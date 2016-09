Die "Falken" überflügeelten den VfL

Treuchtlinger unterlagen im Testspiel gegen den Zweitligisten aus Nürnberg - vor 18 Minuten

TREUCHTLINGEN - „Das wird heute blutig hart.“ Vfl-Baskets-Coach Stephan Harlander hatte da weniger die stickig-heiße Luft in der kleinen Senefelder-Halle im Blick, sondern vielmehr den Gegner. „Die spielen zwei Klassen höher, das ist richtig schwer gegen diese Jungs zu spielen“. Harlander sollte Recht behalten: Am Ende siegte der Basketball-Zweitligist Nürnberg Falcons (ProA) mit 90:64 Punkten.

Der VfL Treuchtlingen hielt gegen den Basketball-Zweitligisten Nürnberg Falcons lange Zeit sehr gut mit und agierte erfolgreich in der Abwehr und im Angriff (hier: Florian Beierlein gegen Oppland und Andre Calvin). Am Ende setzte es aber doch eine klare 64:90-Niederlage gegen die zwei Klassen höher spielenden „Falken“. © Rainer Heubeck



Der VfL Treuchtlingen hielt gegen den Basketball-Zweitligisten Nürnberg Falcons lange Zeit sehr gut mit und agierte erfolgreich in der Abwehr und im Angriff (hier: Florian Beierlein gegen Oppland und Andre Calvin). Am Ende setzte es aber doch eine klare 64:90-Niederlage gegen die zwei Klassen höher spielenden „Falken“. Foto: Rainer Heubeck



Dennoch stand am Ende ein positives Fazit für den VfL-Trainer. „Wir haben in drei Vierteln eine sehr gute Leistung geboten.“ Die Treuchtlinger punkteten immer wieder, und auch die Youngsters wie Nico Jahnel, Alexandros Mavropoulos oder David Fruth zeigten, was sie in den vergangenen harten Trainingswochen einstudiert und gelernt hatten. Im dritten Viertel lagen die Baskets nur sieben Punkte zurück. „Gegen eine ProA-Mannschaft ist das schon klasse“, bilanzierte Harlander. Nur mit dem letzten Viertel, als Kraft und Wille nachließen, war der VfL-Coach nicht zufrieden.

Sein Nürnberger Trainerkollege Ralph Junge blieb zwar gelassen, aber die gesetzten Auszeiten zeigten, dass er mit dem Spiel seiner Jungs gegen den Regionalligisten nicht wirklich zufrieden war. Zu oft und zu leicht überlisteten die Baskets die Falcons-Defense und konnten so das Spiel bis ins dritte Viertel offen halten.

Allerdings gelang es den Treuchtlingern vor etwa 200 Zuschauern nur einmal, mit den Falcons gleichzuziehen (8:8) oder wie im zweiten Viertel nur einen Punkt hinten zu sein. Die Nürnberger um ihren mit 17 Punkten erfolgreichsten Schützen Sebastian Schröder waren vor allem im Rebound und mit Würfen von der Drei-Punkte-Linie erfolgreicher. Neun „Dreier“ der Falcons standen am Schluss vier Weitwurf-Treffern der Treuchtlinger gegenüber.

Das Testspiel zwei Wochen vor dem Start der Regionalliga zeigte Trainer Stephan Harlander aber auch, auf welchen Baustellen im VfL-Team noch ein wenig gearbeitet werden muss: Einige Male mangelte es an der Zuordnung in der Defense und an der genauen Abstimmung im Offensivspiel, vor allem aber im letzten Viertel an der mentalen Kraft, sich gegen die Niederlage zu stemmen. „Daran werden wir in den zwei Wochen noch arbeiten“, kündigte Harlander an.

Chance für den Nachwuchs

Andererseits zeigte die Partie gegen die Nürnberger Zweitliga-Mannschaft auch, dass sich das VfL-Team weiterentwickelt hat und der Nachwuchs zunehmend stärker und selbstsicherer auftritt. In der kommenden Saison müssen der Abgang von Peter Maischak und das Karriere-Ende von Volker Lang erst einmal verkraftet werden. Das ist aber gleichzeitig auch die große Chance der jungen VfL-Baskets, sich einen festen Platz im Regionalliga-Team zu erspielen.

Schon im vergangenen Jahr hatten die VfL-Baskets gegen die Nürnberger beim Altmühltaler-Cup gespielt (und ebenfalls verloren). Der Wettbewerb fiel heuer wegen er Absagen einiger Mannschaften aus, sodass nur ein Testspielwochenende anstand, bei dem es gestern gegen den ehemaligen Regionalliga-Gegner und Zweitligisten (Pro B) FC Bayern München II ging.

VfL Treuchtlingen: Tim Eisenberger (18), Stefan Schmoll (14), Simon Geiselsöder (8), Jonathan Schwarz (7), Florian Beierlein (4), Jonas Rauch (4), Tobias Heinz (2), David Fruth (2), Nico Jahnel (2), Kevin Vogt (2), Alexandros Mavropulos, Arne Stecher.

Nürnberg Falcons: Sebastian Schröder (17), Andre Calvon (16), Justus Brooks (14), Dan Oppland (14), Matthew Merdith (9), Nils Hassfurther (8), Robert Zinn (8), Acha Njei (4), Pal Gothra, Salman Manzur.

Spielstand nach Vierteln: 19:23; 35:46; 53:63; 64:90.



Rainer Heubeck