Die "Griechen" kommen als starker Aufsteiger

Hellenen München gastiert am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr beim VfL Treuchtlingen - 20.10.2017 06:00 Uhr

TREUCHTLINGEN - Nach der Niederlage beim Topspiel in Breitengüßbach wartet der nächste dicke Bro­cken auf die VfL-Baskets: Am heutigen Samstag um 19 Uhr empfangen sie den punktgleichen Aufsteiger OSB Hellenen München zum Verfolgerduell der 1. Regionalliga Südost.

„Wir brauchen in der Abwehr wieder die Kompaktheit, die uns vorige Saison ausgezeichnet hat“: Trainer Stephan Harlander schwört seine VfL-Baskets auf das heutige Heimspiel gegen den Aufsteiger Hellenen München ein. © Uwe Mühling



Vorher um 16 Uhr wird in der Turnhalle der Senefelder-Schule bereits die Treuchtlinger Zweite zum Bayern-Heimspiel gegen den TV Augsburg antreten und dabei versuchen, die Klatsche vom Spiel in Neumarkt auszumerzen.

Das Hauptaugenmerk gilt aber der „Ersten“. In der 1. Regio bekommen es die VfL-Korbjäger mit den „Griechen“ aus München zu tun. Beide Teams sind mit drei Siegen und einer Niederlage gestartet. Mit je sechs Punkten bilden sie zusammen mit Oberhaching und Gotha II die vierköpfige Verfolgergruppe des Spitzenduos Breitengüßbach und Vilsbiburg (beide vier Siege), die fast zeitgleich im Topspiel und direkten Vergleich aufeinandertreffen.

„Wenn wir vorne dabeibleiben wollen, und das ist ja das Ziel der Mannschaft, dann müssen wir gewinnen“, sagt VfL-Trainer Stephan Harlander vor dem heutigen Match in der „Sene“. Dort sind die Treuchtlinger bislang ungeschlagen und wollen diesen Nimbus weiterhin wahren. „Ein Sieg täte uns gut“, unterstreicht der Coach, der nach der Niederlage in Breitengüßbach vermeiden will, dass mit einem weiteren Negativerlebnis „Ernüchterung reinkommt“.

Damit ein Sieg gegen Hellenen gelingt, bedarf es aus Harlanders Sicht „wieder der Kompaktheit in der Abwehr, die uns vorige Saison ausgezeichnet hat“. In Breitengüßbach habe sein Team „einfach nicht den Weg ins Spiel gefunden und alles vergessen, was man machen muss“. Die VfL-Bas­kets seien zwar topmotiviert ins Spiel gegangen, hätten dann jedoch vor allem im ersten Viertel alles vermissen lassen, was taktisch wichtig ist. Auch wenn es am Ende mit 79:90 noch halbwegs glimpflich ausging, war am verdienten Erfolg der „Güßbacher“ nicht zu rütteln.

Trotz der ersten Saisonniederlage unterstreicht Harlander, dass man in Breitengüßbach verlieren kann und darf. Kopfzerbrechen bereitet ihm jedoch das Defensivverhalten: „Wir kriegen im Schnitt rund 84 Punkte

pro Spiel“, klagt der Coach. Zum Vergleich: In der Vorsaison waren es „nur“ 78. Angesichts dieser Entwick­lung kommt auch die weitere Verbesserung im Angriff noch nicht richtig zum Tragen: Zusammen mit Vils­biburg hat der VfL bislang nämlich die meisten Punkte erzielt (je 363, also knapp 91 pro Partie).

Am meisten trafen bei den Treuchtlinger Simon Geiselsöder (20 Punkte pro Spiel), Stefan Schmoll (19,2), Tim Eisenberger (18,5) und Florian Beierlein (13,5). Letzterer kann wohl trotz seiner Knieverletzung im jüngsten Match wieder auflaufen. Aufseiten der Gäste aus München sind die Neuzugänge Jermaine Lippert (21,5) und Omari Knox (19,8) die Topscorer. Beide kamen vom Nachbarn TSV Oberhaching und haben das Gesicht des Aufsteigers zusammen mit den anderen „Neuen“ deutlich verändert. Vom Vorjahreskader der 2. Regionalliga sind nur noch vier Akteure übrig – darunter Apostolos Diamantis und Giannis Vasileiadis, die ebenso wie der neue Headcoach Chris Dictapanidis sowie die Führungsstruktur und die Sponsoren des Vereins dafür sorgen, dass die Hellenen weiterhin griechisch geprägt sind.

Und sie sind „ausgeglichen und physisch stark besetzt und sind schwer zu bespielen“, wie Stephan Harlander weiß. „Total kompakt, erfahren, schlau aber nicht modern“, umschreibt der VfL-Coach den heu­tigen Kontrahenten, gegen den die Treuchtlinger alles in die Waagschale werfen wollen, um den vierten Sieg einzufahren. Dabei setzen sie nicht zuletzt auf die Unterstützung der Zuschauer in einer möglichst voll besetzten heimischen Halle.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Simon Geiselsöder, Claudio Huhn, Florian Beierlein, Jonathan und Moritz Schwarz, Arne Stecher, Kevin Vogt, Jonas Rauch, Luca Wörrlein, Tobias Hornn.

Vor dem Regionalliga-Match spielt um 16 Uhr die Treuchtlinger Zweite gegen den TV Augsburg und die dritte Herrenmannschaft um 13.30 Uhr gegen den TuS Feuchtwangen. Die U16 tritt heute um 11 Uhr ebenfalls daheim in der „Sene“ gegen Feuchtwangen an und gastiert am Sonntag um 12 Uhr gleich noch zum Nachbarschaftsduell beim TSV 1860 Weißenburg. Beim Nachwuchs hat zuletzt übrigens die U14 des VfL Treuchtlingen mit 119:41 (!) beim TSV Ansbach gewonnen.

Uwe Mühling