsozialberatung des Diakonischen Werkes stellt in der Nürnberger Straße zwei Ansprechpartner zur Verfügung: Asylsozialberater Ralph Uhlig berät als Fachkraft in Vollzeit zum Asylverfahren, bietet Unterstützung bei sozialen, medizinischen oder psychischen Problemen und beim Kontakt zu Ämtern, Schulen und anderen Stellen.

Ehrenamtskoordinatorin Eva Heuer, die ebenfalls beim Diakonischen Werk mit zehn Wochenstunden angestellt ist und über die Evangelische Landes­kirche finanziert wird, ist Bindeglied zwischen den Bewohnern, den vielen ehrenamtlichen Helfern und öffent­lichen Stellen. „Ich werde vorläufig etwa zwei Stunden pro Woche in der Nürnberger Straße sein“, erklärt Heuer. „So ist zu festen Zeiten ein Ansprechpartner da, wenn jemand gebraucht wird.“

Besonders wichtig war Diakonie-Geschäftsführer Martin Ruffertshöfer, dass eine Frau und ein Mann als hauptamtliche Ansprechpartner vor Ort sind. So sei sichergestellt, dass auch für geschlechtsspezifische Belange eine Bezugsperson da ist. Darüber hinaus ergänzen die Diakonie-Beratungsfachkräfte der Asylsozialberatung und Migrationsberatung in den Räumen der ehemaligen Post (West­liche Ringstraße 2) die Beratung und Begleitung der Weißenburger Flüchtlinge.

Andere Sitten

„Wie eine exotische Aufzählung aus Tausendundeiner Nacht klingen die Länder, aus der die sechs Familien in der Nürnberger Straße stammen: Irak, Äthiopien, Aserbaidschan und Russland“, findet ein Mitglied von „Weißenburg hilft“. Dennoch hätten alle eines gemeinsam, ganz gleich, woher sie kommen: „Sie spielen mit Begeisterung mit den mitgebrachten Spielsachen, blättern in Bilderbüchern und blasen Luftballons auf. Sie passen sich schnell an neue Situationen und neue Menschen an und können ein echtes Vorbild für die Erwachsenen sein.“

Wieviele Bewohner noch folgen werden und wann, ist laut Angaben der Regierung von Mittelfranken noch unklar: „Der genaue Einzugszeitpunkt ist noch nicht bekannt.“ Insgesamt ist die Unterkunft für bis zu 180 Menschen ausgelegt und genehmigt. In der Regel bleiben die Asylbewerber dann dort solange, bis ihr Verfahren abgeschlossen ist. Die Regierung hat das Gebäude von einem Augsburger In­vestor für die Dauer von zehn Jahre gemietet.

Markus Steiner